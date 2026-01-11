Η Σαμπαλένκα με ένα βίντεο «τρέλανε» τα social media (vid)
Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρέθηκε ξανά στο κέντρο της προσοχής
- Τραγωδία στη Λάρισα: 55χρονος πέθανε ενώ χόρευε σε νυχτερινό κέντρο
- To Starlink επεκτείνεται για δορυφορικές κλήσεις απευθείας από το κινητό
- Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από τις 12 έως τις 16 Ιανουαρίου
- Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]
Η Αρίνα Σαμπαλένκα εκτός από το Νο.1 του κόσμου αυτή τη στιγμή είναι και μία άκρως εντυπωσιακή γυναίκα.
Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο ανέβασε ένα σύντομο βίντεο στο Instagram καθώς κουνούσε τους γοφούς της φορώντας το πορτοκαλί, ροζ και μαύρο σύνολο της Nike, με τους ακολούθους της να την χαρακτηρίζουν «τόσο πανέμορφη».
Δημοσιεύοντας το σύντομο βίντεο, η Σαμπαλένκα έγραψε: «Μια μικρή αναστάτωση για την εμφάνιση μου στο @australianopen… εμπνευσμένη από τα κύματα». Και οι θαυμαστές της, όπως είναι φυσικό, ξετρελάθηκαν.
Δείτε την ανάρτηση της Σαμπαλένκα
Aryna Sabalenka reveals her Australian Open 2026 kit.
Flair. 🐅💖 pic.twitter.com/JKrxBududz
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 7, 2026
Ένας θαυμαστής απάντησε: «Ναι, θέλαμε να δούμε περισσότερη μόδα από την Αρίνα στο γήπεδο!»
Ένας άλλος σχολίασε: «Φαίνεται τόσο πανέμορφη Αρίνα, εκπληκτική βασίλισσα».
Και ένας τρίτος της έγραψε: «Εμμονή! Θέλω έναααα».
- Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10: Νέο… διψήφιο σόου για τις «ερυθρόλευκες»
- Live streaming: Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό
- Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ισοπεδωτικοί οι «ερυθρόλευκοι» με κορυφαίο τον Πίτερς
- Παναθηναϊκός: Δεν παίζουν Ναν και Φαρίντ κόντρα στο Περιστέρι Betsson
- «Πρόταση της Μπεσίκτας για τον Ντεσπόντοφ»
- Άρης: Ο Καντεβέρε θα αντικαταστήσει τον Μορόν στο ματς με την ΑΕΚ
- Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα
- LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις