Ύποπτο κρούσμα Έμπολα διεκομίσθη σε νοσοκομείο, στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας, στην Ιταλία.

Ειδικότερα, ένας Ιταλός πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από το Κονγκό διεκομίσθη στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε τεστ για ανίχνευση Έμπολα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν ότι έχει εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας.

Ο συγκεκριμένος πολίτης, του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά τα προσωπικά στοιχεία, έχει τεθεί σε απομόνωση και το τεστ πρόκειται να επεξεργαστεί το νοσοκομείο λοιμωδών νοσημάτων της Ρώμης, Λάτζαρο Σπαλαντσάνι.

Από το υπουργείο Υγείας της Ρώμης υπογραμμίστηκε και πάλι, πάντως, ότι ο κίνδυνος σοβαρού αριθμού κρουσμάτων Έμπολα, στην Ιταλία, παραμένει πολύ χαμηλός.

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για την διαχείριση άμεσων και έμμεσων αφίξεων από τις περιοχές του πλανήτη που έχουν πληγεί από τον ιό Έμπολα, ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση της Ρώμης.

Το συγκεκριμένο αίτημα διατυπώνεται σε επιστολή της Μελόνι προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, όπως αναφέρεται, πρότεινε να συμπεριληφθεί το θέμα της διαχείρισης των συνόρων στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Ιουνίου και ζήτησε να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα συνεδρίαση των υπουργών Υγείας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση Μελόνι ζητά, τέλος, το θέμα του συντονισμού για τη διαχείριση άμεσων και έμμεσων αφίξεων από τις περιοχές του πλανήτη που έχουν πληγεί από τον ιό Έμπολα, να τύχει συζήτησης και στο συμβούλιο των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας της ΕΕ, το οποίο θα συνέλθει στις 16 Ιουνίου.

Αυτό που ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τζόρτζια Μελόνι το έπραξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς, που ανακοίνωσαν την Παρασκευή από κοινού μια σειρά ταξιδιωτικών περιορισμών για όσους φτάνουν από περιοχές της Αφρικής που πλήττονται από την επιδημία του Έμπολα, με σκοπό να προστατεύσουν τους πολίτες και τους επισκέπτες τους κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.