Η Τζένιφερ Άνιστον θέλει να κλείσει τη συζήτηση γύρω από τις φήμες που τη θέλουν να έχει απομακρυνθεί από τη Λίζα Κούντροου. Μετά τα σχόλια της Κούντροου για την περίοδο του Friends και τον χαρακτηρισμό «έκτη φίλη», η πλευρά της Άνιστον ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία κόντρα ανάμεσα στις δύο ηθοποιούς.

Οι φήμες θέλουν τις δύο πρώην συμπρωταγωνίστριες, που έγιναν παγκοσμίως γνωστές μέσα από το Friends και έχουν τιμηθεί με Χρυσή Σφαίρα για τη δουλειά τους στη σειρά, να μην βρίσκονται πλέον σε καλό σημείο. Ωστόσο, η πλευρά της Άνιστον διαψεύδει ότι υπάρχει ένταση.

Η διάψευση από την πλευρά της Άνιστον

Σύμφωνα με το RadarOnline, εκπρόσωπος της Τζένιφερ Άνιστον αρνήθηκε τους ισχυρισμούς περί κακών σχέσεων ανάμεσα στις δύο γυναίκες. Η επίσημη θέση της πλευράς της είναι πως οι φήμες περί ρήξης είναι υπερβολικές και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Παρά τη διάψευση, η συζήτηση γύρω από τη σχέση τους δεν έχει σταματήσει, με αρκετούς να συνδέουν το κλίμα με την πρόσφατη δήλωση της Κούντροου για το πώς ένιωθε μέσα στο καστ του Friends.

Το σχόλιο για την «έκτη φίλη»

Η φράση «έκτη φίλη» φαίνεται πως βρέθηκε στο επίκεντρο της νέας φημολογίας. Η Λίζα Κούντροου είχε πει σε συνέντευξή της ότι έτσι φέρεται να την αποκαλούσε το πρακτορείο της την περίοδο που εργαζόταν στη θρυλική σειρά.

Πηγή υποστηρίζει ότι η Κούντροου «δεν είχε καμία κακή πρόθεση» με όσα είπε, αλλά ήθελε απλώς να περιγράψει την αίσθηση που υπήρχε τότε: ότι οι συμπρωταγωνιστές της αντιμετωπίζονταν συχνά ως μεγαλύτερα ονόματα.

Η ίδια πηγή, πάντως, αναφέρει ότι η Τζένιφερ Άνιστον δεν είδε θετικά αυτή την αφήγηση και φέρεται να τη θεωρεί μια ιστορία με έντονο στοιχείο αυτολύπησης.

Οι φήμες για τον γάμο και η νέα σεζόν του The Morning Show

Το θέμα έρχεται σε μια περίοδο που η Άνιστον βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Η πέμπτη σεζόν του The Morning Show, στην οποία πρωταγωνιστεί, αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν δημοσιεύματα που τη θέλουν κρυφά αρραβωνιασμένη με τον Τζιμ Κέρτις.

Τον περασμένο μήνα, μάλιστα, κυκλοφόρησε η φήμη ότι η Λίζα Κούντροου δεν θα βρίσκεται στη λίστα των καλεσμένων για τον γάμο, κάτι που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τα σενάρια περί ψυχρότητας ανάμεσα στις δύο πρώην συμπρωταγωνίστριες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σχόλιο της Κούντροου προκαλεί συζητήσεις

Η πρόσφατη συνέντευξη της Λίζα Κούντροου δεν ήταν η μόνη φορά που μια δήλωσή της για το Friends προκάλεσε αντιδράσεις. Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η ηθοποιός του No Good Deed είχε γίνει θέμα στα μέσα όταν ανέφερε πως «αυτή η σχέση των έξι χρειαζόταν προσπάθεια».

Το καστ της σειράς είχε επανενωθεί το 2021 για το ειδικό επεισόδιο Friends: The Reunion, μια τηλεοπτική στιγμή που είχε συγκινήσει τους θαυμαστές της σειράς σε όλο τον κόσμο.

* Με πληροφορίες από: AOL