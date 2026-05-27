Η Σαμπαλένκα παίζει με διαμάντια στο Roland Garros και διχάζει το τένις

Το τένις ήταν πάντοτε ένα άθλημα που συνδύαζε τον ανταγωνισμό με την εικόνα, το στιλ και την προσωπικότητα των πρωταγωνιστών του. Όμως η Αρίνα Σαμπαλένκα κατάφερε στο φετινό French Open να προκαλέσει μία νέα συζήτηση γύρω από τα όρια ανάμεσα στη μόδα, την πολυτέλεια και τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια, Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης, εμφανίστηκε στο Roland Garros φορώντας ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο κολιέ κατά τη διάρκεια των αγώνων της, προκαλώντας αντιδράσεις αλλά και αμέτρητα σχόλια στα social media και στον διεθνή Τύπο.

Η ίδια όχι μόνο δεν προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα, αλλά απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια στις επικρίσεις, εξηγώντας πως η εικόνα της παίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία και στην απόδοσή της μέσα στο γήπεδο.

«Για μένα είναι σημαντικό να δείχνω όμορφη. Αν νιώθω ότι φαίνομαι καλά, αποδίδω καλύτερα στο κορτ», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά τη νίκη της επί της Ισπανίδας Μπούθας Μανεϊρο στον πρώτο γύρο του τουρνουά.

Η δήλωσή της άνοιξε αμέσως μια μεγαλύτερη συζήτηση για τον ρόλο της εικόνας στον σύγχρονο αθλητισμό και ειδικά στο επαγγελματικό τένις, όπου οι αθλητές μετατρέπονται πλέον σε παγκόσμια brands με τεράστια εμπορική αξία.

Η Σαμπαλένκα δεν έκρυψε ποτέ ότι της αρέσει να φέρνει στοιχεία μόδας στο γήπεδο. Όπως είπε, σχεδιάζει προσεκτικά την εμφάνισή της σε κάθε Grand Slam, επιλέγοντας αξεσουάρ και κοσμήματα που ταιριάζουν με τα ρούχα της και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή της.

«Μου αρέσει να προσθέτω μία πινελιά μόδας στο τένις», εξήγησε, τονίζοντας ότι για εκείνη η εμφάνιση αποτελεί μέρος της συνολικής αγωνιστικής προετοιμασίας.

Παράλληλα, η Λευκορωσίδα απάντησε και στις απορίες γύρω από την ασφάλεια ενός τόσο ακριβού κοσμήματος κατά τη διάρκεια των ταξιδιών και των αγώνων. Με χιούμορ ανέφερε ότι αισθάνεται ασφαλής χάρη στον αρραβωνιαστικό της και στην ομάδα της, προσθέτοντας ότι σπάνια μετακινείται μόνη της.

Οι αντιδράσεις πάντως δεν περιορίστηκαν μόνο στο θέμα της πολυτέλειας. Κάποιοι σχολίασαν πως υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στις δημόσιες παρεμβάσεις της Σαμπαλένκα υπέρ μεγαλύτερων οικονομικών απολαβών για τους τενίστες χαμηλότερης κατάταξης και στην επίδειξη ακριβών κοσμημάτων εντός γηπέδου.

Η ίδια απέρριψε κατηγορηματικά αυτή τη λογική, ξεκαθαρίζοντας ότι η μάχη για μεγαλύτερη οικονομική στήριξη στους αθλητές δεν αφορά τη δική της προσωπική κατάσταση αλλά τη βιωσιμότητα εκατοντάδων επαγγελματιών τενιστών που δυσκολεύονται να επιβιώσουν οικονομικά.

«Δεν το κάνω για μένα. Όλοι γνωρίζουν ότι εγώ είμαι καλά οικονομικά. Αγωνιζόμαστε για ένα πιο δίκαιο ποσοστό εσόδων για τους παίκτες που βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη», ανέφερε.

Η υπόθεση Σαμπαλένκα αποτυπώνει τελικά μία μεγαλύτερη αλλαγή που συντελείται στον παγκόσμιο αθλητισμό. Οι σύγχρονοι αθλητές δεν αξιολογούνται μόνο για τις επιδόσεις τους αλλά και για την εικόνα, το στιλ, την εμπορική επιρροή, την παρουσία στα social media και την ικανότητά τους να μετατρέπονται σε παγκόσμια lifestyle brands.

Στο σημερινό τένις, όπου οι διοργανώσεις λειτουργούν ταυτόχρονα ως αθλητικά και εμπορικά υπερθεάματα, η μόδα και η προσωπική αισθητική αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο.

Και η Αρίνα Σαμπαλένκα φαίνεται να το γνωρίζει πολύ καλά.