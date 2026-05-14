H ομάδα πόλο του Ολυμπιακού επέστρεψε εκεί που ανήκει

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους στο Final Four μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μπρέσια στην Ιταλία, με 17-16 στα πέναλτι (κανονικός αγώνας 11-11), επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι ανήκουν στην ελίτ της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης.

Συνεχίζει έτσι να γράφει ιστορία στο ευρωπαϊκό πόλο, καθώς με την πρόκρισή του στο Final Four του Champions League 2026 έφτασε πλέον τις 11 συμμετοχές σε τελική φάση.

Η πρώτη φορά ήταν το 2001 όταν οι ερυθρόλευκοι προκρίθηκαν στον τελικό με αντίπαλο τη γηπεδούχο Γιουγκ Ντουμπρόβνικ αλλά έχασαν με 8-7 στην παράταση. Την επόμενη χρονιά (2002) ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στη Βουδαπέστη. Πρώτη πήρε εκδίκηση από τη Γιουγκ στον ημιτελικό και στον τελικό επιβλήθηκε 9-7 της γηπεδούχου Χόνβεντ για να αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης.

Το 2007 στο Μιλάνο ο Ολυμπιακός έμεινε στην 4η θέση ενώ η επιστροφή στις κορυφαίες ομάδες πόλο της Ευρώπης έγινε το 2016. Στον τελικό η Γιουγκ Ντουμπρόβνικ βρέθηκε ξανά στο δρόμο των «ερυθρολεύκων» και τους στέρησε το τρόπαιο, παίρνοντας τη νίκη με 6-4.

Το 2017 με το σύστημα να είναι Final 6 o Ολυμπιακός έμεινε στην έκτη θέση χάνοντας από Γιουγκ και Μπρέσια.

Ο Ολυμπιακός κάθισε ξανά στο θρόνο του, το 2018, στη Γένοβα, στο τότε Final-8. Στον τελικό κόντρα στη γηπεδούχο Προ Ρέκο, νίκησε 9-7 και πρόσθεσε τον 2ο ευρωπαϊκό τίτλο στη συλλογή του.

Τελικός και πάλι το 2019, αφού νίκησε στο Ανόβερο, πρώτα την Μπρέσια και μετά την Προ Ρέκο. Στον τελικό απέναντι στη Φερεντσβάρος, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πίσω στο σκορ αλλά ισοφάρισαν σε 10-10. Λύγισαν, όμως, στη διαδικασία των πέναλτι, έχοντας τρία δοκάρια!

Το 2021 ήταν Final 8 στο Βελιγράδι με την ελληνική ομάδα να καταλαμβάνει την 7η θέση, έχοντας νικήσει μόνο τη Μαρσέιγ με 13-12.

Το Final 8 του 2023 διεξήχθη και πάλι στο Βελιγράδι με τον Ολυμπιακό να έχει… παρέα από την Ελλάδα τη Βουλιαγμένη. Εχασε, όμως, στο πρώτο ματς με 13-11 από τη Νόβι Μπέογκραντ και έμεινε εκτός ημιτελικών και μετά από δύο νίκες, ο Ολυμπιακός έφτασε στην 5η θέση, με τη Βουλιαγμένη να είναι τέταρτη σε εκείνη τη διοργάνωση.

Η τελευταία εμφάνιση του Ολυμπιακού ήταν το 2024 στη Βαλέτα της Μάλτα, με την Προ Ρέκο να φράζει με 13-11 το δρόμο του Ολυμπιακού προς τον τελικό και τελικά να κατακτά την 3η θέση καθώς επικράτησε στον τελικό των ηττημένων της Νόβι Μπέογκραντ με 9-6.

Επιστροφή στη Μάλτα και πάλι, με τον Ολυμπιακό να κάνει όνειρα για το τρίτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.