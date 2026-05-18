Οι παίκτες που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Εθνικής τον Ιούνιο (pic)
Αυτές είναι οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η Εθνική Ελλάδος τον προσεχή Ιούνιο με Σουηδία και Ιταλία.
Τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύο φιλικά του Ιουνίου ανακοίνωσε η Εθνική Ελλάδος, με τον Σερβοέλληνα προπονητή να υπολογίζει σε 26 ποδοσφαιριστές.
Πρόκειται για τα φιλικά με την Σουηδία (4/6) και την Ιταλία (7/6), ωστόσο αυτό με την γειτονική μας χώρα είναι προς το παρόν στον… αέρα επειδή οι Ιταλοί έχουν σκοπό να έρθουν με την Κ21.
Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στις κλήσεις είναι αυτό του Ανδρέα Ντόη, που αγωνίζεται στη Ρίο Άβε και είναι ξανά στις επιλογές του 63χρονου προπονητή, αλλά και αυτό του Μπάμπη Κωστούλα που επιστρέφει στην ανδρική ομάδα
Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς
Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης
Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας
Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης
Επιθετικοί: Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας
