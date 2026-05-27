Ολυμπιακός: Ήδη 7.000 ανανεώσαν τα διαρκείας τους για τη νέα σεζόν
Ξεσηκωμός στον Ολυμπιακό, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Ανανέωσαν ήδη 7.000 τα διαρκείας τους.
- Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων
- Ηράκλειο: Αποσωληνώθηκε η 3χρονη που είχε κακοποιηθεί – Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση
- Φορολοταρία Απριλίου: ‘Εγινε η κλήρωση – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
- Πόσα ξοδεύουν οι Ελληνες για online αγορές
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Την έμπρακτη στήριξή τους στην ομάδα και τη διοίκηση του Ολυμπιακού αποδεικνύουν οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί, καθώς περισσότεροι από 7.000 ανανέωσαν τα εισιτήρια διαρκείας τους για τη νέα αγωνιστική σεζόν και έκλεισαν μόνιμη θέση στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Ο κόσμος δείχνει με τον πλέον περίτρανο τρόπο την αγάπη του και την εμπιστοσύνη του στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και φυσικά στη διοίκηση του πειραϊκού συλλόγου, που αναμένεται να κάνει σπουδαίες κινήσεις, για να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και να μπει στη League Phase του Champions League.
Περισσότεροι από 7.000 ανανέωσαν τις κάρτες τους, ενώ απομένουν οκτώ μέρες ως την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου για την ανανέωση των περσινών κατόχων, δείγμα της ανυπομονησίας που υπάρχει στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο για τη νέα σεζόν.
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δείχνουν ξανά, όπως άλλωστε κάνουν συνεχώς, το δέσιμο που υπάρχει με την ομάδα και την ισχυρή δυναμική του πειραϊκού συλλόγου, με τον κόσμο να στέκεται έμπρακτα δίπλα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπάρ και στους ποδοσφαιριστές του.
Οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι άλλωστε σε κάθε παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης», εντός και εκτός συνόρων, εξαντλούν τα εισιτήρια, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, με τις εικόνες από το φαληρικό γήπεδο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
Όλοι δεν έχουν ανανεώσει τα διαρκείας τους ή επιθυμούν να αγοράσουν, μετά το πέρας της περιόδου για τις ανανεώσεις, μπορούν να πατήσουν ΕΔΩ.
- «Θέλω την Άρσεναλ πρωταθλήτρια Ευρώπης» – Ο Αρσέν Βενγκέρ έστειλε μήνυμα στους Λονδρέζους
- Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
- Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
- Ο Βινίσιους θέλει να συνεχίσει στην Ρεάλ, αλλά δεν… βιάζεται
- Ολυμπιακός: Ήδη 7.000 ανανεώσαν τα διαρκείας τους για τη νέα σεζόν
- Ολυμπιακός: Το πάρτι, ο χορός και η βουτιά του Φουρνιέ στην πισίνα (vid)
- Πλήγμα στην ΑΕΚ με Φίζελ: Χάνει τον πρώτο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
- «Συζητήσεις με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκινάει η Μπεσίκτας τις επόμενες ημέρες»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις