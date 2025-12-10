Η Αρίνα Σαμπαλένκα ενόψει της επικείμενης exhibition αναμέτρησής της με τον Νικ Κύργιο, τοποθετήθηκε δημόσια για τη συμμετοχή των τρανς γυναικών σε γυναικείες αθλητικές διοργανώσεις, χαρακτηρίζοντάς την «άδικη».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν, η Σαμπαλένκα επισήμανε ότι, παρότι σέβεται απόλυτα τις τρανς γυναίκες, πιστεύει πως εξακολουθούν να διατηρούν ένα σημαντικό βιολογικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις cis γυναίκες αθλήτριες.

Η ίδια τόνισε πως μια γυναίκα που έχει δουλέψει σε όλη της τη ζωή για να φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων της δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζει αθλήτριες που, όπως είπε, παραμένουν «βιολογικά πιο δυνατές». Ο Κύργιος, που συμμετείχε στη συνέντευξη, συμφώνησε ανοιχτά με τη στάση της.

Το ζήτημα αυτό αναδεικνύεται σε μια περίοδο όπου η WTA επιτρέπει τη συμμετοχή τρανς γυναικών υπό αυστηρές προϋποθέσεις: πολυετής δήλωση φύλου, χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης και συνεχείς ιατρικοί έλεγχοι. Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόσφατο παράδειγμα τρανς αθλήτριας στο επαγγελματικό τένις.

Η συζήτηση διχάζει ακόμη και τις θρυλικές μορφές του αθλήματος. Η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, η οποία στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με τη Ρενέ Ρίτσαρντς –την πρώτη και μοναδική τρανς τενίστρια που αγωνίστηκε στο επαγγελματικό τουρ μεταξύ 1977 και 1981– τάσσεται πλέον κατά της συμμετοχής τρανς αθλητριών στο γυναικείο αθλητισμό.

Αντίθετα, η Μπίλι Τζιν Κινγκ θεωρεί ότι ο αποκλεισμός τους συνιστά διάκριση και πλήττει τις αρχές της ισότητας. Οι δηλώσεις της Σαμπαλένκα αναζωπυρώνουν έναν περίπλοκο και ιδιαίτερα ευαίσθητο διάλογο που βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του διεθνούς αθλητισμού, χωρίς να διαφαίνεται άμεση λύση στον ορίζοντα.