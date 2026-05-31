Καιρός: Ζέστη και άνοδος της θερμοκρασίας με 34άρια από Δευτέρα

Την Δευτέρα, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, προβλέπονται καλές και σχεδόν καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες.

Από το πρωί, αναμένεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο στη δυτική Ελλάδα η ορατότητα θα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης και στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν κατά περιόδους νεφώσεις.

Ζέστη

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα το μεσημέρι θα έχουμε λίγες αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα ορεινά, όπου τις θερμές ώρες της ημέρας, το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη νησιωτική χώρα, με αρκετή λιακάδα μέσα στη μέρα.

Η θερμοκρασία σε καλοκαιρινά επίπεδα, θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς στο Ιόνιο, στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου, και θα αγγίξει τους 32-33 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τοπικά στο Θεσσαλικό κάμπο και σε περιοχές της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας και 34 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις σε ήπιες έως μέτριες εντάσεις, 3-5 μποφόρ και στο νοτιοδυτικό Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6.

Ο καιρός σε Αττική & Θεσσαλονίκη

Αίθριο καιρό θα έχουμε στην Αττική, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-31 βαθμούς, μεταβλητοί ασθενείς οι άνεμοι, στρεφόμενοι σε νότιους το μεσημέρι στα 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, θα σημειωθούν στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ πιθανόν το βράδυ να βρέξει τοπικά και στην πόλη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-31 βαθμούς και οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί ,στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νότιους έως 4 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε ορεινές περιοχές θα βρέξει, κυρίως στα βόρεια ορεινά όπου θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 30-33 βαθμούς, τοπικά 34 και οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3-5 , στο Αιγαίο και 6 μποφόρ.

Την Τετάρτη αναμένονται παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με αίθριο καιρό και ζέστη. Βροχές τοπικού χαρακτήρα θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με αραιές νεφώσεις στα πεδινά και παραθαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 30-34 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές στα ανατολικά ηπειρωτικά. Νοτιοδυτικοί οι άνεμοι 3-5, στο νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.