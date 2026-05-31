Ιράν: Διαψεύδονται οι φήμες ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν
Κόσμος 31 Μαΐου 2026, 22:28

Το αντιπολιτευόμενο και αμφιλεγόμενο Iran International κυκλοφόρησε τη φήμη ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν - Οι διαψεύσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Το Iran International, αντιπολιτευόμενο και αμφιλεγόμενο μέσο, κυκλοφόρησε το βράδυ της Κυριακής τη φήμη ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Έχουν δημοσιεύσει την επιθυμία τους αντί για την πραγματικότητα»

Μάλιστα, στο δημοσίευμά του ανέφερε ότι ο Πεζεσκιάν είχε στείλει σχετική επιστολή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο πηγή της ιρανικής κυβέρνησης, διαψεύδει το Iran International, επισημαίνοντας ότι ο Ιρανός πρόεδρος συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του.

Το Iran International αναγκάστηκε να αναρτήσει τη σχετική διάψευση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Το Iran International υποστηρίζει τον Ρεζά Παχλαβί, γιο του σάχη του Ιράν που είχε ανατραπεί με την επανάσταση του 1979 στο Ιράν και πολλές φορές έχει βρεθεί στο στόχαστρο των Φρουρών της Επανάστασης για τα δημοσιεύματα ενάντια στην ιρανική κυβέρνηση.

Τα κεντρικά γραφεία του συγκεκριμένου μέσου βρίσκονται στο Λονδίνο.

Το Tasnim είναι πρακτορείο ειδήσεων που σχετίζεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Διάψευση και από άμεσο συνεργάτη του Πεζεσκιάν

Επίσης, ο Σεγέντ Μεχντί Ταμπαταμπαΐ, αναπληρωτής επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας και ενημέρωσης στο γραφείο του Ιρανού προέδρου, διέψευσε το δημοσίευμα του Iran International με ανάρτηση του στο X, δηλώνοντας ότι ο Πεζεσκιάν δεν θα παραιτηθεί από την υπηρεσία του προς τον λαό.

«Έχουν δημοσιεύσει την επιθυμία τους αντί για την πραγματικότητα», γράφει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση στο Χ:

Tasnim: Νέες τροποποιήσεις στο προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης από το Ιράν

Το Tasnim, επικαλούμενο πηγή, μεταδίδει ακόμη ότι το Ιράν πρόκειται να κάνει τροποποιήσεις στο προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης για να υπάρξει παράταση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την πηγή, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει τις δικές του τροποποιήσεις στο μνημόνιο κατανόησης, ωστόσο το Ιράν δεν σημαίνει ότι τις έχει αποδεχτεί.

Τι δήλωσε ο Αραγτσί για τις συνομιλίες

Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δήλωσε σήμερα μιλώντας σε κρατικά μέσα ενημέρωσης ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

«Δεν θα έπρεπε να δίνουμε σημασία στις εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Το «νησί του Τραμπ», ο πράσινος παράδεισος της Αλβανίας και το SOS της ελληνικής μειονότητας
Κόσμος 31.05.26

Σύνταξη
Δηλώσεις Αραγτσί 31.05.26

Σύνταξη
Αγώνας υπέρ πάντων 31.05.26

Αρχοντία Κάτσουρα
Αντικρουόμενες δηλώσεις 31.05.26

Νεκτάριος Δαργάκης
Κόσμος 31.05.26

Σύνταξη
Συνεχίζεται η έρευνα 31.05.26

Σύνταξη
Με 52% 31.05.26

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία 31.05.26

Σύνταξη
Κόσμος 31.05.26

Σύνταξη
«Σαρώνει» η επιδημία 31.05.26

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπάσκετ 31.05.26

Σύνταξη
Ελλάδα 31.05.26

Σύνταξη
Για τα επεισόδια 31.05.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 31.05.26

Αλέξανδρος Κωτάκης
Έρευνα Αllianz 31.05.26

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ούτε για 1 ευρώ 31.05.26

Αρχοντία Κάτσουρα
Music 31.05.26

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δηλώσεις Αραγτσί 31.05.26

AI 31.05.26

Νατάσα Σινιώρη
Πήρε παράταση 31.05.26

Σύνταξη
Αγώνας υπέρ πάντων 31.05.26

Αρχοντία Κάτσουρα
Αντικρουόμενες δηλώσεις 31.05.26

Νεκτάριος Δαργάκης
Ελλάδα 31.05.26

Αναστασία Σταματοπούλου
Ακρίβεια 31.05.26

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

