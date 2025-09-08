H Αρίνα Σαμπαλένκα αποκάλεσε στον «αέρα»… Γιανίκ τον Κάρλος Αλκαράθ! – Η αντίδρασή του
Χιουμοριστική στιγμή όταν η Σαμπαλένκα αποκάλεσε κατά λάθος τον Κάρλος Αλκαράθ... Γιανίκ κι ενώ βρίσκονταν μαζί σε συνέντευξη
Συμβαίνουν αυτά… Ένα χιουμοριστικό περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα και τον Κάρλος Αλκαράθ την ώρα που έδιναν κοινή συνέντευξη στον «αέρα» εκπομπής μετά τον θρίαμβό τους στο φετινό US Open.
Συγκεκριμένα η Λευκορωσίδα τενίστρια αποκάλεσε κατά λάθος… Γιάνικ τον νεαρό Ισπανό και όπως αντιλαμβάνεται κανείς υπήρξε μια στιγμή αμηχανίας, αλλά και άπλετου γέλιου.
Η 27χρονη άρχισε να λέει το εξής: «Παρεμπιπτόντως, είχα ένα TikTok να κάνω με τον Γιάν…» πριν σταματήσει και συνειδητοποιήσει το λάθος της χαμογελώντας και πιάνοντας το κεφάλι της. Από την πλευρά του ο Αλκαράθ έδειξε αρχικά σταστισμένος και με μπόλικη δόση χιούμορ να κάνει ότι δήθεν θέλει να φύγει από τη συνέντευξη.
Πού να μην είχε νικήσει κιόλας στον τελικό του US Open τον Γιανίκ Σίνερ!
Aryna Sabalenka accidentally calling Carlos Alcaraz Jannik on the Today Show
Carlos’ reaction:
“It’s 9 in the morning. Don’t worry it’s all good”
😂😂😂
(via @TheTodayShow) pic.twitter.com/GNng0GFqb4
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2025
