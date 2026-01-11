Η Σαμπαλένκα με ένα βίντεο «τρέλανε» τα social media (vid)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα εκτός από το Νο.1 του κόσμου αυτή τη στιγμή είναι και μία άκρως εντυπωσιακή γυναίκα.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο ανέβασε ένα σύντομο βίντεο στο Instagram καθώς κουνούσε τους γοφούς της φορώντας το πορτοκαλί, ροζ και μαύρο σύνολο της Nike, με τους ακολούθους της να την χαρακτηρίζουν «τόσο πανέμορφη».

Δημοσιεύοντας το σύντομο βίντεο, η Σαμπαλένκα έγραψε: «Μια μικρή αναστάτωση για την εμφάνιση μου στο @australianopen… εμπνευσμένη από τα κύματα». Και οι θαυμαστές της, όπως είναι φυσικό, ξετρελάθηκαν.

Δείτε την ανάρτηση της Σαμπαλένκα

Aryna Sabalenka reveals her Australian Open 2026 kit. Flair. 🐅💖 pic.twitter.com/JKrxBududz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 7, 2026

Ένας θαυμαστής απάντησε: «Ναι, θέλαμε να δούμε περισσότερη μόδα από την Αρίνα στο γήπεδο!»

Ένας άλλος σχολίασε: «Φαίνεται τόσο πανέμορφη Αρίνα, εκπληκτική βασίλισσα».

Και ένας τρίτος της έγραψε: «Εμμονή! Θέλω έναααα».