Emily in Paris: Η Λίλι Κόλινς «εισέβαλε» στη Μύκονο

Ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν και προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της 5ης σεζόν, που έγινε γνωστό ότι η Έμιλι ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι made in Greece. Μετά τις βόλτες στα στενά του Παρισιού και της Ρώμης, το Emily in Paris ετοιμαζόταν για ένα ταξίδι στα νησιά του Αιγαίου.

Κι εδώ και μερικές ώρες τα γυρίσματα του 6ου κύκλου της επιτυχημένης σειράς του Netflix έχουν ξεκινήσει στη Μύκονο, με τη Λίλι Κόλινς να βρίσκεται στη γνωστή παραλία του Άγιου Σώστη.

Φυσικά, ο Πέτρος Νάζος βρέθηκε εκεί, καταγράφοντας την πρώτη μέρα των γυρισμάτων της μεγάλης παραγωγής, των 80 ατόμων και δεκάδων κομπάρσων.

Στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε το mykonoslive.tv⁠ βλέπουμε τη Λίλι Κόλινς να προετοιμάζεται για τη σκηνή της, ενώ συνεργάτες της παραγωγής κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύουν από τον ήλιο.

Ολόκληρη η περιοχή είναι αποκλεισμένη, με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έντονη παρουσία ανθρώπων της παραγωγής σε κάθε σημείο.

Η Έμιλι και τα ελληνικά νησιά

Στη Μύκονο τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στη Μικρή Βενετία, τους Ανεμόμυλους και τις παραλίες Πάνορμος και Άγιος Σώστης, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως, η Μητροπόλεων και στη γωνία των οδών Ενόπλων Δυνάμεων και Ματογιάννη.

Ωστόσο, το Νησί των Ανέμων δεν θα είναι η μοναδική στάση της παραγωγής του Emily in Paris, καθώς γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν και στη Σαντορίνη.

* Πηγή: Mykonos Live TV