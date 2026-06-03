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Πανελλαδικές 2026: Οι πρώτες απαντήσεις σε Αρχαία και Μαθηματικά – Όλες οι απαντήσεις στη Βιολογία
Ελλάδα 03 Ιουνίου 2026, 11:19

Πανελλαδικές 2026: Οι πρώτες απαντήσεις σε Αρχαία και Μαθηματικά – Όλες οι απαντήσεις στη Βιολογία

Οι Πανελλαδικές συνεχίστηκαν σήμερα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ με την εξέταση σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις

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Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Δείτε τα θέματα των Αρχαίων εδώ

Δείτε τα θέματα των Μαθηματικών εδώ

Δείτε τα θέματα της Βιολογίας εδώ

Απαντήσεις

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία.

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά εδώ

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στα Μαθηματικά εδώ

Οι απαντήσεις ανανεώνονται

Δείτε τις απαντήσεις στη Βιολογία εδώ

Τις εκτιμήσεις της δυσκολίας των θεμάτων παρουσιάζει σε συνεργασία με το in, το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Οι εκτιμήσεις για τα Αρχαία Ελληνικά

Σήμερα, 3 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Στο διδαγμένο κείμενο δόθηκε απόσπασμα από τα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη που αντιστοιχεί στην 13η ενότητα του φακέλου υλικού και αφορά στην ηθική αρετή και στην ηθική πράξη, υπογραμμίζοντας την κοινωνικοπολιτική διάσταση της ηθικής αρετής για την κατάκτηση της ανθρώπινης ευδαιμονίας. Συγκεκριμένα:

Στο Α1α οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου με την μορφή σωστού – λάθους χωρίς να απαιτείται το αντίστοιχο χωρίο για αιτιολόγηση.

Στο Α1Β οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στη μεταφραστική διαδικασία με την μορφή αντωνυμιών που όφειλαν να αποδώσουν στους αντίστοιχους όρους που αναφέρονται στο κείμενο.

Στο Β1 η ερμηνευτική αφορούσε στον ερμηνευτικό σχολιασμό της 1ης παραγράφου του κειμένου για τον επίκτητο χαρακτήρα της αρετής και τον αναλογικό συσχετισμό της με τις τέχνες, καθώς επίσης και την αποφασιστική αρωγή του δασκάλου στην ηθική αρτίωση του ατόμου.

Στο Β2 οι μαθητές κλήθηκαν να συσχετίσουν την 2η παράγραφο του πρωτότυπου κειμένου με απόσπασμα ομιλίας του καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου , σχετικά με την αρετή της δικαιοσύνης ως την κορωνίδα των ηθικών αρετών.

Υπήρξε, λοιπόν, συμμετρία ως προς την ερμηνευτική επεξεργασία του πρωτοτύπου.

Στο Β3 η εξέταση της εισαγωγής με την μορφή σωστού – λάθους αφορούσε αποκλειστικά στοιχεία από τον βίο του Αριστοτέλη και την εισαγωγή των «Ηθικών Νικομαχείων».

Τα ερωτήματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια χωρίς περιθώριο παρερμηνείας.

Τέλος στο Β4 η επιτροπή επέστρεψε στην παλαιότερη μορφή εξέτασης της λεξιλογικής άσκησης με την αναζήτηση της ετυμολογικής συγγένειας λέξεων της νέας ελληνικής με αντίστοιχες του αρχαίου κειμένου, αποδεικνύοντας την αδιάσπαστη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Όσον αφορά το αδίδακτο κείμενο, οι μαθητές εξετάστηκαν σε απόσπασμα από την ‘‘Περὶ τοῦ Σηκοῦ Ἀπολογία’’ του Λυσία. Το αρχαίο κείμενο δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες μεταφραστικές ή συντακτικές δυσκολίες. Οι γραμματικές ασκήσεις κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης χωρίς να ζητείται από τους μαθητές κάτι εξεζητημένο. Οι συντακτικές ασκήσεις περιελάμβαναν συντακτικό χαρακτηρισμό λέξεων , αναγνώριση υποθετικού λόγου και μετατροπή του σε άλλο είδος.

