Ο λάθος τρόπος επιλογής των ξένων διαιτητών από τον Λανουά

Κάπου έχασε τον δρόμο ο Στεφάν Λανουά σχετικά με τις επιλογές των ξένων διαιτητών για τα δύσκολα παιχνίδια της Stoiximan Super League. Η ανατροπή δεδομένων σε βάρος του Γάλλου αρχιδιαιτητή ήταν εμφανής σε όλους τους υγιείς φιλάθλους, σε σχέση με την πρώτη του αγωνιστική περίοδο (2024/25) επί ελληνικού εδάφους. Αν μη τι άλλο, η διαιτησία των ντέρμπι αλλά και των αγώνων των πλέι οφ 1-4 παίρνει αρνητικό πρόσημο, συμπεριλαμβανομένης και της παρουσίας του Ιταλού Ανδρέα Καλόμπο στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός.

Ο Λανουά έκανε τέσσερα σημαντικά λάθη σχετικά με την επιλογή των ξένων διαιτητών:

Το πρώτο ξεκινά από το γεγονός ότι ο ίδιος δεν είχε προσωπικές δημόσιες σχέσεις με ελίτ διαιτητές, υστερεί ακόμη και σε σχέση με προκάτοχους του αρχιδιαιτητές. Ο Λανουά «σώθηκε» κυρίως λόγω των άριστων σχέσεων του με τον Γερμανό συντονιστή των διαιτητών της ΠΟ Γερμανίας Νουτ Κίρτσερ. Όμως, δεν μπορούσε ο ίδιος να σηκώσει το τηλέφωνο και να επικοινωνήσει, πχ με τον Πολωνό Μαρτσίτνιακ ή τον Ισπανό Μανθάνο και να πει «σε θέλω να βοηθήσεις, έλα στην Ελλάδα». Όπως φαίνεται τέτοια δυνατότητα δεν είχαν ούτε τα υπόλοιπα μέλη της ΚΕΔ, ο αναπληρωτής πρόεδρος ο Ιταλός Πάολο Βαλέρι και το μέλος ο Ισπανός Φερνάντες Αλόνσο.

Χωρίς Γάλλους στα ντέρμπι

Το δεύτερο σημαντικό λάθος είναι ότι ο Λανουά δεν φρόντισε να δημιουργήσει δημόσιες σχέσεις με παράγοντες άλλων ομοσπονδιών, ανάλογες με αυτές που είχε με τον Γερμανό Κίρτσερ. Ούτε φρόντισε να βρει άκρη με τους συμπατριώτες του παράγοντες, πιο συγκεκριμένα με τον επικεφαλής της διαιτησίας στην Γαλλία τον Αντονι Γκοτιέ. Φημολογείται ότι είναι σε κόντρα, όμως αυτά αλλάζουν και ο Λανουά δεν έκανε τίποτα για αυτό, ώστε να έρχονται ελίτ Γάλλοι διαιτητές για τα ντέρμπι της Stoiximan Super Legaue. Προκάτοχοί του είχαν φέρει…

Ούτε οι μισοί ελίτ ρέφερι

Δεν φρόντισε να μεγαλώσει η… δεξαμενή των υποψηφίων ρέφερι για να έρχονται στην Ελλάδα και όταν το έκανε κατέφευγε σε απίθανες λύσεις, πέρσι σε ρέφερι από την Αλβανία, φέτος από την Γεωργία και δεν είναι οι μοναδικές περιπτώσεις. Όμως, οι ομάδες ήθελαν ελίτ διαιτητές και με πρόχειρη ματιά ο Λανουά δεν έφερε ούτε τους μισούς από τους 35 της κορυφαίας κατηγορίας της UEFA, παρά αρκούνταν και σε επιλογές ρέφερι της 1ης , ακόμη και της 2ης κατηγορίας, ενώ οι ομάδες ήθελαν επιλογές από το «πάνω ράφι».

Το τρίτο λάθος του Λανουά είναι ότι δεν φρόντισε να υπάρχει δικλείδα, ώστε να τιμωρούνται οι διαιτητές που κάνουν λάθη. Παράλληλα, δεν προβληματίστηκε ποτέ για το που οφείλονταν αυτά τα φάλτσα, μόνιμα υπέρ και μόνιμα κατά συγκεκριμένων ομάδων.

Από Ιταλό σε Ιταλό

Το τέταρτο λάθος του Γάλλου αρχιδιαιτητή είναι ότι δεν στάθμιζε τα δεδομένα, με αποτέλεσμα κάποιες επιλογές του να συζητούνται πριν καν σφυρίξουν. Χαρακτηριστική περίπτωση, σαν του Ιταλού Κολόμπο για το ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός που σύμφωνα με δημοσιεύματα ακούγεται στο σκάνδαλο διαιτησίας στην Ιταλία, ενώ τον όρισε χωρίς να λάβει υπόψη ότι ένας άλλος Ιταλός ο Σότσα, τρεις αγωνιστικές πιο πριν, είχε αδικήσει τον Ολυμπιακό στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Κολόμπο δεν ήταν ελίτ αλλά πρώτης κατηγορίας της UEFA και δεν απέφυγε τα «μικροχειρουργικά» λάθη, μόνο κατά του Ολυμπιακού. Πού να προέκυπτε και κάποια πολύ δύσκολη φάση.

Όλα αυτά δείχνουν επιλογές στο πόδι. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο Λανουά ανέλαβε την ΚΕΔ είχε υποσχεθεί ξένους διαιτητές από το πάνω ράφι. Επίσης, παραγνώρισε ότι ορισμοί σημαίνουν ευθύνη που ο ίδιος δεν ανέλαβε ποτέ. Ούτε αντέδρασε, για να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει όταν είχαν διαρρεύσει συγκεκριμένες ως επιλογές του, δέκα μέρες πριν ορίσει, άσχετα αν δεν όρισε τους συγκεκριμένους.