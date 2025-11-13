Νέα ανατροπή: Ποιος απαίτησε τελικά τη διαγραφή των Χάρι και Μέγκαν από τα social media των Καρντάσιαν;

Ενώ αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι o πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν απαγορεύσει τη δημοσίευση των εικόνων υπογράφοντας «όχι» σε μια φόρμα συγκατάθεσης, πηγή από τον κύκλο της Κρις Τζένερ διαψεύδει κατηγορηματικά το ρεπορτάζ του People.

«Δεν υπήρχαν φόρμες συγκατάθεσης» είπε ενώ το μυστήριο παραμένει αναπάντητο: Ποιος ζήτησε τελικά τη διαγραφή και για ποιον λόγο;

Η 8η Νοεμβρίου ήταν μια νύχτα γεμάτη αστέρια στο Μπέβερλι Χιλς. Η Κρις Τζένερ γιόρτασε τα 70ά της γενέθλια με ένα πάρτι-υπερπαραγωγή, εμπνευσμένο από τον Τζέιμς Μποντ, στην έπαυλη του Τζεφ Μπέζος.

Οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από την Κρις Τζένερ και την κόρη της, Κιμ Καρντάσιαν, έδειξαν το μέγεθος της λαμπερής εκδήλωσης, όπου παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Μαράια Κάρεϊ, η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, η Αντέλ και το ζεύγος που είπε όχι στο Παλάτι, πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ.

Ωστόσο, μόλις την επομένη, οι φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζονταν ο Χάρι (41 ετών) και η Μέγκαν (44 ετών) εξαφανίστηκαν από τις αναρτήσεις. Αρχικές πληροφορίες, όπως τις είχε μεταδώσει το People, έκαναν λόγο για αυστηρή τήρηση της ιδιωτικότητας από το ζευγάρι, το οποίο φέρεται να είχε επιλέξει το «Όχι» σε μια φόρμα συγκατάθεσης για τη χρήση των εικόνων τους.

Τώρα, όμως, μια πηγή προσκείμενη στην εκδήλωση έρχεται να ανατρέψει πλήρως αυτό το σενάριο. Όπως δήλωσε η πηγή στο People, «Δεν υπήρχαν φόρμες συγκατάθεσης».

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει το ερώτημα: Ποιος ζήτησε τη διαγραφή των φωτογραφιών, στις οποίες η Μέγκαν πόζαρε με την Κιμ Καρντάσιαν και το ζευγάρι με την Κρις Τζένερ;

Η νέα αυτή αποκάλυψη καθιστά πιθανότερες δύο εκδοχές: είτε οι οικοδεσπότες αποφάσισαν τη διαγραφή για δικούς τους λόγους (π.χ., για την τήρηση ενός άτυπου «πρωτοκόλλου» του ζεύγους), είτε το αίτημα διατύπωσε το ίδιο το ζευγάρι, αλλά προφορικά και ίσως τελευταία στιγμή, όταν είδαν τις εικόνες να δημοσιεύονται.

Η μνήμη και το γκλίτερ

Παρά το φωτογραφικό μυστήριο, το βασιλικό ζεύγος έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετο στη γιορτή. Πηγή ανέφερε ότι «η Μέγκαν και ο Χάρι έφτασαν χέρι-χέρι και φαίνονταν πολύ χαρούμενοι».

Ειδικά η εμφάνισή τους ήταν εντυπωσιακή: «Η Μέγκαν έλαμπε με ένα μαύρο φόρεμα που αναδείκνυε τη φιγούρα της. Έμοιαζε πολύ λαμπερή και ταίριαζε τέλεια με το θέμα», ενώ «ο Χάρι έδειχνε κομψός με ένα σμόκιν, φορώντας μία παπαρούνα για την Κυριακή της Μνήμης».

Η επιλογή της παπαρούνας από τον Χάρι, βετεράνο του Βρετανικού Στρατού, ήταν ένας συμβολικός φόρος τιμής στις ένοπλες δυνάμεις ενόψει της 11ης Νοεμβρίου.

Μάλιστα, δύο ημέρες αργότερα, η Δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσε ένα μήνυμα στο Instagram προς τιμήν του συζύγου της και των βετεράνων: «Όπως λέει ο σύζυγός μου, ‘Μια φορά στρατιώτης, πάντα στρατιώτης’. Σας τιμούμε την Κυριακή της Μνήμης. Και κάθε μέρα».

Βέβαια η επιλογή των Σάσεξ να παρευρεθούν σε κοσμικό πάρτι την παραμονή της Remembrance Sunday [η Κυριακή της Μνήμης πραγματοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο ως ημέρα ανάμνησης της συνεισφοράς των Βρετανών και της Κοινοπολιτείας στρατιωτικών και πολιτικών στρατιωτικών και γυναικών στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους και στις μεταγενέστερες συγκρούσεις και θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές και σοβαρές ημέρες στο ημερολόγιο της βασιλικής οικογένειας] δεν βοήθησε ιδιαίτερα τους Σάσεξ που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ακόμη μια άτυχη στιγμή στην δημόσια καριέρα τους.

