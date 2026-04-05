Η Λίζα Κούντροου, η οποία ενσάρκωσε τη Φοίβη Μπουφέ στη σειρά «Φιλαράκια», αποκάλυψε ότι δεν θεωρούσε αφελή την γυναίκα που κλήθηκε να μας παρουσιάσει στην μικρή οθόνη.

Σε πρόσφατη συζήτησή της με την ηθοποιό Λίλι Τόμλιν για το περιοδικό Interview, η ηθοποιός δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στην κωμική σειρά που έγραψε τηλεοπτική ιστορία «δεν ήταν χαζή».

«Τότε, όλοι έλεγαν: ‘Είναι τόσο χαζή. Πώς γίνεται να παίζεις μόνο χαζές; Και εγώ αναρωτιόμουν γιατί την θεωρούν όλοι ηλίθια. Κατ’ εμέ δεν ήταν», θυμήθηκε η Κούντροου σχετικά με την αντίδραση του κοινού.

Όταν ρωτήθηκε ποιος αποκαλούσε τη Φοίβη «χαζούλα», απάντησε: «Όλοι. Το 1994, όλοι έλεγαν: ‘Την λατρεύω. Είναι τόσο χαζούλα’. Και ναι, εκείνη την εποχή, αυτό σήμαινε για εμάς η λέξη χαζούλα. Κάποια που δεν ακολουθούσε τους κανόνες».

«Όσα έλεγε, όσα έκανε»

Η Λίζα Κούντροου υποστήριξε επίσης ότι η διαδικασία του να συνδεθεί προσωπικά με τον χαρακτήρα της ήταν χρονοβόρα, αλλά επετεύχθη λόγω της μακράς πορείας της σειράς.

«Στην αρχή, η Φοίβη ήταν πολύ, πολύ μακριά από μένα. Χρειάστηκε πολλή δουλειά για να δικαιολογήσω τα πράγματα που έλεγε και έκανε. Δεν εννοώ ότι μου φαινόταν ενοχλητική. [Ίσα, ίσα] που είχε πλάκα. Κατά τη διάρκεια των δέκα ετών [που γυρίζαμε τη σειρά], ένα μικρό κομμάτι της μπήκε μέσα μου. Χαλάρωσα λίγο περισσότερο και διάβασα μερικά βιβλία για την πνευματικότητα και άλλα θέματα, απλώς για να προσπαθήσω να την καταλάβω», είπε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κούντροου κέρδισε ένα βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου στα βραβεία Emmy για την ερμηνεία της ως Φοίβη το 1998.

Η κωμική σειρά του NBC για έξι αλλόκοτους φίλους που ζουν στη Νέα Υόρκη προβλήθηκε από το 1994 έως το 2004. Πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Σουίμερ, Ματ ΛεΜπλάνκ και ο αείμνηστος Μάθιου Πέρι.

«Πολύ καλό για να είναι αληθινό»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Λίζα Κούντροου μιλάει με περίσσεια τρυφερότητα για τη συμμετοχή της στη σειρά. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Τοday, η ηθοποιός ανέφερε: «Αγαπούσαμε ο ένας τον άλλον. Το να πηγαίνω στη δουλειά κάθε μέρα ήταν παράδεισος στα μάτια μου. Ήταν πάρα πολύ καλό για να είναι αληθινό, αλλά ήταν η πραγματικότητα μας».

«Επειδή συμμετείχα στα Φιλαράκια, μπόρεσα να δημιουργήσω τις δικές μου σειρές που δεν χρειαζόταν να είναι τόσο μεγάλες όσο εκείνη», είπε, αναφερόμενη σε τηλεοπτικά πρότζεκτ όπως το «The Comeback» ή το «Web Therapy».

