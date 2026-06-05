Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική – Οι εκτιμήσεις και οι απαντήσεις

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Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα Λατινικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), στη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Ο.Π. Σπουδών Υγείας) και στη Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Δείτε τα θέματα των Λατινικών εδώ

Δείτε τα θέματα της Χημείας εδώ

Δείτε τα θέματα της Πληροφορικής εδώ

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Οι απαντήσεις στα ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Οι εκτιμήσεις των θεμάτων

Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζουν τις εκτιμήσεις για τη δυσκολία των θεμάτων:

Λατινικά

Τα υπό εξέταση κείμενα είναι το 35 και το 49. Οι εκφωνήσεις είναι διατυπωμένες με σαφήνεια. Οι μαθητές καλούνται στο πρώτο θέμα να μεταφράσουν συγκεκριμένα αποσπάσματα. Η εισαγωγή εξετάζεται σε άσκηση κλειστού τύπου, όπως συνηθίζεται, και δεν υπάρχει κάποια δυσκολία. Ακολουθεί η λεξιλογική άσκηση που είναι εύκολη καθώς ζητείται αντιστοίχιση.

Οι γραμματικές ασκήσεις και συντακτικές ασκήσεις είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές που έχουν μελετήσει με συνέπεια. Συγκεκριμένα, στις γραμματικές ασκήσεις οι τύποι που ζητούνται καλύπτουν ένα μεγάλος εύρος της ύλης και δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.

Όσον αφορά το συντακτικό, ζητείται αναγνώριση συντακτικών όρων και δευτερεύουσας πρότασης , σύμπτυξη δευτερεύουσας σε μετοχή, προσδιορισμός του τόπου και εκφορά του σκοπού. Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές να έχουν επιτυχία και καλά αποτελέσματα.

Χημεία

Τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Χημείας είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.

Καλύπτουν σχεδόν όλο μέρος της ύλης. Πιο αναλυτικά :

Το θέμα Α είναι αναμενόμενο χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Στο θέμα Β θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσέξουν τις αιτιολογήσεις τους στο Β3, Β4, Β5

Επίσης, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο Γ1 που θα το χαρακτηρίζαμε αν και αναμενόμενο θέμα πιο δύσκολο από τα προηγούμενα χρόνια. Προσοχή απαιτείται και

στο Γ3.

Το θέμα Δ επίσης έχει σημεία που απαιτούν εμβάθυνση της ύλης.

Σε γενικές γραμμές τα σημερινά θέματα χαρακτηρίζονται ως διαφορετικής φιλοσοφίας από τις προηγούμενες χρονιές που σε κάποια σημεία θα δυσκολέψουν τους υποψηφίους. Κρίνονται δυσκολότερα από τα περσινά.

Πληροφορική

Τα φετινά θέματα πληροφορικής ήταν τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών και πιθανότατα να δυσκολέψουν τους εξεταζόμενους σε αρκετά σημεία.

Συγκεκριμένα στο θέμα Α οι ερωτήσεις ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ απαιτούσαν να έχει ο εξεταζόμενος μελετήσει σε βάθος την ύλη, ενώ οι ερωτήσεις θεωρίας και η αντιστοίχιση ήταν σχετικά απλές.

Στο θέμα Β το Β2 έκρυβε μια παγίδα στην μετατροπή.

Το θέμα Γ ήταν αυξημένου βαθμού δυσκολίας και σίγουρα θα προβληματίσει τους υποψήφιους.

Το θέμα Δ εξέταζε βασικές μεθοδολογίες που διδάσκονται, ήταν όμως εκτεταμένο.

Συμπερασματικά, τα θέματα ήταν αυξημένου βαθμού δυσκολίας και εκτεταμένα σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.

Συνέχεια Πανελλαδικών

Οι Πανελλαδικές για τους υποψήφιους των ΓΕΛ θα συνεχιστούν τη Δευτέρα (8/6) όπου επίσης θα εξεταστούν σε μαθήματα προσανατολισμού.

Η αυλαία για τους υποψήφιους των ΓΕΛ θα πέσει (εκτός από αυτούς που εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα) με την Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία.