Χριστούγεννα με τη Μέγκαν: Ναόμι Οσάκα, Χάρι και άλλοι στο νέο τρέιλερ του Netflix

Λίγο πριν την πρεμιέρα του εορταστικού επεισοδίου της σειράς With Love, Meghan στις 3 Δεκεμβρίου, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ, προσφέροντας στους τηλεθεατές μία πρώτη ματιά από το γιορτινό κλίμα της κουζίνας της Mέγκαν Μαρκλ στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

«Λατρεύω την περίοδο των γιορτών», είπε η δούκισσα του Σάσεξ στο τρέιλερ, το οποίο μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram και συνέχισε: «Έχει να κάνει με το να βρίσκουμε χρόνο για να συνδεθούμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να αγκαλιάσουμε τις παραδόσεις και να δημιουργήσουμε νέες».

Στο τρέιλερ εμφανίζονται ο πρίγκιπας Χάρι, η σούπερ σταρ του τένις Ναόμι Οσάκα, ο διάσημος σεφ Τομ Κολίτσιο, ο επιχειρηματίας Γουίλ Γκουιντάρα και οι στενές φίλες της Μέγκαν, Κέλι Ζάιφεν και Λίντσεϊ Ροθ.

«Αυτόν τον Δεκέμβριο, ακολουθήστε τη Μέγκαν στο Μοντεσίτο για μια μαγική γιορτή», αναφέρεται σε δήλωση της Archewell Productions προσθέτοντας:

«Μαζί, φίλοι και οικογένεια στολίζουν, δημιουργούν γιορτινά εδέσματα, φτιάχνουν χειροποίητα δώρα και μοιράζονται άφθονα γέλια – με απλές οδηγίες για να τα πραγματοποιήσετε και στο σπίτι. Είναι ένα εορταστικό θαύμα με ζεστασιά, παράδοση και μια γενναιόδωρη δόση χαράς».

Δείτε το τρέιλερ