Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές της αποχώρησης του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από το Παλάτι ήταν ότι παρά τη συμφωνία να τους αφαιρεθεί ο τίτλος HRH [σ.σ. ΑΒΥ > Αυτού Βασιλική Υψηλότητα], οι Σάσεξ επέμειναν να τον χρησιμοποιούν.

Τώρα, μετά την πρόσφατη σοκαριστική για τα δεδομένα της μοναρχίας στη Βρετανία απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους και τις τιμητικές διακρίσεις του αδελφού του Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, η συζήτηση για καθολική αφαίρεση των τίτλων του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ έχει αναζωπυρωθεί.

Αφορμή; Οι επικριτές των Σάσεξ προτείνουν να αφαιρεθούν οι τίτλοι τους «δεδομένης της απαράδεκτης συμπεριφοράς τους προς τη μοναρχία» αλλά και της συνήθειας της Μαρκλ να χρησιμοποιεί τον τίτλο HRH για να προωθήσει τις επιχειρήσεις της.

Οι επικριτές έχουν υποστηρίξει ότι η Δούκισσα του Σάσεξ, χρησιμοποιεί τη βασιλική της ιδιότητα για να προωθήσει τη νέα της lifestyle μάρκα As Ever, με τελευταία απόπειρα της η προώθηση ενός νέου αρωματικού κεριού αξίας 69 δολαρίων με «έμπνευση τον βασιλικό της γάμο με τον πρίγκιπα Χάρι».

Σύμφωνα με τον βασιλικό συγγραφέα Τομ Μπάουερ, τα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας και οι αξιωματούχοι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ είχαν από καιρό εικάσει την πρόθεση των Σάσεξ να «εξαργυρώσουν τη μοναρχία», επισημαίνοντας την αντίστασή τους να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τους τίτλους τους, παρά τους όρους της συμφωνίας του Σάντριγχαμ.

Ο Μπάουερ ισχυρίστηκε ότι το μακροσκελές μήνυμα του ζευγαριού σχετικά με την «αποχώρησή» τους τον Φεβρουάριο του 2020 – μετά τη συμμετοχή του πρίγκιπα Χάρι σε εκδήλωση ομιλίας της JP Morgan στο Μαϊάμι της Φλόριντα, με αμοιβή που έφτανε τα 930.000 ευρώ – ήταν αποτέλεσμα πικρίας, καθώς το Παλάτι επέμεινε να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται εμπορικά τη μπράντα Sussex Royal.

Στην ανακοίνωση τους οι Σάσεξ «επιτέθηκαν» κατά της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β΄καθώς υποστήριζαν ότι η μονάρχης «δεν είχε πνευματικά δικαιώματα του τίτλου εκτός της Κοινοπολιτείας» και ότι «αν οι ίδιοι ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη Βασιλικός [Royal], είχαν το δικαίωμα καθώς η βασίλισσα – και η κυβέρνηση – δεν μπορούσαν να τους το απαγορέψουν».

«Σε τελική ανάλυση», συνόψισε ο Μπάουερ στην Daily Mail, η ανακοίνωση των Σάσεξ χαρακτηρίστηκε «κακόβουλη» και «περιττή» από βασιλικούς εμπειρογνώμονες που τόνιζαν ότι ο Χάρι ήταν έκτος στη σειρά διαδοχής του θρόνου».

Μάλιστα, βασιλική πηγή ανέφερε τότε ότι η δήλωση περιείχε ένα διακριτικό υπονοούμενο για τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, κόρες του ατιμασμένου Άντριου με τους Σάσεξ να διαμαρτύρονται για την προνομιακή αντιμετώπιση τους έναντι αυτών.

Εκείνη την εποχή, μια βασιλική πηγή ακύρωσε τον ισχυρισμό των Σάσεξ λέγοντας ότι αν και οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία διατηρούν τους βασιλικούς τους τίτλους, έχουν «κανονικές, πλήρους απασχόλησης εργασίες και δεν λαμβάνουν χρήματα από το Sovereign Grant (την κρατική επιχορήγηση) καθώς δεν είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας».

Στη συνέχεια η δεύτερη δήλωση του Χάρι και της Μέγκαν για την αποχώρησή τους ήταν πολύ πιο εχθρική από το πρώτο τους μήνυμα ενώ, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, η βασίλισσα Ελισάβετ είχε «αιφνιδιαστεί» από αυτήν.

Το σχέδιό τους να «δημιουργήσουν έναν προοδευτικό ρόλο» εντός του θεσμού, μοιράζοντας τον χρόνο τους μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Καναδά, θεωρήθηκε από πολλούς ως «προσβολή» προς τη βασίλισσα.

Μegxit μέρος 1

Αυτό ήταν η αρχή του έπους του Megxit, το οποίο έφερε τον Χάρι πρόσωπο με πρόσωπο με τη γιαγιά του, τον πατέρα του και τον αδελφό του, Πρίγκιπα Γουίλιαμ – καθώς και με ανώτερους συμβούλους – για μια τεταμένη συνάντηση στο Νόρφολκ, που ονομάστηκε Σύνοδος Κορυφής του Σάντριγχαμ.

Ο Μπάουερ υπογραμίζει ότι η βασίλισσα Ελισάβετ, ο Κάρολος και ο Γουίλιαμ ήταν «ιδιαίτερα ανήσυχοι» με την πρόθεση του Χάρι και της Μέγκαν να «εργαστούν για να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι» καθώς η επιλογή αυτή είχε μόνο μια ερμηνεία. Οι Σάσεξ ήθελαν να βγάλουν χρήματα από το θεσμό της μοναρχίας, μόνοι τους.

