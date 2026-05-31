Ιράν: Διαψεύδονται οι φήμες ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν
Το αντιπολιτευόμενο και αμφιλεγόμενο Iran International κυκλοφόρησε τη φήμη ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν - Οι διαψεύσεις
Το Iran International, αντιπολιτευόμενο και αμφιλεγόμενο μέσο, κυκλοφόρησε το βράδυ της Κυριακής τη φήμη ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.
«Έχουν δημοσιεύσει την επιθυμία τους αντί για την πραγματικότητα»
Μάλιστα, στο δημοσίευμά του ανέφερε ότι ο Πεζεσκιάν είχε στείλει σχετική επιστολή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.
Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο πηγή της ιρανικής κυβέρνησης, διαψεύδει το Iran International, επισημαίνοντας ότι ο Ιρανός πρόεδρος συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του.
Το Iran International αναγκάστηκε να αναρτήσει τη σχετική διάψευση.
President Masoud Pezeshkian has not resigned and continues to carry out his duties, IRGC-affiliated Tasnim News Agency reported, citing an informed government source, denying an Iran International report that he had sought to step down.
Separately, Seyed Mehdi Tabatabaei, deputy… https://t.co/pri7cbaALX
— Iran International English (@IranIntl_En) May 31, 2026
Το Iran International υποστηρίζει τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του σάχη του Ιράν που είχε ανατραπεί με την επανάσταση του 1979 στο Ιράν και πολλές φορές έχει βρεθεί στο στόχαστρο των Φρουρών της Επανάστασης για τα δημοσιεύματα ενάντια στην ιρανική κυβέρνηση.
Τα κεντρικά γραφεία του συγκεκριμένου μέσου βρίσκονται στο Λονδίνο.
Το Tasnim είναι πρακτορείο ειδήσεων που σχετίζεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.
Διάψευση και από άμεσο συνεργάτη του Πεζεσκιάν
Επίσης, ο Σεγέντ Μεχντί Ταμπαταμπαΐ, αναπληρωτής επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας και ενημέρωσης στο γραφείο του Ιρανού προέδρου, διέψευσε το δημοσίευμα του Iran International με ανάρτηση του στο X, δηλώνοντας ότι ο Πεζεσκιάν δεν θα παραιτηθεί από την υπηρεσία του προς τον λαό.
«Έχουν δημοσιεύσει την επιθυμία τους αντί για την πραγματικότητα», γράφει χαρακτηριστικά.
شایعهپردازی شبکه بیآبروی خارجی تداوم بازیهای مضحک رسانهای قبلی است. آرزوی خود را به جای واقعیت منتشر کردهاند. رئیسجمهور #پزشکیان از خدمت به مردم عقب نخواهد نشست، چنانکه ملت ایران از مسیر همبستگی و مقاومت پا پس نخواهند گذاشت. آرزوی شکستن وحدت ملی ایرانیان را به گور میبرند.
— سيد مهدي طباطبايي (@tabaei1356) May 31, 2026
Tasnim: Νέες τροποποιήσεις στο προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης από το Ιράν
Το Tasnim, επικαλούμενο πηγή, μεταδίδει ακόμη ότι το Ιράν πρόκειται να κάνει τροποποιήσεις στο προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης για να υπάρξει παράταση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την πηγή, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει τις δικές του τροποποιήσεις στο μνημόνιο κατανόησης, ωστόσο το Ιράν δεν σημαίνει ότι τις έχει αποδεχτεί.
Τι δήλωσε ο Αραγτσί για τις συνομιλίες
Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δήλωσε σήμερα μιλώντας σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.
«Δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Αραγτσί.
Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi:
The talks and exchange of messages are ongoing, and until a specific result is reached, it is not possible to make a judgment about them.
Anything being said right now is speculation and should not be given importance. pic.twitter.com/PSe2xjzUJS
— Clash Report (@clashreport) May 31, 2026
