Χριστούγεννα με τη Μέγκαν: Ναόμι Οσάκα, Χάρι και άλλοι στο νέο τρέιλερ του Netflix
Η πλατφόρμα κυκλοφόρησε το τρέιλερ του εορταστικού επεισοδίου της σειράς With Love, Meghan με τη Μέγκαν Μαρκλ
Λίγο πριν την πρεμιέρα του εορταστικού επεισοδίου της σειράς With Love, Meghan στις 3 Δεκεμβρίου, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ, προσφέροντας στους τηλεθεατές μία πρώτη ματιά από το γιορτινό κλίμα της κουζίνας της Mέγκαν Μαρκλ στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.
«Λατρεύω την περίοδο των γιορτών», είπε η δούκισσα του Σάσεξ στο τρέιλερ, το οποίο μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram και συνέχισε: «Έχει να κάνει με το να βρίσκουμε χρόνο για να συνδεθούμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να αγκαλιάσουμε τις παραδόσεις και να δημιουργήσουμε νέες».
Στο τρέιλερ εμφανίζονται ο πρίγκιπας Χάρι, η σούπερ σταρ του τένις Ναόμι Οσάκα, ο διάσημος σεφ Τομ Κολίτσιο, ο επιχειρηματίας Γουίλ Γκουιντάρα και οι στενές φίλες της Μέγκαν, Κέλι Ζάιφεν και Λίντσεϊ Ροθ.
«Αυτόν τον Δεκέμβριο, ακολουθήστε τη Μέγκαν στο Μοντεσίτο για μια μαγική γιορτή», αναφέρεται σε δήλωση της Archewell Productions προσθέτοντας:
«Μαζί, φίλοι και οικογένεια στολίζουν, δημιουργούν γιορτινά εδέσματα, φτιάχνουν χειροποίητα δώρα και μοιράζονται άφθονα γέλια – με απλές οδηγίες για να τα πραγματοποιήσετε και στο σπίτι. Είναι ένα εορταστικό θαύμα με ζεστασιά, παράδοση και μια γενναιόδωρη δόση χαράς».
Δείτε το τρέιλερ
- «Όλα Μόνοι Μας»: Δύο επιπλέον παραστάσεις για τη stand up επιθεώρηση στο Θέατρο 104
- Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
- Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι στη δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία
- Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων
- Μισή ώρα περπάτημα την ημέρα είναι ότι χρειάζεσαι
- Νεκρός 47χρονος στη Νέα Πέραμο – Ο αδερφός του φέρεται ως ο δράστης της επίθεσης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις