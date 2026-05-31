Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο στη βορειοανατολική Μιανμάρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 55 άνθρωποι. Ακόμη 60 είναι τραυματίες.

Η έκρηξη έγινε, σύμφωνα με διασώστες και τοπικά ΜΜΕ, στο χωριό Καουνγκτούπ, στην περιοχή Ναμκάμ. Το κτίριο χρησιμοποιείτο για τη φύλαξη εκρηκτικών υλών για εξορύξεις.

Η περιοχή όπου έγινε το δυστύχημε βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα νότια των κινεζικών συνόρων. Επίσης, είναι υπό τον έλεγχο του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού Ta’ang, μιας εθνοτικής ένοπλης ομάδας που έχει εμπλακεί σε σποραδικές μάχες εναντίον της κεντρικής κυβέρνησης της Μιανμάρ.

A powerful explosion occurred at a TNLA #terrorists group’s explosive warehouse in Kaung Tat village near Namhkam, northern Shan State, today at 12:30 PM. Local sources report widespread damage to nearby homes, with around 20 civilian casualties feared. #Myanmar #Terrorism pic.twitter.com/r1Xh3QeasJ — Min Ye Kyaw Swar (@min45036) May 31, 2026

Και παιδιά μεταξύ των νεκρών

Ένας διασώστης που έσπευσε στο σημείο της έκρηξης δήλωσε στο Associated Press ότι 46 σοροί, συμπεριλαμβανομένων έξι παιδιών, είχαν ανακτηθεί μέχρι το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα).

Ο διασώστης, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι 74 τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της κωμόπολης. Επίσης ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Ένας άλλος διασώστης στο Ναμκάμ, ο οποίος μίλησε επίσης υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερα από 100 σπίτια κοντά στο σημείο της έκρηξης υπέστησαν ζημιές.

🚨🇲🇲 HORRIFIC tragedy in Myanmar. An explosives warehouse reportedly detonated in Namhkam, unleashing a massive blast that flattened parts of the neighborhood. 💥 55 confirmed dead

🚑 70+ injured

🏠 100+ homes damaged The footage is absolutely devastating. Source: AZ Intel… pic.twitter.com/3hYkh34KTy — Global Pulse (@Globalpulse04) May 31, 2026

Από 50 έως 55 οι νεκροί

Τα μέσα ενημέρωσης της Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού πρακτορείου ειδήσεων Shwe Phee Myay της πολιτείας Σαν, ανέφεραν ότι ο αριθμός των νεκρών κυμαίνεται από 50 έως 55. Δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν καπνό από την έκρηξη και κατεστραμμένα κτίρια και συντρίμμια μετά την έκρηξη.

Το κινεζικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV ανέφερε ότι η έκρηξη προκάλεσε πολλαπλούς θανάτους και τραυματισμούς, με πολλά σπίτια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, δεν έδωσε αριθμούς.

Ανέφερε ότι σύμφωνα με τις προκαταρκτικές έρευνες, η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο όπου φυλάσσονταν μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών που χρησιμοποιούνται για εξορυκτικές δραστηριότητες.

Οι τοπικές αρχές παρέχουν επί του παρόντος ανακούφιση, ιατρική περίθαλψη και βοήθεια επανεγκατάστασης στους πληγέντες κατοίκους, ανέφερε το ρεπορτάζ.

Ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός Ta’ang, ή TNLA, δήλωσε σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του Telegram ότι ο ζελιγνίτης είχε αποθηκευτεί από το οικονομικό τμήμα της ομάδας για χρήση σε ορυχεία και λατομεία πέτρας. Επίσης, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την αιτία της έκρηξης. Ο ζελιγνίτης χρησιμοποιείται ευρέως στην εξόρυξη και την εκτίναξη βράχων, αλλά μπορεί να γίνει εξαιρετικά ασταθής με την πάροδο του χρόνου και εάν δεν αποθηκευτεί σωστά.

Εμφύλιος στη Μιανμάρ

Ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός Ta’ang, ή TNLA, είναι μέλος της Συμμαχίας των Τριών Αδελφοτήτων των ανταρτών. Ελέγχει την περιοχή Ναμκάμ από τότε που η συμμαχία εξαπέλυσε μια μεγάλη επίθεση εναντίον του στρατού στη βορειοανατολική Μιανμάρ στα τέλη του 2023. Τα μέλη της συμμαχίας και άλλες εθνοτικές ένοπλες ομάδες αγωνίζονται εδώ και καιρό για αυξημένη αυτονομία.

Ο TNLA υπέγραψε εκεχειρία με τον στρατό της Μιανμάρ μετά από συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Κίνας τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Οι σχέσεις ωστόσο παραμένουν τεταμένες.

Η Μιανμάρ βρίσκεται σε αναταραχή από τότε που ο στρατός κατέλαβε την εξουσία από την εκλεγμένη κυβέρνηση της Αούν Σαν Σούου Κίι την 1η Φεβρουαρίου 2021, πυροδοτώντας εκτεταμένη λαϊκή αντίθεση. Μετά την καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων με θανατηφόρα βία, πολλοί αντίπαλοι της στρατιωτικής διακυβέρνησης πήραν τα όπλα και μεγάλα τμήματα της χώρας βρίσκονται τώρα σε σύγκρουση.