Μα τι τρέχει;

Ήταν μία από τις πιο λαμπερές κοσμικές στιγμές της χρονιάς: τα 70ά γενέθλια της Κρις Τζένερ, φιλοξενούμενα στην πολυτελή έπαυλη του Τζεφ Μπέζος στο Μπέβερλι Χιλς. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ. Ωστόσο, οι φωτογραφίες του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς από τις αναρτήσεις της Κιμ Καρντάσιαν και της μητέρας της, Κρις Τζένερ, πυροδοτώντας φήμες.

Γιατί οι Καρντάσιαν έσβησαν κάθε λήψη με τους Σάσεξ από το διαβόητο πάρτι; Οι χρήστες στο διαδίκτυο είχαν πολλές θεωρίες και ερμηνείες για το νέο σκάνδαλο.

Το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν παρόν επιβεβαιώθηκε από φωτογραφίες παπαράτσι που το έδειχναν να εισέρχεται και να εξέρχεται από την έπαυλη των 165 εκατομμυρίων ευρώ του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος στο Μπέβερλι Χιλς.

Στη συνέχεια, προέκυψε ένα μυστήριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι φωτογραφίες από το εσωτερικό του πάρτι, οι οποίες αναρτήθηκαν από την Κιμ Καρντάσιαν και την ίδια την Κρις Τζένερ, και στις οποίες απεικονίζονταν ο Χάρι και η Μέγκαν, εξαφανίστηκαν χωρίς εξήγηση.

Η διαγραφή προκάλεσε σύγχυση στους ακολούθους και οδήγησε σε πολλά debate και θεωρίες στο Reddit.

«Γιατί να διαγράψουν τη φωτογραφία τους, αφού τους είδαμε στο πάρτι;» έγραψε ένας χρήστης ενώ άλλος, με έντονη κριτική διάθεση, επιτέθηκε στους Σάσεξ:

«Είναι κάπως φτηνό να αποδέχεσαι την πρόσκληση, αλλά να μη θέλεις να συνδεθείς με την οικοδέσποινα (ειδικά όταν υπάρχουν φωτογραφίες παπαράτσι που σε δείχνουν να μπαίνεις ή να βγαίνεις)».

Άλλος συνέκρινε τη συμπεριφορά του ζευγαριού με τον τραγικό χαρακτήρα του μυθιστορήματος του 1925 Ο Υπέροχος Γκάτσμπι, γράφοντας: «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του Χάρι και της Μέγκαν, είναι σαν τον Τομ και την Νταίζη Μπιουκάναν – αν έχετε διαβάσει τον Γκάτσμπι, ξέρετε τι εννοώ».

Τέλος υπήρχαν πολλοί που υποστήριξαν ότι η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι «δεν ήταν καλεσμένοι της Τζένερ, είχαν αυτοπροσκληθεί για να δικτυωθούν».

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Βρετανικός Τύπος σχολίασε αρνητικά την εμφάνιση των Σάσεξ, υποστηρίζοντας ότι ήταν «ακόμη μια απελπισμένη προσπάθεια να έχουν δημοσιότητα» ενώ βασιλικοί συντάκτες διαφώνησαν με την επιλογή τους να έχουν σχέσεις με την οικογένεια των ριάλιτι σταρ.

Το ρεπορτάζ που διαψεύστηκε

Το περιοδικό People αποφάσισε να βάλει τέρμα στο μυστήριο και αναζήτησε τον πραγματικό λόγο, πίσω από τις φήμες, για την διαγραφή των φωτογραφιών.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ που πλέον έχει αμφισβητηθεί, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ δεν συμφώνησαν να κοινοποιηθούν δημόσια εικόνες τους που τραβήχτηκαν μέσα στην εκδήλωση με το ζευγάρι να είχε επιλέξει την επιλογή «Όχι» σε μια φόρμα συγκατάθεσης για φωτογραφικό υλικό πριν το πάρτι.

Η Κιμ Καρντάσιαν και η Κρις Τζένερ, μετά την «ασέβεια προς τους καλεσμένους», προχώρησαν σε αφαίρεση των πορτρέτων των Σάσεξ από τους λογαριασμούς τους στα social media.

Τα στιγμιότυπα που διαγράφηκαν περιελάμβαναν μια φωτογραφία της Μέγκαν να ποζάρει χαμογελαστή με την ιδρύτρια του SKIMS, Κιμ Καρντάσιαν, ενώ ο πρίγκιπας Χάρι συνομιλούσε στο βάθος.

Σε μια άλλη εικόνα, η Μέγκαν έβαζε το χέρι της στον ώμο της Κρις Τζένερ, ενώ ο Χάρι έκανε έναν αστείο μορφασμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις διαγραμμένες φωτογραφίες έδειχνε τη Μέγκαν να είναι έτοιμη να αγκαλιάσει τον CEO του Netflix, Ριντ Χέιστινγκς.

Ακόμη ένα σκάνδαλο για το πιο πολυσυζητημένο πάρτι της εβδομάδας όπου οι πλαστικές, τα ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος, η υπερβολή και η άσπρη σκόνη στο παντελόνι του Τζάστιν Μπίμπερ απασχόλησαν πολλούς.