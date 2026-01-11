sports betsson
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 15:08
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:10
Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά στο Κορωπί – Έκαψε δύο αποθήκες
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Σαμπαλένκα με ένα βίντεο «τρέλανε» τα social media (vid)
Άλλα Αθλήματα 11 Ιανουαρίου 2026 | 11:03

Η Σαμπαλένκα με ένα βίντεο «τρέλανε» τα social media (vid)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρέθηκε ξανά στο κέντρο της προσοχής

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Spotlight

Η Αρίνα Σαμπαλένκα εκτός από το Νο.1 του κόσμου αυτή τη στιγμή είναι και μία άκρως εντυπωσιακή γυναίκα.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο ανέβασε ένα σύντομο βίντεο στο Instagram καθώς κουνούσε τους γοφούς της φορώντας το πορτοκαλί, ροζ και μαύρο σύνολο της Nike, με τους ακολούθους της να την χαρακτηρίζουν «τόσο πανέμορφη».

Δημοσιεύοντας το σύντομο βίντεο, η Σαμπαλένκα έγραψε: «Μια μικρή αναστάτωση για την εμφάνιση μου στο @australianopen… εμπνευσμένη από τα κύματα». Και οι θαυμαστές της, όπως είναι φυσικό, ξετρελάθηκαν.

Δείτε την ανάρτηση της Σαμπαλένκα

Ένας θαυμαστής απάντησε: «Ναι, θέλαμε να δούμε περισσότερη μόδα από την Αρίνα στο γήπεδο!»

Ένας άλλος σχολίασε: «Φαίνεται τόσο πανέμορφη Αρίνα, εκπληκτική βασίλισσα».

Και ένας τρίτος της έγραψε: «Εμμονή! Θέλω έναααα».

Headlines:
Business
TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Οι 7 επιστημονικές ανακαλύψεις που μας δίνουν λόγο να ελπίζουμε

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10: Νέο… διψήφιο σόου για τις «ερυθρόλευκες»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10: Νέο… διψήφιο σόου για τις «ερυθρόλευκες»

Κανένα πρόβλημα δεν έχει στη Γ' Εθνική ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να σαρώνουν με 10-0 και τον Πυθαγόρα Περάματος στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό για τη 16η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Μπάσκετ 11.01.26

Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ισοπεδωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίο τον Πίτερς

Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Καρδίτσα με σκορ... ΝΒΑ (80-120) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Άλεκ Πίτερς να σημειώνει ρεκόρ καριέρας με 35 πόντους και τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει θετικότατο ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10: Νέο… διψήφιο σόου για τις «ερυθρόλευκες»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10: Νέο… διψήφιο σόου για τις «ερυθρόλευκες»

Κανένα πρόβλημα δεν έχει στη Γ' Εθνική ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να σαρώνουν με 10-0 και τον Πυθαγόρα Περάματος στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό για τη 16η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ισοπεδωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίο τον Πίτερς
Μπάσκετ 11.01.26

Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ισοπεδωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίο τον Πίτερς

Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Καρδίτσα με σκορ... ΝΒΑ (80-120) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Άλεκ Πίτερς να σημειώνει ρεκόρ καριέρας με 35 πόντους και τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει θετικότατο ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα.

Σύνταξη
Άρης: Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ

Ο Άρης θέλει να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη της στο νέο έτος στο σημερινό (11/1, 19.30) ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο φορ από τη Ζιμπάμπουε θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Μορόν στην επίθεση.

Σύνταξη
Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα
Επιχείρηση μετάλλιο 11.01.26

Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα

H Eθνική Ομάδα πόλο μπαίνει σήμερα στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι με φιλοδοξίες για μία θέση στο βάθρο. Ποιο είναι το νέο σύστημα διεξαγωγής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 11.01.26

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρδίτσα – Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10: Νέο… διψήφιο σόου για τις «ερυθρόλευκες»
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10: Νέο… διψήφιο σόου για τις «ερυθρόλευκες»

Κανένα πρόβλημα δεν έχει στη Γ' Εθνική ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να σαρώνουν με 10-0 και τον Πυθαγόρα Περάματος στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Φλώρινα: Το τριήμερο κύμα ψύχους φέρνει κλείσιμο σχολείων σε τρεις δήμους
Τρεις δήμοι 11.01.26

Το τριήμερο κύμα ψύχους φέρνει κλείσιμο σχολείων - Δείτε τις περιοχές

Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Φλώρινα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και της έντονης χιονόπτωσης

Σύνταξη
Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της
«Νιώθω αηδιασμένη» 11.01.26

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για τη δική της εμπειρία κακοποίησης στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες εβδομάδες πριν ο σύζυγός της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, συλληφθεί για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και μία κατηγορία κακοποίησης παιδιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό

Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό για τη 16η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Google: Αφαιρεί ορισμένες από τις περιλήψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης της – Ποιος ο λόγος
Ποιος ο λόγος; 11.01.26

