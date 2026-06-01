Ο Κριστιάνο θα κάνει τα πάντα για να περάσει τον Μέσι
Ο CR7 θεωρεί πως μπορεί να παίξει και σε... έβδομο Μουντιάλ, με στόχο ν' αφήσει πίσω του, τον Αργεντίνο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι έτοιμος να γράψει ιστορία παίζοντας στο Μουντιάλ 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, καθώς βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας.
Ο CR7 θα παίξει για έκτη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου (κάτι που αναμένεται να πετύχει στο φετινό Μουντιάλ και ο Λιονέλ Μέσι) αλλά αυτό δεν φαίνεται να… είναι αρκετό για τον Πορτογάλο άσο.
Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός σε ότι αφορά τα σχέδια του 41χρονου άσου της Αλ Νασρ, καθώς υποστήριξε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να παίξει και στο Μουντιάλ του 2030.
Ο 52χρονος ομοσπονδιακός προπονητής της Πορτογαλίας θεωρεί ότι ο Κριστιάνο θα είναι σε θέση ν’ αγωνιστεί και στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε τέσσερα χρόνια από σήμερα, παρά το ότι θα είναι 45 χρονών.
«Για μας μάλιστα, ως μέλη του προπονητικού επιτελείου της Εθνικής ομάδας, είναι σημαντικό να περάσουμε στα νέα παιδιά τον τρόπο σκέψης του Κριστάνο και πως αντιλαμβάνεται αυτός ο σπουδαίος παίκτης το ποδόσφαιρο», υποστήριξε πριν από λίγες μέρες
Ο ανταγωνισμός που υπάρχει ανάμεσα στον Πορτογάλο σούπερ σταρ και τον Λιονέλ Μέσι κρατάει πολλά χρόνια και αυτή η κόντρα λειτουργεί πολλές φορές ως «πηγή ενέργειας» για τους δύο παίκτες.
Γι’ αυτό και όσοι γνωρίζουν καλά τον 41χρονο άσο της Αλ Νασρ θεωρούν πως θα κάνει ότι περνά από το χέρι του, προκειμένου να παίξει και στο Μουντιάλ του 2030, το οποίο θα συνδιοργανώσουν Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο για να κάνει ένα σγκλονιστικό ρεκόρ το οποίο θα είναι σχεδόν αδύνατον να καταρριφθεί.
Όσοι γνωρίζουν καλά τον Πορτογάλο άσο ξέρουν πως δεν θέλει να «μοιράζεται» καμιά κορυφή και το γεγονός ότι και ο Λιονέλ Μέσι θα φτάσει φέτος τις έξι συμμετοχές σε Παγκόσμια Κύπελλα, κάνει τον Πορτογάλο να σκέφτεται το Μουντιάλ του… 2030.
Αν ο Πορτογάλος καταφέρει να παίξει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου σε τέσσερα χρόνια από σήμερα, θα μιλάμε για έβδομη παρουσία σε Μουντιάλ, ένα ρεκόρ που μάλλον θα είναι αδύνατον να καταρριφθεί. Εκτός και αν ο Λιονέλ Μέσι αποφασίσει να «μπει στο μάτι» του Κριστιάνο Ρονάλντο και βάλει και αυτός σκοπό ν’ αγωνιστεί για έβδομη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.
Αν το δούμε κι αυτό…
