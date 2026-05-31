newspaper
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ιταλία: Ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Κάλιαρι – Έχει τεθεί σε απομόνωση
Κόσμος 31 Μαΐου 2026, 21:10

Ιταλία: Ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Κάλιαρι – Έχει τεθεί σε απομόνωση

Ένας Ιταλός πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από το Κονγκό διεκομίσθη στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε τεστ για ανίχνευση Έμπολα

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ύποπτο κρούσμα Έμπολα διεκομίσθη σε νοσοκομείο, στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας, στην Ιταλία.

Ειδικότερα, ένας Ιταλός πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από το Κονγκό διεκομίσθη στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε τεστ για ανίχνευση Έμπολα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν ότι έχει εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας.

Ο συγκεκριμένος πολίτης, του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά τα προσωπικά στοιχεία, έχει τεθεί σε απομόνωση και το τεστ πρόκειται να επεξεργαστεί το νοσοκομείο λοιμωδών νοσημάτων της Ρώμης, Λάτζαρο Σπαλαντσάνι.

Από το υπουργείο Υγείας της Ρώμης υπογραμμίστηκε και πάλι, πάντως, ότι ο κίνδυνος σοβαρού αριθμού κρουσμάτων Έμπολα, στην Ιταλία, παραμένει πολύ χαμηλός.

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων

Ένας Ιταλός πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από το Κονγκό, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, στο Κάλιαρι της Σαρδηνίας, όπου υποβλήθηκε σε τεστ για ανίχνευση Έμπολα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι γιατροί εκτιμούν ότι έχει εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για την διαχείριση άμεσων και έμμεσων αφίξεων από τις περιοχές του πλανήτη που έχουν πληγεί από τον ιό Έμπολα, ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση της Ρώμης.

Το συγκεκριμένο αίτημα διατυπώνεται σε επιστολή της Μελόνι προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, όπως αναφέρεται, πρότεινε να συμπεριληφθεί το θέμα της διαχείρισης των συνόρων στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Ιουνίου και ζήτησε να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα συνεδρίαση των υπουργών Υγείας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση Μελόνι ζητά, τέλος, το θέμα του συντονισμού για τη διαχείριση άμεσων και έμμεσων αφίξεων από τις περιοχές του πλανήτη που έχουν πληγεί από τον ιό Έμπολα, να τύχει συζήτησης και στο συμβούλιο των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας της ΕΕ, το οποίο θα συνέλθει στις 16 Ιουνίου.

Αυτό που ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τζόρτζια Μελόνι το έπραξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς, που ανακοίνωσαν την Παρασκευή από κοινού μια σειρά ταξιδιωτικών περιορισμών για όσους φτάνουν από περιοχές της Αφρικής που πλήττονται από την επιδημία του Έμπολα, με σκοπό να προστατεύσουν τους πολίτες και τους επισκέπτες τους κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Τουρισμός
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ αντεπιτίθεται παρά την πίεση να κάνει εκλογές – Θα πάμε μέχρι το 2027 και μετά, λέει
Αγώνας υπέρ πάντων 31.05.26

Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ αντεπιτίθεται παρά την πίεση να κάνει εκλογές – Θα πάμε μέχρι το 2027 και μετά, λέει

Ο Πέδρο Σάντσεθ, παρά την ασφυκτική πίεση που δέχεται, με τις κατηγορίες για σκάνδαλα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, δήλωσε ότι χρειάζεται χρόνος για να νιώσουν οι πολίτες τον αντίκτυπο της πολιτικής του. Και δήλωσε ότι θα εξαντλήσει τη θητεία του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Διαψεύδει τον εαυτό του – Τώρα λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τον πόλεμο
Αντικρουόμενες δηλώσεις 31.05.26

Ο Τραμπ διαψεύδει τον εαυτό του - Τώρα λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τον πόλεμο

Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη που έδωσε στη νύφη του, Λάρα Τραμπ στο Fox News - Σε αδιέξοδο οι ΗΠΑ, λέει ο Independent

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γερμανία: Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση για το φοιτητικό επίδομα – «Να πάνε να δουλέψουν» λένε οι Χριστιανοδημοκράτες
Κόσμος 31.05.26

Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση της Γερμανίας για το φοιτητικό επίδομα - «Να πάνε να δουλέψουν» λένε οι Χριστιανοδημοκράτες

Η υπουργός Παιδείας και Έρευνας, προερχόμενη από το CDU, προσκάλεσε εμμέσως πλην σαφώς τους φοιτητές να εργαστούν σε δουλειές μερικής απασχόλησης - Αντιδράσεις από SPD, Πράσινους και Αριστερά

Σύνταξη
Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί
Συνεχίζεται η έρευνα 31.05.26

Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί

Περισσότεροι από 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μιανμάρ, και 70 τραυματίστηκαν, έπειτα από έκρηξη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο όπου αποθηκεύονται εκρηκτικά για χρήση σε εξορύξεις.

Σύνταξη
Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές
Με 52% 31.05.26

Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές

Ο Αμπέλα προκήρυξε τις εκλογές δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του χρειαζόταν μια νέα εντολή για να προστατεύσει τη Μάλτα, που βασίζεται στον τουρισμό και τις εισαγωγές, από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Η ΕΕ θα αποτρέψει τη Μόσχα να ωφεληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν – Παγώνει το πλαφόν τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο
Πόλεμος στην Ουκρανία 31.05.26

Η ΕΕ θα αποτρέψει τη Μόσχα να ωφεληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν – Παγώνει το πλαφόν τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν να παγώσουν προσωρινά το ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο. Και πιθανώς θα το υιοθετήσει το μέτρο, ενώ ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας.

Σύνταξη
«Catnomics»: πώς η εμμονή της Ιαπωνίας με τις γάτες έγινε μια βιομηχανία αξίας δισεκατομμυρίων
Κόσμος 31.05.26

«Catnomics»: πώς η εμμονή της Ιαπωνίας με τις γάτες έγινε μια βιομηχανία αξίας δισεκατομμυρίων

Ανάμεσα στους γνωστούς ιδιοκτήτες γατών στην Ιαπωνία συγκαταλέγονται ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτειρα, ενώ η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι έχει δηλώσει ότι προτιμά τις γάτες από τους σκύλους.

Σύνταξη
Έμπολα: Η εξάπλωση του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι βαθιά ανησυχητική, λένε οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
«Σαρώνει» η επιδημία 31.05.26

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Η εξάπλωση του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι βαθιά ανησυχητική

Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί «τόσα πολλά κρούσματα» Έμπολα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Δρ Άλαν Γκονζάλες

Σύνταξη
Ποια χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή τοξικότητα στην Ευρώπη; – Τι ισχύει στην Ελλάδα;
Κόσμος 31.05.26

Ποια χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή τοξικότητα στην Ευρώπη; – Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Το 2025, σχεδόν το ήμισυ των χρηστών του διαδικτύου σε 20 χώρες στην Ευρώπη έλαβαν μηνύματα στο διαδίκτυο τα οποία θεώρησαν εχθρικά και εξευτελιστικά προς συγκεκριμένες ομάδες ή άτομα - Ποια social είναι τα πιο τοξικά;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ αντεπιτίθεται παρά την πίεση να κάνει εκλογές – Θα πάμε μέχρι το 2027 και μετά, λέει
Αγώνας υπέρ πάντων 31.05.26

Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ αντεπιτίθεται παρά την πίεση να κάνει εκλογές – Θα πάμε μέχρι το 2027 και μετά, λέει

Ο Πέδρο Σάντσεθ, παρά την ασφυκτική πίεση που δέχεται, με τις κατηγορίες για σκάνδαλα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, δήλωσε ότι χρειάζεται χρόνος για να νιώσουν οι πολίτες τον αντίκτυπο της πολιτικής του. Και δήλωσε ότι θα εξαντλήσει τη θητεία του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Διαψεύδει τον εαυτό του – Τώρα λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τον πόλεμο
Αντικρουόμενες δηλώσεις 31.05.26

Ο Τραμπ διαψεύδει τον εαυτό του - Τώρα λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τον πόλεμο

Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη που έδωσε στη νύφη του, Λάρα Τραμπ στο Fox News - Σε αδιέξοδο οι ΗΠΑ, λέει ο Independent

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πάτρα: Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά είχε ο 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα
Ελλάδα 31.05.26

Πάτρα: Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά είχε ο 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα

Δεν δίσταζε να αναρτά στο διαδύκτιο βίντεο και φωτογραφίες με όπλα, σιδερογροθιές και μαχαίρια. Σε κάποια από αυτά μάλιστα, καταγράφεται να πυροβολεί στον αέρα από ταράτσα σπιτιού.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες
Ακρίβεια 31.05.26

Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες

Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,089 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη στα 2,107 ευρώ και στην Πάτρα στα 2,105 ευρώ, οι τιμές σε νησιωτικούς προορισμούς είναι έως και 20 λεπτά πάνω ανά λίτρο

Σύνταξη
Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι
Όνειρο, πραγματικότητα 31.05.26

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι

Τελικά, όπως όλα δείχνουν οι νέοι δεν βαριούνται να επισκεφτούν το σινεμά. Τρανή απόδειξη; Τα μηδενικά που κατάφερε να κερδίσει το «Backrooms» στο box office.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανία: Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση για το φοιτητικό επίδομα – «Να πάνε να δουλέψουν» λένε οι Χριστιανοδημοκράτες
Κόσμος 31.05.26

Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση της Γερμανίας για το φοιτητικό επίδομα - «Να πάνε να δουλέψουν» λένε οι Χριστιανοδημοκράτες

Η υπουργός Παιδείας και Έρευνας, προερχόμενη από το CDU, προσκάλεσε εμμέσως πλην σαφώς τους φοιτητές να εργαστούν σε δουλειές μερικής απασχόλησης - Αντιδράσεις από SPD, Πράσινους και Αριστερά

Σύνταξη
Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος
Ελλάδα 31.05.26

Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος

Μια βόλτα μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία με τον 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του να πέφτουν νεκροί στην άσφαλτο το πρωί της Κυριακής στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο

Σύνταξη
Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί
Συνεχίζεται η έρευνα 31.05.26

Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί

Περισσότεροι από 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μιανμάρ, και 70 τραυματίστηκαν, έπειτα από έκρηξη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο όπου αποθηκεύονται εκρηκτικά για χρήση σε εξορύξεις.

Σύνταξη
Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά

Με τρόπο διπλωματικό, αλλά ξεκάθαρο ο Χάρης Δούκας επιμένει στη διαφοροποίηση της «γραμμής» Ανδρουλάκη κυρίως σε ότι αφορά τη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και εναντίον της ΝΔ, οτιδήποτε άλλο «είναι δώρο στο Μητσοτάκη» τονίζει. «Σαν ΠΑΣΟΚ ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση, το ποιος θα είναι ο αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος».

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Έρευνα ΕΚΤ: Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Έρευνα ΕΚΤ 31.05.26

Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Με νωπές τις μνήμες της κρίσης του 2022-23, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές φοβούνται διπλά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Έρευνα της ΕΚΤ αναλύει το «οικονομικό τραύμα» των νοικοκυριών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Άρσεναλ: Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση της πρωταθλήτριας Αγγλίας – Στήριξη στον Γκάμπριελ (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 31.05.26

Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση της πρωταθλήτριας Άρσεναλ - Συγκινητική στήριξη στον Γκάμπριελ (vids+pics)

Με κεντρικό σημείο πανηγυρισμών το γήπεδό της, χιλιάδες οπαδοί της Άρσεναλ συμμετείχαν την Κυριακή (31/5) στην παρέλαση των «κανονιέρηδων» για την κατάκτηση της Premier League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια
Έρευνα Εισαγγελίας 31.05.26

Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια

Σκάνδαλο μεγατόνων με επίκεντρο κύκλωμα που δρούσε σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Μega. Εξέδιδαν πλαστά δικαιολογητικά, εισπράττοντας κονδύλια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Σύνταξη
Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο
Νέα έρευνα 31.05.26

Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη διάρκεια της ημέρας - Τα «μυστικά» που αποκαλύπτει η γεωλογική ιστορία της Γης - Κάτι περισσότερο από ένα περίεργο επιστημονικό δεδομένο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές
Με 52% 31.05.26

Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές

Ο Αμπέλα προκήρυξε τις εκλογές δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του χρειαζόταν μια νέα εντολή για να προστατεύσει τη Μάλτα, που βασίζεται στον τουρισμό και τις εισαγωγές, από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
Cookies