Πέθανε ο θρυλικός Τίτο Παστερνάκης
Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή μία από τις σπουδαιότερες μορφές του ΠΑΣ Γιάννινα, ο Τίτο Παστερνάκης.
- Φυλακές Κορυδαλλού: Κύκλωμα αλλοδαπών βασάνιζε κρατουμένους ζητώντας χρήματα από τις οικογένειές τους
- Σε κρίσιμη κατάσταση άνδρας που παρασύρθηκε από ΙΧ στην Πετρούπολη
- Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
- Αλλάζει ο «χάρτης» των επιδομάτων για χιλιάδες δικαιούχους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα καθώς έφυγε από τη ζωή μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του «Άγιαξ της Ηπείρου». Ο Τίτο Παστερνάκης (Jose Osvaldo Pasternak) άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε όσους έζησαν από κοντά τη μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του ’70.
Γεννημένος στις 11 Αυγούστου 1947, ο Αργεντινός μέσος ήρθε στα Γιάννενα τον Ιανουάριο του 1972 ως μέρος της «φουρνιάς» που έφερε ο Γκόμες Ντε Φαρία και άλλαξε την ιστορία του συλλόγου. Μαζί με τους Κοντογιωργάκη, Γκλασμάνη, Λίσα, Μόντες και Αλβαρέζ, αποτέλεσαν τον πυρήνα που δημιούργησε τον μύθο του ΠΑΣ και χάρισε στην ομάδα το προσωνύμιο «Άγιαξ της Ηπείρου».
Το 2022 είχε επιστρέψει στα Ιωάννινα για εκδήλωση βράβευσης παλαιμάχων, μιλώντας με συγκίνηση για τα χρόνια που πέρασε στην πόλη και τον σύλλογο, τα οποία χαρακτήρισε από τα ομορφότερα της ζωής του.
Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο στενός του φίλος Εδουάρδο Κοντογιωργάκης, ο οποίος γνώριζε ότι ο Παστερνάκης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στη Λα Πλάτα της Αργεντινής, όπου ζούσε μόνιμα.
- Μπερδεύοντας το bella ciao με το… ciao bella και τον Μάριο με τον Πάριο
- Άρσεναλ – Μπέρνλι 1-0: Τρίποντο με Χάβερτς και ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο
- Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)
- Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»
- Ολυμπιακός: Κατέκτησε το 67ο πρωτάθλημα Γενικής στην κολύμβηση και 61ο Ανδρών
- Διασυρμός ως το Μαϊάμι για τον Μάριο Ηλιόπουλο: Το έκανε… Eurovision (vid)
- Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία
- Η φωτογραφία του Σορτς με Τζόκοβιτς και Παγώνη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις