Πανελλαδικές 2026: Οι πρώτες απαντήσεις σε Αρχαία και Μαθηματικά – Όλες οι απαντήσεις στη Βιολογία

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Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Δείτε τα θέματα των Αρχαίων εδώ

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Απαντήσεις

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία.

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στα Αρχαία Ελληνικά εδώ

Δείτε τις πρώτες απαντήσεις στα Μαθηματικά εδώ

Οι απαντήσεις ανανεώνονται

Δείτε τις απαντήσεις στη Βιολογία εδώ

Τις εκτιμήσεις της δυσκολίας των θεμάτων παρουσιάζει σε συνεργασία με το in, το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Οι εκτιμήσεις για τα Αρχαία Ελληνικά

Σήμερα, 3 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Στο διδαγμένο κείμενο δόθηκε απόσπασμα από τα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη που αντιστοιχεί στην 13η ενότητα του φακέλου υλικού και αφορά στην ηθική αρετή και στην ηθική πράξη, υπογραμμίζοντας την κοινωνικοπολιτική διάσταση της ηθικής αρετής για την κατάκτηση της ανθρώπινης ευδαιμονίας. Συγκεκριμένα:

Στο Α1α οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου με την μορφή σωστού – λάθους χωρίς να απαιτείται το αντίστοιχο χωρίο για αιτιολόγηση.

Στο Α1Β οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στη μεταφραστική διαδικασία με την μορφή αντωνυμιών που όφειλαν να αποδώσουν στους αντίστοιχους όρους που αναφέρονται στο κείμενο.

Στο Β1 η ερμηνευτική αφορούσε στον ερμηνευτικό σχολιασμό της 1ης παραγράφου του κειμένου για τον επίκτητο χαρακτήρα της αρετής και τον αναλογικό συσχετισμό της με τις τέχνες, καθώς επίσης και την αποφασιστική αρωγή του δασκάλου στην ηθική αρτίωση του ατόμου.

Στο Β2 οι μαθητές κλήθηκαν να συσχετίσουν την 2η παράγραφο του πρωτότυπου κειμένου με απόσπασμα ομιλίας του καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου , σχετικά με την αρετή της δικαιοσύνης ως την κορωνίδα των ηθικών αρετών.

Υπήρξε, λοιπόν, συμμετρία ως προς την ερμηνευτική επεξεργασία του πρωτοτύπου.

Στο Β3 η εξέταση της εισαγωγής με την μορφή σωστού – λάθους αφορούσε αποκλειστικά στοιχεία από τον βίο του Αριστοτέλη και την εισαγωγή των «Ηθικών Νικομαχείων».

Τα ερωτήματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια χωρίς περιθώριο παρερμηνείας.

Τέλος στο Β4 η επιτροπή επέστρεψε στην παλαιότερη μορφή εξέτασης της λεξιλογικής άσκησης με την αναζήτηση της ετυμολογικής συγγένειας λέξεων της νέας ελληνικής με αντίστοιχες του αρχαίου κειμένου, αποδεικνύοντας την αδιάσπαστη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Όσον αφορά το αδίδακτο κείμενο, οι μαθητές εξετάστηκαν σε απόσπασμα από την ‘‘Περὶ τοῦ Σηκοῦ Ἀπολογία’’ του Λυσία. Το αρχαίο κείμενο δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες μεταφραστικές ή συντακτικές δυσκολίες. Οι γραμματικές ασκήσεις κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης χωρίς να ζητείται από τους μαθητές κάτι εξεζητημένο. Οι συντακτικές ασκήσεις περιελάμβαναν συντακτικό χαρακτηρισμό λέξεων , αναγνώριση υποθετικού λόγου και μετατροπή του σε άλλο είδος.

Οι εκτιμήσεις για τα Μαθηματικά

ΘΕΜΑ Α:

Απαιτεί γνώσεις σχολικού βιβλίου και απλή κριτική σκέψη

ΘΕΜΑ Β :

Σε γενικές γραμμές βατό για καλά προετοιμασμένο μαθητή

Β3 :

Δυσκολότερο από το Β θέματα που αντιμετωπίζουμε συνήθως

ΘΕΜΑ Γ :

Γ1 : Θεωρείται αναμενόμενο

Γ2: Ωραίο θέμα με έξυπνη σκέψη και επίλυση για σύνολο τιμών

Γ3: Ανεβάζει την δυσκολία και χρειάζεται για την επίλυση άνεση στα ολοκληρώματα και την συγκεκριμένη μεθοδολογία

ΘΕΜΑ Δ:

Δ1 : Συνδυασμός BOLZANO και σταθερό πρόσημο συνάρτησης

Δ2: Υπολογισμός παραμέτρου με συνηθισμένη μεθοδολογία

Δ3: Αυξημένης δυσκολίας-χρήση πεδίου τιμών σε ημιανοιχτό διάστημα – γνωστές ανισότητες

Δ4: Χρειάζονται γνώσεις στρατηγικών επίλυσης ολοκληρωμάτων – για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές

Εκτιμήσεις για την προβλεπόμενη βαθμολογία σε κάθε θέμα ανά τύπο μαθητή με άριστα το 25:

Οι εκτιμήσεις για τη Βιολογία

Πολύ δυνατά θέματα, διαβαθμιζόμενης δυσκολίας, γεμάτα με αρκετές, αλλά και έξυπνες παγίδες και συνδυαστικά θέματα.

Τα Α και Β αρκετά προσεγγίσιμα και χωρίς ιδιαίτερες «τρικλοποδιές».

Το Γ1 ιδιαίτερα απαιτητικό (με μεταβολική οδό, το ένα αυτοσωμικό και το άλλο φυλοσύνδετο).

Τα υπόλοιπα των Γ και Δ, για καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά, “πονηρά” και συνδυαστικά γραπτά των τελευταίων ετών.

Οι θεματοδότες φέτος αποφάσισαν να ξεφύγουν από τις τυποποιημένες ασκήσεις και να δοκιμάσουν την κριτική ικανότητα, την θεωρητική υποδομή και την ψυχραιμία των μαθητών σε όλα τα επίπεδα.