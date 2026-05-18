Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και η αγγλική ομάδα επιστρέφει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, Μίκαελ Κάρικ και οι παίκτες του γιόρτασαν την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου κι επέλεξαν ένα ελληνικό club στο κέντρο του Μάντσεστερ για να περάσουν την βραδιά.

Οι παίκτες της Γιουνάιτεντ πήγαν μαζί με τις συντρόφους τους στο ελληνικό club, Fenix το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και θεωρείται ένα από τα καλύτερα στο Μάντσεστερ. Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο club είναι στέκι για τους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ, οι οποίοι το επιλέγουν πολύ συχνά για τις βραδινές τους εξόδους.

Man United stars and their WAGs head for a night out at plate-smashing Greek bar to celebrate last home game of season – but with one player missing https://t.co/1s6x1nzKRH — Daily Mail Sport (@MailSport) May 18, 2026

Μάλιστα η αγγλική εφημερίδα, Daily Mail ανέφερε χαρακτηριστικά πως οι ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ επέλεξαν ένα ελληνικό μαγαζί διάσημο και για το σπάσιμο πιάτων, για να πανηγυρίσουν την έξοδο στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Το δείπνο έγινε χθες, μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο Ολντ Τράφορντ και οι παίκτες της αγγλικής ομάδας πέρασαν μια ωραία βραδιά, διασκεδάζοντας μετά την επίτευξη ενός σημαντικού στόχου για την φετινή αγωνιστική περίοδο.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, αυτό ήταν το μοναδικό δείπνο για όλη την ομάδα, καθώς δεν πρόκειται να διοργανωθεί άλλη βραδιά για τους παίκτες της αγγλικής ομάδας.

Ο μοναδικός που δεν πήγε στο ελληνικό club ήταν ο Κασεμίρο, ο οποίος δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αποχαιρέτησε τον αγγλικό σύλλογο. Το σίγουρο πάντως είναι ότι το Fenix, όπως μπορείτε να δείτε και από τις σχετικές φωτογραφίες, θεωρείται δικαίως ένα από τα καλύτερα club της πόλης.