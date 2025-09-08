sports betsson
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
H Αρίνα Σαμπαλένκα αποκάλεσε στον «αέρα»… Γιανίκ τον Κάρλος Αλκαράθ! – Η αντίδρασή του
Άλλα Αθλήματα 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:13

H Αρίνα Σαμπαλένκα αποκάλεσε στον «αέρα»… Γιανίκ τον Κάρλος Αλκαράθ! – Η αντίδρασή του

Χιουμοριστική στιγμή όταν η Σαμπαλένκα αποκάλεσε κατά λάθος τον Κάρλος Αλκαράθ... Γιανίκ κι ενώ βρίσκονταν μαζί σε συνέντευξη

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Spotlight

Συμβαίνουν αυτά… Ένα χιουμοριστικό περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και τον Κάρλος Αλκαράθ την ώρα που έδιναν κοινή συνέντευξη στον «αέρα» εκπομπής μετά τον θρίαμβό τους στο φετινό US Open.

Συγκεκριμένα η Λευκορωσίδα τενίστρια αποκάλεσε κατά λάθος… Γιάνικ τον νεαρό Ισπανό και όπως αντιλαμβάνεται κανείς υπήρξε μια στιγμή αμηχανίας, αλλά και άπλετου γέλιου.

Η 27χρονη άρχισε να λέει το εξής: «Παρεμπιπτόντως, είχα ένα TikTok να κάνω με τον Γιάν…» πριν σταματήσει και συνειδητοποιήσει το λάθος της χαμογελώντας και πιάνοντας το κεφάλι της. Από την πλευρά του ο Αλκαράθ έδειξε αρχικά σταστισμένος και με μπόλικη δόση χιούμορ να κάνει ότι δήθεν θέλει να φύγει από τη συνέντευξη.

Πού να μην είχε νικήσει κιόλας στον τελικό του US Open τον Γιανίκ Σίνερ!

Headlines:
World
Γαλλία: «Έπεσε» ο Μπαϊρού, νέο πρωθυπουργό «ψάχνει» ο Μακρόν

Γαλλία: «Έπεσε» ο Μπαϊρού, νέο πρωθυπουργό «ψάχνει» ο Μακρόν

Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Προκριματικά Μουντιάλ 09.09.25

Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! - Νίκες για Κόσοβο, Κροατία (vid)

Αδιανόητη εξέλιξη στο Ισραήλ - Ιταλία, εννέα συνολικά τέρματα και τελικά νίκη με 5-4 για τους Ιταλούς! - Τα αποτελέσματα στα προκριματικά του Μουντιάλ στα παιχνίδια της Δευτέρας (8/9).

Σύνταξη
Αλλαγή ονόματος για λόγους ασφαλείας
Άλλα Αθλήματα 06.09.25

Αλλαγή ονόματος για λόγους ασφαλείας

Διαμαρτυρίες υπέρ της Παλαιστίνης ανάγκασαν την ομάδα Israel – Premier Tech να αλλάξει εμφάνιση στον ποδηλατικό γύρο Ισπανίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
H θέση των Ελλήνων βάσει επιδόσεων και το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο
Ελπίδες μεταλλίου 06.09.25

H θέση των Ελλήνων βάσει επιδόσεων και το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο

Μίλτος Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής έχουν σπουδαίες επιδόσεις μεταξύ των αθλητών που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026
Άλλα Αθλήματα 05.09.25

Μέιγουεδερ – Τάισον: Η «επίδειξη του αιώνα» που ετοιμάζεται για το 2026

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το event θα διοργανωθεί από την CSI Sports/Fight Sports και ήδη υπάρχουν δηλώσεις των Μέιγουεδερ και Τάισον.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup
Τένις 05.09.25

Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Βραζιλία για το Davis Cup στο ανακαινισμένο Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ηγείται της προσπάθειας της ελληνικής ομάδας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα
Άλλα Αθλήματα 03.09.25

Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα

Για την Aston Martin, η Μόντσα μοιάζει με «αδύνατη αποστολή». Η μόνη ελπίδα είναι η τέλεια εκτέλεση στρατηγικής από το pit wall και ένα καθαρό τριήμερο χωρίς λάθη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Εντονα αισθητός στην Αθήνα
Ελλάδα 09.09.25 Upd: 00:53

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε και την Αθήνα

«Δεν νομίζω να πάμε για μεγαλύτερο σεισμό. Περιμένουμε μετασεισμούς» δήλωσε στο in ο Λέκκας - Το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο, 4 χιλιόμετρα βορειο-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων, στην Εύβοια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! – Νίκες για Κόσοβο, Κροατία, Ελβετία (Δείτε τα γκολ, vids)
Προκριματικά Μουντιάλ 09.09.25

Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! - Νίκες για Κόσοβο, Κροατία (vid)

Αδιανόητη εξέλιξη στο Ισραήλ - Ιταλία, εννέα συνολικά τέρματα και τελικά νίκη με 5-4 για τους Ιταλούς! - Τα αποτελέσματα στα προκριματικά του Μουντιάλ στα παιχνίδια της Δευτέρας (8/9).

Σύνταξη
Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου

Η Εθνική Ελλάδας κατέχει πλέον την τρίτη θέση στον όμιλό της με το όνειρο της πρόκρισης στο Μουντιάλ να δυσκολεύει. Αυτό είναι το πρόγραμμα των επικείμενων εκτός έδρας αγωνιστικών και η βαθμολογία

Σύνταξη
Νεολαία και φοροελαφρύνσεις: Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος
Φοροελαφρύνσεις 08.09.25

Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ στοχεύουν μεταξύ άλλων στην νεολαία. Όμως όφελος απο τις ελαφρύνσεις θα δει μόλις ο ένας στους τέσσερις φορολογούμενους νέους ως 30 ετών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κολομβία: Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες
Τέλος καλό... 08.09.25

Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες στην Κολομβία

Εκατοντάδες κάτοικοι είχαν αιχμαλωτίσει συνολικά 72 στρατιωτικούς ύστερα από επιχείρηση που διεξήγαγε ο κολομβιανός στρατός στο φαράγγι Μικάι

Σύνταξη
Αντζελίνα Τζολί: «Αν ξέρετε κάποιον με καρκίνο…» – Τα δάκρυα, το περιδέραιο της μητέρα της και η συμβουλή
Κοινός θρήνος 08.09.25

Αντζελίνα Τζολί: «Αν ξέρετε κάποιον με καρκίνο…» – Τα δάκρυα, το περιδέραιο της μητέρα της και η συμβουλή

Σε μια ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, η Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε στον αγώνα της μητέρας της, Μαρσελίν Μπερτράν, με τον καρκίνο και στον δικό της τρόπο να διαχειρίζεται το πένθος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς
Μπάσκετ 08.09.25

Άρης: Ήττα σε φιλικό «τεστ» από τη Μονακό – Ξεχώρισαν Φορμπς και Τζόουνς

Ο Άρης τα πήγε καλά απέναντι στη Μονακό για τρία δεκάλεπτα, από την οποία ηττήθηκε με 99-81, στο πρώτο του φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων. Πρώτος σκόρερ ο Φορμπς με 23 πόντους, ενώ 17 πέτυχε ο Τζόουνς.

Σύνταξη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών
Δείτε φωτογραφίες 08.09.25

Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λεχάκ παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την «ηθική ευθύνη» για τη βία στο Νεπάλ - «Η αστυνομία πυροβολούσε αδιακρίτως»

Σύνταξη
Ταύρος σκότωσε θεατή σε φεστιβάλ στην Ισπανία – Σκληρές εικόνες [βίντεο]
Τον κυνήγησε 08.09.25

Σοκ σε φεστιβάλ στην Ισπανία: Ταύρος σκότωσε θεατή - Σκληρές εικόνες

Ταύρος επιτέθηκε σε 57χρονο σε ισπανικό φεστιβάλ και τον σκότωσε - Η στιγμή που ο άνδρας τρέχει να σωθεί από το μαινόμενο ζώο σκαρφαλώνοντας σε κάγκελα, αλλά δεν καταφέρνει να αποφύγει το μοιραίο

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά
Ποδόσφαιρο 08.09.25

ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά

Ο Μαντί Καμαρά κατάφερε να βγάλει μέρος της προπόνηση του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (8/9), την ώρα που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε την θεραπεία του.

Σύνταξη
Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της
MeToo 08.09.25

Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της

Το περιστατικό συνέβη όταν η Άγιο Εντεμπίρι συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ, σε μια συζήτηση με αφορμή τη νέα ταινία «After the Hunt».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Μεσολάβηση 08.09.25

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
Eurobasket 2025 08.09.25

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς τους βάζουν «δίπλα» σε Γκάλη, Πέτροβιτς (vids)

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