Στη συνάντηση, ο Χάρι προσπάθησε να πείσει τη γιαγιά του ότι το ζευγάρι θα μπορούσε να υπηρετήσει τη μοναρχία «περιστασιακά από τον Καναδά». Η σύγκρουση ήταν έντονη. «Ή μέσα, ή έξω, ενδιάμεσο δεν υπάρχει» ήταν η θέση του Παλατιού.

Στη συνέχεια διευκρινίστηκε με κάθε σαφήνεια στον Χάρι ότι αν οι Σάσεξ έφευγαν από το Παλάτι, «θα είχαν μικρότερη οικονομική υποστήριξη, οι τιμητικοί τους τίτλοι θα αφαιρούνταν και τα βασιλικά καθήκοντα θα περιορίζονταν δραστικά».

Τον Μάρτιο του 2020, οι Σάσεξ έπαψαν να είναι εργαζόμενα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιούν τους τίτλους HRH.

Ο Χάρι θα παρατούσε τους στρατιωτικούς του τίτλους και η Μέγκαν τον «ρόλο της στην Κοινοπολιτεία». Συμφωνήθηκε επίσης να επιστρέψουν τα 2,4 εκατομμύρια λίρες που τους είχαν δοθεί για την ανακαίνιση του Frogmore Cottage.

Σύμφωνα με τον Μπάουερ, «ο Χάρι διαβεβαίωσε την οικογένειά του» ότι το ζευγάρι «δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ τους τίτλους του για να βγάλει χρήματα». Ωστόσο, λιγότερο από ένα μήνα μετά τη συνάντηση του Σάντριγχαμ, ο Χάρι πέταξε στο Μαϊάμι για την εκδήλωση της JP Morgan.

«Φιλοξενούμενος από την Γκέιλ Κινγκ, πέταξε στη Φλόριντα με ιδιωτικό τζετ από το Βανκούβερ για να κερδίσει πληρωθεί περίπου 930.000 ευρώ εκθέτοντας τις πληγές του», σχολίασε ο βιογράφος, αναφερόμενος στην ομιλία του Χάρι για το παιδικό τραύμα της απώλειας της μητέρας του.

Ο Μπάουερ ισχυρίστηκε ότι οι αξιωματούχοι του Παλατιού «ταράχτηκαν» από την ομιλία του Χάρι, καθώς αυτό ήταν «ξεκάθαρα εμπορική εκμετάλλευση της μοναρχίας» που ο ίδιος είχε ορκιστεί να αποφύγει.

Μετά από την εμφάνιση του οι αξιωματούχοι απαίτησαν να «κλείσει» ο λογαριασμός Instagram @sussexroyal – ο οποίος μετρούσε 11,4 εκατομμύρια ακολούθους – και η χρήση της μπράντας.

Η ακόλουθη δήλωση των Σάσεξ θεωρήθηκε από πολλούς ειδικούς ως «μια καταστροφή δημοσίων σχέσεων» για το ζευγάρι, καθώς αποκάλυψε την «αληθινή φύση και τα κίνητρα της Μέγκαν».

«Rent-a-royal!»

Με το Παλάτι να έχει υιοθετήσει πιο σκληρή στάση απέναντι σε μέλη που θέτουν σε κίνδυνο τη μπράντα της μοναρχίας μετά την αφαίρεση των τίτλων του Άντριου και της πρώην συζύγού του Σάρα Φέργκιουσον, πολλοί βασιλικοί συντάκτες υποθέτουν ότι ίσως η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και για τους Σάσεξ ενώ ο Πιρς Μόργκαν εξακολουθεί να αποκαλεί τους Σάσεξ «Βασιλείς προς ενοικίαση».

Τον ερχόμενο Ιανουάριο συμπληρώνονται έξι χρόνια από τότε που ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους να αποσυρθούν από τα καθήκοντά τους με την ακόλουθη ανακοίνωση που ξεκίνησε τη ρήξη:

«Σκοπεύουμε να αποσυρθούμε από “ανώτατα” μέλη της βασιλικής οικογένειας και να εργαστούμε για να γίνουμε οικονομικά ανεξάρτητοι, ενώ συνεχίζουμε να στηρίζουμε πλήρως τη βασίλισσα. Με τη δική σας ενθάρρυνση, κυρίως τα τελευταία χρόνια, νιώσαμε έτοιμοι να κάνουμε αυτήν την προσαρμογή.

Σχεδιάζουμε να ισορροπούμε τον χρόνο μας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Βόρειας Αμερικής, συνεχίζοντας να τιμούμε το καθήκον μας στη Βασίλισσα, την Κοινοπολιτεία και όσους οργανισμούς βρίσκονται υπό την στήριξή μας» ανέφεραν οι Χάρι και Μέγκαν στην ανακοίνωση τους.

«Ανυπομονούμε να μοιραστούμε τις λεπτομέρειες του συναρπαστικού επόμενου βήματος όπως συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τη βασίλισσα, τον πρίγκιπα της Ουαλίας, τον Δούκα του Κέιμπριτζ και όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Μέχρι τότε, παρακαλούμε δεχτείτε τις βαθύτερες ευχαριστίες μας για τη συνεχή σας υποστήριξη» κατέληξε.

Τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς έτσι.