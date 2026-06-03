Πανελλαδικές 2026: Μαθητής στα Χανιά πιάστηκε με σκονάκι – Μηδενίστηκε το γραπτό του
Μαθητής στα Χανιά που έδινε Μαθηματικά πιάστηκε με σκονάκι στα χέρια
- Οι αλλαγές στην επιστροφή ενοικίου - Πώς θα ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι
- Άνδρας στην Τουρκία έγινε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου χωρίς να το καταλάβει
- Τραγωδία στο Νέο Δελχί: Φωτιά σε ξενοδοχείο - Τουλάχιστον 21 νεκροί, πηδούσαν από ορόφους για να σωθούν
- Καρυστιανού: Στα ρηχά και χωρίς συγκεκριμένες θέσεις στα σοβαρά θέματα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το γραπτό ενός υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων μηδενίστηκε χθες σε εξεταστικό κέντρο των ΕΠΑΛ στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο μαθητής που εξεταζόταν στο μάθημα των Μαθηματικών, διαπιστώθηκε ότι είχε γράψει «σκονάκια» στα χέρια του.
Μόλις έγινε αντιληπτός από τους επιτηρητές, το γραπτό του μηδενίστηκε.
Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Γεώργιος Ψαράκης.
Την ίδια ώρα, ο κ. Ψαράκης τόνισε πως οι Πανελλαδικές εξετάσεις από την πρώτη μέρα διεξαγωγής τους εξελίσσονται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα:
«Υπάρχει καλό κλίμα. Όλα κυλούν ομαλά. Είναι πολύ οργανωμένα τα πράγματα».
Στα Χανιά λειτουργούν 16 συνολικά εξεταστικά κέντρα για τους μαθητές των ΓΕΛ, εκ των οποίων το ένα αφορά προφορικές εξετάσεις ενώ για τους μαθητές των ΕΠΑΛ λειτουργούν τέσσερα εξεταστικά κέντρα που δέχονται μαθητές από όλο τον νομό.
- Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες
- Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου
- Αριστερός, θρησκευόμενος, αριστοκράτης των ανάστατων νυχτών – Ο Άγγελος Αντωνόπουλος με δικά του λόγια
- Σεισμός ανοιχτά της Λακωνίας
- Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Τον βρήκα νεκρό εκεί που παίζαμε μπάλα» – Τι κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου
- Σε τροχιά δράσεων μπαίνει η συνεργασία Δικτύου Δήμων και αρμοδίου Υπουργείου
- Κουβέιτ: Ένας νεκρός και 63 τραυματίες ο απολογισμός από την ιρανική επίθεση – Βίντεο και φωτογραφίες
- Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τη νέα ερυθρόλευκη φανέλα (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις