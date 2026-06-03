Πανελλαδικές 2026: Μαθητής στα Χανιά πιάστηκε με σκονάκι – Μηδενίστηκε το γραπτό του

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Το γραπτό ενός υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων μηδενίστηκε χθες σε εξεταστικό κέντρο των ΕΠΑΛ στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο μαθητής που εξεταζόταν στο μάθημα των Μαθηματικών, διαπιστώθηκε ότι είχε γράψει «σκονάκια» στα χέρια του.

Μόλις έγινε αντιληπτός από τους επιτηρητές, το γραπτό του μηδενίστηκε.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Γεώργιος Ψαράκης.

Την ίδια ώρα, ο κ. Ψαράκης τόνισε πως οι Πανελλαδικές εξετάσεις από την πρώτη μέρα διεξαγωγής τους εξελίσσονται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα:

«Υπάρχει καλό κλίμα. Όλα κυλούν ομαλά. Είναι πολύ οργανωμένα τα πράγματα».

Στα Χανιά λειτουργούν 16 συνολικά εξεταστικά κέντρα για τους μαθητές των ΓΕΛ, εκ των οποίων το ένα αφορά προφορικές εξετάσεις ενώ για τους μαθητές των ΕΠΑΛ λειτουργούν τέσσερα εξεταστικά κέντρα που δέχονται μαθητές από όλο τον νομό.