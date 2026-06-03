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Η Τζένιφερ Άνιστον συναντά ξανά την Λίζα Κούντροου
Fizz 03 Ιουνίου 2026, 21:30

Η Τζένιφερ Άνιστον συναντά ξανά την Λίζα Κούντροου

Η συγκίνηση φυσικά δεν έλειψε από τη συνάντησή τους, ιδιαίτερα όταν η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε ότι η τελευταία σεζόν του «The Comeback» γυρίστηκε στο ίδιο πλατό με το «Friends».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
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Η Ρέιτσελ και η Φοίβη από τη σειρά «Friends» (ή απλά «Φιλαράκια» αλά ελληνικά), δηλαδή οι Τζένιφερ Άνιστον και Λίζα Κούντροου, ξανασυναντήθηκαν για την πρεμιέρα της εκπομπής «Actors on Actors» του Variety, όπου κάθισαν πλάι πλάι για μια κατ’ ιδίαν συζήτηση που κάλυψε τα τρέχοντα πρότζεκτ τους, όπως τα «The Comeback» και «The Morning Show», καθώς και τα τηλεοπτικά χρόνια που πέρασαν μαζί στην κωμική σειρά του NBC.

Η συγκίνηση φυσικά δεν έλειψε, ιδιαίτερα όταν η Κούντροου αποκάλυψε ότι η τελευταία σεζόν του «The Comeback» γυρίστηκε στο ίδιο πλατό με το «Friends».

«Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο με συγκίνησε αυτό. Ουπς», είπε η ηθοποιός. «Επειδή ξέρω ότι αυτό είναι το τέλος της Βάλερι Τσέρις και του The Comeback, και εκεί ήταν που τελείωσε και το Friends».

«Γαμώτο! Το έκανα κι την προηγούμενη φορά»

Στο άκουσμα της αποκάλυψης, η Τζένιφερ Άνιστον βούρκωσε και έψαξε να βρει ένα χαρτομάντιλο για να σκουπίσει τα δάκρυα της. «Γαμώτο!» αναφώνησε.

«Και μετά το Friends, αυτό είναι…», προσπάθησε να συνεχίσει η Λίζα Κούντροου, πριν τα παρατήσει και ζητήσει από την Ανιστον να της δώσει ένα χαρτομάντιλο, καθώς άρχισε να κλαίει κι αυτή.

«Συγγνώμη!» είπε η Ανιστον. «Γαμώτο! Το έκανα κι την προηγούμενη φορά. Γαμώτο».

Η  Κούντροου συνήλθε πρώτη. «Μετά το Friends, το The Comeback είναι αυτό που σημαίνει τα πάντα για μένα» είπε.

Η Άνιστον, όμως, χρειάστηκε λίγο χρόνο ακόμα για να ηρεμήσει. «Γαμώτο! Συγγνώμη! Περίμενε ένα λεπτό!» είπε. «Σε παρακαλώ, μην το βάλεις αυτό. Σε ικετεύω! Τέλος πάντων. Αλλά, ναι! Βλέπω πλάνα από τη σειρά, στα παρασκήνια, [και σκέφτομαι πράγματα] όπως πού ήταν το catering».

Η Κούντροου ανέφερε ότι έχει μια φωτογραφία του γιου της, Τζούλιαν, που τραβήχτηκε στα γυρίσματα της σειράς «Friends» όταν ήταν μόλις δύο ετών, και πόσο συμβολικό ήταν το γεγονός ότι έκανε το ντεμπούτο του ως ηθοποιός ακριβώς στο ίδιο στούντιο, στη σειρά «The Comeback».

«Συγκινήθηκα τρομερά, γιατί αυτό ήταν μια έκπληξη για μένα. Μια πραγματικά ωραία έκπληξη», είπε η Άνιστον. «Και είναι τόσο καλός. Αυτός ο νεαρός άνδρας ήταν τόσο ενθουσιασμένος με αυτή τη σειρά!».

Η Κάντροου συμφώνησε, λέγοντας: «Κυριολεκτικά. Σε κάθε σύσκεψη. Με άγγιζε στην κοιλιά πριν βγούμε».

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«Ήμασταν απαράδεκτες»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Λίζα Κούντροου συναντιέται με την Τζένιφερ Άνιστον και αναπολούν από κοινού τις παλιές, χρυσές και ένδοξες εποχές.

Το 2020, οι δύο γυναίκες ήταν και πάλι καλεσμένες της σειράς συνεντεύξεων του Variety, όπου μοιράστηκαν μερικές αναμνήσεις από τα γυρίσματα του «Friends».

«Πάντα με έπιανε σπαστικό γέλιο, επειδή είχες αυτή την υπέροχη ικανότητα να πετυχαίνεις την ατάκα σου», θυμήθηκε η Άνιστον, «και έκανες αυτό το αξιολάτρευτο πράγμα όπου… πάντα γυρνούσες προς το κοινό και έλεγες, ‘Συγγνώμη, είναι πραγματικά αστείο’… Και τότε σε έβλεπα να το κάνεις αυτό και έλιωνα. Ήμασταν απαράδεκτες».

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly

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