Οι εκτιμήσεις για τα Μαθηματικά

ΘΕΜΑ Α:

Απαιτεί γνώσεις σχολικού βιβλίου και απλή κριτική σκέψη

ΘΕΜΑ Β :

Σε γενικές γραμμές βατό για καλά προετοιμασμένο μαθητή

Β3 :

Δυσκολότερο από το Β θέματα που αντιμετωπίζουμε συνήθως

ΘΕΜΑ Γ :

Γ1 : Θεωρείται αναμενόμενο

Γ2: Ωραίο θέμα με έξυπνη σκέψη και επίλυση για σύνολο τιμών

Γ3: Ανεβάζει την δυσκολία και χρειάζεται για την επίλυση άνεση στα ολοκληρώματα και την συγκεκριμένη μεθοδολογία

ΘΕΜΑ Δ:

Δ1 : Συνδυασμός BOLZANO και σταθερό πρόσημο συνάρτησης

Δ2: Υπολογισμός παραμέτρου με συνηθισμένη μεθοδολογία

Δ3: Αυξημένης δυσκολίας-χρήση πεδίου τιμών σε ημιανοιχτό διάστημα – γνωστές ανισότητες

Δ4: Χρειάζονται γνώσεις στρατηγικών επίλυσης ολοκληρωμάτων – για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές

Εκτιμήσεις για την προβλεπόμενη βαθμολογία σε κάθε θέμα ανά τύπο μαθητή με άριστα το 25:

πανελλαδικές

Οι εκτιμήσεις για τη Βιολογία

Πολύ δυνατά θέματα, διαβαθμιζόμενης δυσκολίας, γεμάτα με αρκετές, αλλά και έξυπνες παγίδες και συνδυαστικά θέματα.

Τα Α και Β αρκετά προσεγγίσιμα και χωρίς ιδιαίτερες «τρικλοποδιές».

Το Γ1 ιδιαίτερα απαιτητικό (με μεταβολική οδό, το ένα αυτοσωμικό και το άλλο φυλοσύνδετο).

Τα υπόλοιπα των Γ και Δ, για καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά, “πονηρά” και συνδυαστικά γραπτά των τελευταίων ετών.

Οι θεματοδότες φέτος αποφάσισαν να ξεφύγουν από τις τυποποιημένες ασκήσεις και να δοκιμάσουν την κριτική ικανότητα, την θεωρητική υποδομή και την ψυχραιμία των μαθητών σε όλα τα επίπεδα.

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Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Σχεδιάζαμε μαζί να φύγει αλλά δεν πρόλαβε» – Συγκλονίζει η αδελφή της Βασιλικής

«Τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα "άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο"» είπε η αδελφή της 39χρονης στην Καλαμάτα - Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Βασιλική

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Αχτσιόγλου: Αυτοτελής η απόφαση να παραδώσω την έδρα – Να υπάρξει πόλος απέναντι στη δεξιά με δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Αχτσιόγλου: Αυτοτελής η απόφαση να παραδώσω την έδρα – Να υπάρξει πόλος απέναντι στη δεξιά με δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης

Η κ. Αχτσιόγλου ανέφερε πως η απόφασή της να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά και να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα ήταν αυτοτελής και θέμα αρχής. «Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη Δεξιά προγραμματικά, αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής».

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Μιλένα Αποστολάκη: «Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης»
Πολιτική 03.06.26

Μιλένα Αποστολάκη: «Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης»

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επισημαίνει ότι, παρά την κατάργηση του αμφισβητούμενου δείκτη του ΙΟΒΕ, η κυβέρνηση απέτυχε να διαμορφώσει ένα σαφές, διαφανές και αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας των ασφαλισμένων

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Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία – Οι εκτιμήσεις
ΓΕΛ 03.06.26

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία – Οι εκτιμήσεις

Οι Πανελλαδικές συνεχίζονται με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

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Κινητοποίηση στον Πειραιά ενάντια στην άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris
Ελλάδα 03.06.26

Κινητοποίηση στον Πειραιά ενάντια στην άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris

Το κάλεσμα απευθύνει η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, μαζί με εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες, με σημείο συνάντησης την πύλη Ε12, όπου αναμένεται να καταπλεύσει το πλοίο Crown Iris

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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