Η Λίζα Κούντροου λέει ότι την αποκαλούσαν «την έκτη Φίλη» στα Friends – «Κανείς δεν μου έδινε σημασία»

Η ηθοποιός Λίζα Κούντροου μίλησε για τον εμβληματικό της χαρακτήρα, τη Φοίβη Μπουφέ, στην επιτυχημένη κωμική σειρά, Friends, στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ντέιβιντ Σουίμερ, ο Ματ Λεμπλάνκ και ο αείμνηστος Μάθιου Πέρι.

«Κανείς δεν ενδιαφερόταν για μένα», είπε σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στην εφημερίδα Independent. «Απλώς αναφέρονταν σε μένα ως “η έκτη Φίλη”».

«Κανένα όραμα για μένα»

Παρόλο που η Κούντροου κέρδισε ένα Emmy το 1998 στην κατηγορία καλύτερης ηθοποιού σε δεύτερο ρόλο σε κωμική σειρά για την ερμηνεία της ως της αξιαγάπητης και αδέξιας Φοίβη, είπε ότι πολλοί δεν πίστευαν ότι θα είχε μακροβιότητα στο Χόλιγουντ.

«Δεν υπήρχε κανένα όραμα για μένα, ούτε προσδοκίες για το είδος της καριέρας που θα μπορούσα να έχω» θυμήθηκε. «Υπήρχε απλώς κάτι σαν: “Πόσο τυχερή είναι που μπήκε σε αυτή τη σειρά”».

«Πολύ μακριά από εμένα»

Η σειρά «Friends» προβλήθηκε για 10 σεζόν, από το 1994 έως το 2004. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη με τη Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Κούντροου μίλησε επίσης για τον ρόλο της αγαπημένης αυτής ηρωίδας, επισημαίνοντας πόσο διαφορετική είναι από τη Φοίβη στην πραγματική ζωή.

«Στην αρχή, η Φοίβη ήταν πολύ, πολύ μακριά από εμένα», μοιράστηκε. «Χρειάστηκε πολλή δουλειά για να δικαιολογήσω τα πράγματα που έλεγε και έκανε. Όχι με ενοχλητικό τρόπο -ήταν διασκεδαστικό».

«Στην πορεία των 10 χρόνων, ένα μικρό κομμάτι της μπήκε μέσα μου», συνέχισε, «χαλάρωσα λίγο περισσότερο και διάβασα μερικά βιβλία για την πνευματικότητα και άλλα θέματα, απλώς για να προσπαθήσω να την καταλάβω».

«Το 1994, οι περισσότεροι έλεγαν “Την λατρεύω. Είναι τόσο χαζούλα.” Ναι, εντάξει, ώστε αυτό ήταν για εσάς η χαζούλα; Κάποια που απλά δεν ακολουθούσε τους κανόνες»

«Είναι τόσο χαζή»

Η Κούντροου επέμεινε ότι η Φοίβη δεν ήταν ένας «αφελής» χαρακτήρας, όπως την αντιλαμβάνονταν μερικοί.

«Τότε, όλοι επαναλάμβαναν κάτι σαν: “Είναι τόσο χαζή. Πώς γίνεται να παίζεις μόνο αφελείς ρόλους;” Και σκέφτηκα: “Είναι αφελής;” Για μένα, δεν ήταν», είπε.

«Το 1994, οι περισσότεροι έλεγαν “Την λατρεύω. Είναι τόσο χαζούλα.” Ναι, εντάξει, ώστε αυτό ήταν για εσάς η χαζούλα; Κάποια που απλά δεν ακολουθούσε τους κανόνες».

Αντίο, Botox

Η Κούντροου, 62 ετών, προωθεί την τρίτη και τελευταία σεζόν του «The Comeback» και πρόσφατα μίλησε ειλικρινά για τη γήρανση στο Χόλιγουντ.

Η ηθοποιός είπε στο Hollywood Reporter ότι δεν δοκίμασε το Botox μέχρι τα 60 της, οπότε «πιθανότατα έχω τελειώσει με αυτό το θέμα, δε θα δοκιμάσω».

«Φοβάμαι να δω τον εαυτό μου να μοιάζει με τη γιαγιά μου κάποια μέρα, αλλά είμαι ενθουσιασμένη που παίζω ρόλους μεγαλύτερων γυναικών», εξήγησε.

*Με στοιχεία από pagesix.com