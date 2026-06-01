Ναόμι Οσάκα – Απαντά στην ειρωνική αναφορά αντιπάλου της για «επίδειξη μόδας» με λουκ υψηλής ραπτικής (ξανά)

Η Ναόμι Οσάκα, τετραπλή πρωταθλήτρια Γκραν Σλαμ έχει μετατρέψει ουσιαστικά το Ρολάν Γκαρός σε δική της πασαρέλα υψηλής ραπτικής αυτή την εβδομάδα, εμφανιζόμενη στους αγώνες με εντυπωσιακά, ειδικά σχεδιασμένα σύνολα, γεμάτα πούλιες, ουρές και τόση λάμψη που θα μπορούσε να συναγωνιστεί τον ίδιο τον Πύργο του Άιφελ.

Αυτό έχει τραβήξει την προσοχή των οπαδών και των αντιπάλων της. Μετά τη νίκη της Ναόμι στον πρώτο γύρο επί της Γερμανίδας Λάουρα Ζίγκεμουντ, η βετεράνος του τένις κατέστησε σαφές ότι δεν εντυπωσιάστηκε από τις ολοένα και πιο θεατρικές εμφανίσεις της Οσάκα.

Ντίβα με ουρά

«Έρχομαι εδώ για να παίξω τένις, όχι για να κάνω επίδειξη μόδας», δήλωσε η Σίγκεμουντ μετά την ήττα της από την Οσάκα, προσθέτοντας αργότερα ότι «δεν την ενδιαφέρει καθόλου» το θέμα των στολών.

Επίσης, παραπονέθηκε για το γεγονός ότι η Οσάκα αφιερώνει χρόνο για να αλλάξει πριν από τους αγώνες είναι «προβληματικό», υπονοώντας ότι οι μεγαλύτερες σταρ αντιμετωπίζονται διαφορετικά όσον αφορά τους κανόνες του τουρνουά.

Σε αγωνία

Αλλά αν η Ναόμι ενοχλήθηκε από τα σχόλια, αυτό δεν φάνηκε καθόλου από την επόμενη εμφάνισή της.

Αντί να χαμηλώσει τους τόνους, η σταρ του τένις έφτασε στον αγώνα του δεύτερου γύρου εναντίον της Ντόνα Βέκιτς με μια άλλη περίτεχνη εμφάνιση εμπνευσμένη από την υψηλή ραπτική, φορώντας αυτή τη φορά μια εντυπωσιακή λευκή ουρά από τούλι που σερνόταν στο έδαφος πάνω από τη στολή του αγώνα, σαν να πήγαινε στο Met Gala με μια ρακέτα στο χέρι.

«Μου αρέσει να κρατάω τον κόσμο σε αγωνία. Νομίζω ότι έχει μεγάλη πλάκα» δήλωσε η Οσάκα μετά τον αγώνα.

«Νιώθω ότι έχει δημιουργηθεί μια κοινότητα γύρω από τις στολές που φοράω στο γήπεδο, οπότε μου αρέσει να σας κρατάω σε αγωνία».

Ντύθηκε Πύργος του Άιφελ

Και η Οσάκα σαφώς το διασκεδάζει. Νωρίτερα στο τουρνουά, φόρεσε ένα φόρεμα σε στρώσεις από χρυσό και καφέ χρώμα με μπλούζα-γιλέκο με πούλιες και μαύρη ουρά από δίχτυ, το οποίο αμέσως έγινε viral στο διαδίκτυο.

Η αθλήτρια αστειεύτηκε ότι όταν είδε για πρώτη φορά το λαμπερό ντύσιμο, σκέφτηκε ότι έμοιαζε «με τον Πύργο του Άιφελ τη νύχτα, όταν είναι φωτισμένος».

«Τότε ανησύχησα λίγο, γιατί όταν ο ήλιος χτυπάει το φόρεμα, αντανακλά πολύ», παραδέχτηκε. «Φοβήθηκα λίγο ότι ο διαιτητής θα με έδιωχνε από το γήπεδο».

Γιατί όχι;

Ευτυχώς για τους απανταχού λάτρεις της μόδας αυτό δεν συνέβη. Και ενώ η Σίγκεμουντ μπορεί να μην ενδιαφέρεται για τη μανία της υψηλής ραπτικής της Ναόμι στο γήπεδο, άλλες παίκτριες την έχουν υποστηρίξει πλήρως.

Η Αρίνα Σαμπαλένγκα εξήρε τις εμφανίσεις, λέγοντας: «Είναι λαμπερό. Μου αρέσει πολύ», ενώ η Ντόνα Βέριτς την υπερασπίστηκε επίσης λέγοντας στους επικριτές: «Μερικοί άνθρωποι παίρνουν το τένις πολύ στα σοβαρά. Απλά χαλαρώστε. Είναι απλά ένα ρούχο. Δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Έχει την ευκαιρία να το κάνει, οπότε γιατί όχι;».

Από τη Σερένα στη Ναόμι

Η ίδια η Οσάκα φαίνεται να έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι εμφανίσεις της αποτελούν πλέον μέρος του θεάματος. «Οι αθλητές ανήκουν στον κόσμο του θεάματος», εξήγησε. «Οι εμφανίσεις μου στα τουρνουά Γκραν Σλαμ είναι οι μόνες στιγμές που νιώθω ότι είμαι καλλιτέχνιδα».

Το τένις είχε πάντα τα δικά του είδωλα της μόδας, από τις φόρμες της Σερένα Γουίλιαμς μέχρι τις συνεργασίες της Μαρία Σαράποβα με εταιρείες πολυτελείας.

Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο για εκείνη. Νωρίτερα φέτος, στο Australian Open, έφτασε φορώντας καπέλο με φαρδύ γείσο, πέπλο και κρατώντας μια λευκή ομπρέλα.

Στο US Open του περασμένου έτους, φορούσε λαμπερά κόκκινα τριαντάφυλλα στην αλογοουρά της και είχε ακόμη και ένα αξεσουάρ με το όνομα «Billie Jean Bling» από τη σειρά Labubu.

Δυνατή παίκτρια

Εν τω μεταξύ, η Οσάκα εξακολουθεί να υποστηρίζει τις στιγμές μόδας παίζοντας δυνατό τένις. Αφού νίκησε τη Βέκιτς σε δύο σετ, προκρίθηκε επίσημα στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός για πρώτη φορά από το 2019.

Στη συνέχεια, στις 30 Μαΐου, η Οσάκα θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα παίκτρια Ίβα Γιόβιτς, αφού η 17χρονη εξέπληξε την Έμα Ναβάρο με μια κυριαρχική νίκη 6-0, 6-3.

*Με στοιχεία από hola.com | Αρχική Φωτό: Γαλλικό Όπεν – Ρολάν Γκαρός, Παρίσι, Γαλλία – 28 Μαΐου 2026 / Η Ιαπωνίδα Ναόμι Οσάκα μπαίνει στο γήπεδο για τον αγώνα του δεύτερου γύρου εναντίον της Κροάτισσας Ντόνα Βέκιτς REUTERS/BenoitTessier