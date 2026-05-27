Ολυμπιακός: Ήδη 7.000 ανανεώσαν τα διαρκείας τους για τη νέα σεζόν

Την έμπρακτη στήριξή τους στην ομάδα και τη διοίκηση του Ολυμπιακού αποδεικνύουν οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί, καθώς περισσότεροι από 7.000 ανανέωσαν τα εισιτήρια διαρκείας τους για τη νέα αγωνιστική σεζόν και έκλεισαν μόνιμη θέση στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο κόσμος δείχνει με τον πλέον περίτρανο τρόπο την αγάπη του και την εμπιστοσύνη του στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και φυσικά στη διοίκηση του πειραϊκού συλλόγου, που αναμένεται να κάνει σπουδαίες κινήσεις, για να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και να μπει στη League Phase του Champions League.

Περισσότεροι από 7.000 ανανέωσαν τις κάρτες τους, ενώ απομένουν οκτώ μέρες ως την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου για την ανανέωση των περσινών κατόχων, δείγμα της ανυπομονησίας που υπάρχει στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο για τη νέα σεζόν.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δείχνουν ξανά, όπως άλλωστε κάνουν συνεχώς, το δέσιμο που υπάρχει με την ομάδα και την ισχυρή δυναμική του πειραϊκού συλλόγου, με τον κόσμο να στέκεται έμπρακτα δίπλα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπάρ και στους ποδοσφαιριστές του.

Οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι άλλωστε σε κάθε παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης», εντός και εκτός συνόρων, εξαντλούν τα εισιτήρια, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, με τις εικόνες από το φαληρικό γήπεδο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Όλοι δεν έχουν ανανεώσει τα διαρκείας τους ή επιθυμούν να αγοράσουν, μετά το πέρας της περιόδου για τις ανανεώσεις, μπορούν να πατήσουν ΕΔΩ.