«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη
Fizz 05 Απριλίου 2026, 23:00

«Φιλαράκια» – Η Λίζα Κούντροου λάτρεψε τη Φοίβη

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η Λίζα Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Spotlight

Η Λίζα Κούντροου, η οποία ενσάρκωσε τη Φοίβη Μπουφέ στη σειρά «Φιλαράκια», αποκάλυψε ότι δεν θεωρούσε αφελή την γυναίκα που κλήθηκε να μας παρουσιάσει στην μικρή οθόνη.

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η ηθοποιός δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

«Τότε, όλοι έλεγαν: ‘Είναι τόσο χαζή. Πώς γίνεται να παίζεις μόνο χαζές; Και εγώ αναρωτιόμουν γιατί την θεωρούν όλοι ηλίθια. Κατ’ εμέ δεν ήταν», θυμήθηκε η Κούντροου σχετικά με την αντίδραση του κοινού.

Όταν ρωτήθηκε ποιος αποκαλούσε τη Φοίβη «χαζούλα», απάντησε: «Όλοι. Το 1994, όλοι έλεγαν: ‘Την λατρεύω. Είναι τόσο χαζούλα’. Και ναι, εκείνη την εποχή, αυτό σήμαινε για εμάς η λέξη χαζούλα. Κάποια που δεν ακολουθούσε τους κανόνες».

«Όσα έλεγε, όσα έκανε»

Η Λίζα Κούντροου υποστήριξε επίσης ότι η διαδικασία του να συνδεθεί προσωπικά με τον χαρακτήρα της ήταν χρονοβόρα, αλλά επετεύχθη λόγω της μακράς πορείας της σειράς.

«Στην αρχή, η Φοίβη ήταν πολύ, πολύ μακριά από μένα. Χρειάστηκε πολλή δουλειά για να δικαιολογήσω τα πράγματα που έλεγε και έκανε. Δεν εννοώ ότι μου φαινόταν ενοχλητική. [Ίσα, ίσα] που είχε πλάκα. Κατά τη διάρκεια των δέκα ετών [που γυρίζαμε τη σειρά], ένα μικρό κομμάτι της μπήκε μέσα μου. Χαλάρωσα λίγο περισσότερο και διάβασα μερικά βιβλία για την πνευματικότητα και άλλα θέματα, απλώς για να προσπαθήσω να την καταλάβω», είπε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κούντροου κέρδισε ένα βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου στα βραβεία Emmy για την ερμηνεία της ως Φοίβη το 1998.

Η κωμική σειρά του NBC για έξι αλλόκοτους φίλους που ζουν στη Νέα Υόρκη προβλήθηκε από το 1994 έως το 2004. Πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Σουίμερ, Ματ ΛεΜπλάνκ και ο αείμνηστος Μάθιου Πέρι.

«Πολύ καλό για να είναι αληθινό»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Λίζα Κούντροου μιλάει με περίσσεια τρυφερότητα για τη συμμετοχή της στη σειρά. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Τοday, η ηθοποιός ανέφερε: «Αγαπούσαμε ο ένας τον άλλον. Το να πηγαίνω στη δουλειά κάθε μέρα ήταν παράδεισος στα μάτια μου. Ήταν πάρα πολύ καλό για να είναι αληθινό, αλλά ήταν η πραγματικότητα μας».

«Επειδή συμμετείχα στα Φιλαράκια, μπόρεσα να δημιουργήσω τις δικές μου σειρές που δεν χρειαζόταν να είναι τόσο μεγάλες όσο εκείνη», είπε, αναφερόμενη σε τηλεοπτικά πρότζεκτ όπως το «The Comeback» ή το «Web Therapy».

*Με πληροφορίες από: People

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Vita.gr
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Markets
Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

inWellness
Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Σύνταξη
inTown
inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Σύνταξη
Η σειρά «The White Lotus» επιστρέφει – Όλα όσα γνωρίζουμε για την 4η σεζόν
Το 1% του πλανήτη 05.04.26

Η σειρά «The White Lotus» επιστρέφει – Όλα όσα γνωρίζουμε για την 4η σεζόν

Μετά τις τρεις πρώτες σεζόν του White Lotus της HBO, που διαδραματίστηκαν αντίστοιχα στη Χαβάη, την Ιταλία και την Ταϊλάνδη, η 4η σεζόν θα επιστρέψει στην Ευρώπη, με μέρος του καστ να έχει ήδη επιλεγεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι 4 βασιλικές τιάρες της Βρετανίας που θεωρούνται «γρουσούζικες και καταραμένες»
Κορώνα στο κεφάλι 04.04.26

Οι 4 βασιλικές τιάρες της Βρετανίας που θεωρούνται «γρουσούζικες και καταραμένες»

Οι βασιλικές τιάρες είναι γνωστές για τα εντυπωσιακά κοσμήματά τους, αλλά ορισμένες έχουν αποκτήσει μια φήμη κακοτυχίας. Το τεράστιο διαμάντι Koh-i-Noor συνδέεται με τους «φρικιαστικούς» θανάτους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο και κλικ: Aπό τον Μαραντόνα στην μπανιέρα του Χίτλερ – 33 φωτογραφίες που άλλαξαν τον κόσμο
Ντοκουμέντα 04.04.26

Σκάνδαλο όπως κλικ: Aπό τον Μαραντόνα στην μπανιέρα του Χίτλερ - 33 φωτογραφίες που άλλαξαν τον κόσμο

Από το σκάνδαλο του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου στον Τζορτζ Μάικλ, αυτλα τα κλικ κατέστρεψαν ζωές, αποκάλυψαν σκάνδαλα και γκρέμισαν είδωλα για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μπράιαν Κοξ επιτίθεται (κυριολεκτικά) σε όλο το Χόλιγουντ
«Δεν με νοιάζει» 03.04.26

Ο Μπράιαν Κοξ επιτίθεται (κυριολεκτικά) σε όλο το Χόλιγουντ - Από την Μάργκοτ Ρόμπι έως τον Τζόνι Ντεπ

Σε μια καυστική συνέντευξη με την εφημερίδα The Times, ο Μπράιαν Κοξ αναφέρθηκε ονομαστικά σε συναδέλφους του που θεωρεί «υπερτιμημένους;», «μπελάδες», «μαλ@κες» και «φτηνούς».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η απροσδόκητη συνεργασία των Cardi B και Zohran Mamdani
Τι συμβαίνει εκεί; 03.04.26

Η Cardi B συνεργάζεται με τον Zohran Mamdani για να στηρίξει τα παιδιά της Νέας Υόρκης

Η Cardi B θα είναι η κριτής του διαγωνισμό τραγουδιών «2-K» δια χειρός Zohran Mamdani, ο οποίος αποσκοπεί στη στήριξη του προγράμματος παροχής δωρεάν φροντίδας σε παιδιά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Σύνταξη
Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Σύνταξη
Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Κόσμος 05.04.26

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Σύνταξη
Google: Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή
ChromeOS Flex 05.04.26

Το «μαγικό» flashακι που υπόσχεται να «σώσει» τον παλιό σας υπολογιστή από τη… χωματερή

Η Google ανακοίνωσε την κυκλοφορία USB flash kits (σε συνεργασία με την Back Market) τα οποία περιέχουν ένα από τα πιο ελαφριά λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, το ChromeOS Flex.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από το Φάληρο με γκολ του Κοϊτά και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, πήρε σημαντικό προβάδισμα τίτλου με το +5.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)

Ο εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε εκπληκτικό γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, για οφσάιντ του Πιρόλα

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Turkstream - BalkanStream 05.04.26

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γουέστ Χαμ – Λιντς Γιουνάιτεντ 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»
Ποδόσφαιρο 05.04.26

Γουέστ Χαμ – Λιντς 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»

Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε την 4άδα του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικράτησε με 4-2 της Γουέστ Χαμ στα πέναλτι, την ώρα που ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται

Με άρθρο της για τις υποκλοπές η βουλευτίνα της ΝΔ συγκρίνει τα... ασύγκριτα σε Ελλάδα και Ισπανία κι εν τέλει εκτίθεται και η ίδια. Στόχος να μείνουν εκτός του κάδρου η κυβέρνηση και πρωτίστως ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γλυφάδα: Χειροπέδες σε 3 άνδρες που απείλησαν αστυνομικούς με αεροβόλο όπλο, μαχαίρι και σφυρί
Ελλάδα 05.04.26

Γλυφάδα: Χειροπέδες σε 3 άνδρες που απείλησαν αστυνομικούς με αεροβόλο όπλο, μαχαίρι και σφυρί

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έκριναν ως ύποπτο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι 3 συλληφθέντες, που στη συνέχεια, για να γλυτώσουν από τον αστυνομικό έλεγχο, προέταξαν, σφυρί, μαχαίρι και αεροβόλο όπλο.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