«Επικίνδυνο και ανησυχητικό»: Η Google αφαιρεί ορισμένες από τις περιλήψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης της

Έρευνα της Guardian διαπιστώνει ότι οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης παρείχαν ανακριβείς και ψευδείς πληροφορίες όταν ερωτήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ισοπεδωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίο τον Πίτερς
Μπάσκετ 11.01.26

Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ισοπεδωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίο τον Πίτερς

Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Καρδίτσα με σκορ... ΝΒΑ (80-120) στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Άλεκ Πίτερς να σημειώνει ρεκόρ καριέρας με 35 πόντους και τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει θετικότατο ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους – Στους 21 οι νεκροί από το κρύο
Νέες επιθέσεις 11.01.26

Το Ισραήλ σκότωσε τρεις και τραυμάτισε εννιά ανθρώπους στη Γάζα - Στους 21 οι νεκροί από το κρύο

Ανάμεσα στους 21 που έχουν πεθάνει από υποθερμία στη Γάζα, τα 18 ήταν παιδιά - Με το σταγονόμετρο εισέρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα λόγω των περιορισμών από το Ισραήλ

Σύνταξη
Αυτό είναι το πρόστιμο για τις αντιολισθητικές αλυσίδες – Πού είναι υποχρεωτικές
Ελλάδα 11.01.26

Αυτό είναι το πρόστιμο για τις αντιολισθητικές αλυσίδες – Πού είναι υποχρεωτικές

Η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων καθίσταται υποχρεωτική μόνο έπειτα από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών, όπως οι Αστυνομικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις Τροχαίας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»
LGBTQI+ 11.01.26

«Βαρέθηκε να είναι τελευταία»: Η Γιούλη Τσαγκαράκη για το Ηράκλειο, τις «Σέρρες», την θεία Σταματίνα και το «ΙΚΤΟΛΑ»

«Ο καθένας μας βρίσκει τη μοναξιά μέσα του για διάφορους λόγους. Απλώς η Σταματίνα έτυχε να την έχει μέσα της για αυτό το λόγο», δήλωσε μεταξύ άλλων η Γιούλη Τσαγκαράκη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Χιόνια: Στα λευκά βόρεια και κεντρική Ελλάδα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ήρθαν τα χιόνια! 11.01.26

Στα λευκά βόρεια και κεντρική Ελλάδα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στη Β. Ελλάδα, οι κάτοικοι ξύπνησαν στη θέα ενός μαγευτικού τοπίου, με γραφικά χωριά στα Ιωάννινα να έχουν ντυθεί στα λευκά - Χιόνια πέφτουν στα ορεινά της Θεσσαλονίκης - Οι περιοχές που είδαν νιφάδες

Σύνταξη
Ιράν: Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών – Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας
Νέα δήλωση Πεζεσκιάν 11.01.26

Άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών στο Ιράν - Η Τεχεράνη λέει ότι έχουν σκοτωθεί 109 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας

Οι αρχές του Ιράν αντιμετωπίζουν με σκληρή καταστολή τις διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια που έχουν πάρει και αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί Ισραήλ και ΗΠΑ για υποκίνηση

Σύνταξη
Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»
Ελλάδα 11.01.26

Χρήστος Κωνσταντινίδης – Τέμπη: Η Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί»

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «θα έπρεπε από μόνη της να έχει παραιτηθεί», από πρόεδρος του συλλόγου

Σύνταξη
Άρης: Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ

Ο Άρης θέλει να πετύχει τη δεύτερη σερί νίκη της στο νέο έτος στο σημερινό (11/1, 19.30) ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο φορ από τη Ζιμπάμπουε θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Μορόν στην επίθεση.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Μητσοτάκης: Ανασκόπηση χωρίς αναφορά στους αγρότες – Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ για τη Βενεζουέλα

Ο κ. Μητσοτάκης στην πρώτη ανασκόπηση της χρονιάς, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στους αγρότες, παρότι αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους τους την Τρίτη - Η συμμετοχή σε «θαλάσσια επιτήρηση» για την Ουκρανία και η αναφορά σε μια «νέα πραγματικότητα» όπου «η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη»

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Ελλάδα 11.01.26

Κακοκαιρία: Μην ξεχνάτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, λέει η ΓΓΠΠ – Τι εξέτασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Η κακοκαιρία, φέρνει έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βοριάδες και τοπικές χιονοπτώσεις, με τη ΓΓΠΠ να υπενθυμίζει ότι οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα

Σύνταξη
Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα
Επιχείρηση μετάλλιο 11.01.26

Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα

H Eθνική Ομάδα πόλο μπαίνει σήμερα στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι με φιλοδοξίες για μία θέση στο βάθρο. Ποιο είναι το νέο σύστημα διεξαγωγής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 11.01.26

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρδίτσα – Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο