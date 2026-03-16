Χούντα ντυμένη Δημοκρατία: Πρώτη σύγκληση του κοινοβουλίου της Μιανμάρ υπό τον έλεγχο του στρατού

Το κοινοβούλιο της Μιανμάρ συνεδρίασε τη Δευτέρα για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, ότν έλαβε χώρα το στρατιωτικό πραξικόπημα.

Πρόκειται για ένα από τα τελευταία βήματα μιας εικονικής επιστροφής στη δημοκρατία, μία «δημοκρατία» όπου ο ισχυρός στρατός της διατηρεί τον αυστηρό έλεγχο.

Η σύγκληση του νέου κοινοβουλίου έρχεται μετά τις πρόσφατες σταδιακές εκλογές, στις οποίες κυριάρχησε το υποστηριζόμενο από τον στρατό Κόμμα Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης της Ένωσης (USDP), εν μέσω χαμηλής εκλογικής συμμετοχής και απουσίας ουσιαστικής αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος του USDP και πρώην στρατηγός Χιν Γι, ο οποίος θεωρείται από ορισμένους αναλυτές ως καίριος παράγοντας για τον στρατό στην προώθηση της ατζέντας του, εξελέγη τη Δευτέρα πρόεδρος της Βουλής.

Η Μιανμάρ μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο και ανθρωπιστική κρίση που πλήττει εκατομμύρια πολίτες της, από τότε που οι στρατηγοί της πραγματοποίησαν πραξικόπημα το 2021 εναντίον της κυβέρνησης της νομπελίστριας Άουνγκ Σαν Σου Κγι, ακριβώς καθώς αυτή προετοιμαζόταν για μια δεύτερη πενταετή θητεία μετά από μια συντριπτική εκλογική νίκη.

Πολλές δυτικές χώρες έχουν απορρίψει τις τελευταίες εκλογές ως μια απάτη, σχεδιασμένη για να εδραιώσει τη στρατιωτική διακυβέρνηση και να προσδώσει νομιμότητα στους στρατηγούς, μετά από πέντε χρόνια ως παρίες της διεθνούς πολιτικής, στιγματισμένοι από κυρώσεις και αποκλεισμένοι από κορυφαίες συνόδους κορυφής.

Νομοθετικό σώμα υπό την κυριαρχία του στρατού

Το USDP, που δημιουργήθηκε από τον στρατό το 2010, κέρδισε το 81% των διαθέσιμων εδρών και θα συμπληρωθεί στο διμερές κοινοβούλιο από δεκάδες στρατιωτικούς αξιωματικούς που επιλέχθηκαν προσεκτικά από τις ένοπλες δυνάμεις, στις οποίες, σύμφωνα με το σύνταγμα, αναλογεί το ένα τέταρτο των εδρών της Βουλής.

Η μεγάλη εκπροσώπηση του στρατού και η επιρροή του στο USDP θέτουν ουσιαστικά τη νομοθετική εξουσία υπό τον έλεγχό του, δίνοντας στους ανώτερους αξιωματικούς τη δύναμη να καθορίσουν την προεδρία, με τον αρχηγό της χούντας και ηγέτη του πραξικοπήματος Μιν Αουνγκ Χλάινγκ να αναμένεται ευρέως ότι θα αναλάβει ο ίδιος τη θέση.

«Αυτό το επίπεδο ελέγχου καθιστά σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να περιμένει τίποτα ουσιαστικό από αυτό το σώμα· είναι προφανώς ένα κοινοβούλιο που θα λειτουργεί αποκλειστικά σύμφωνα με τις επιθυμίες του στρατιωτικού ηγέτη», δήλωσε ο Htin Kyaw Aye, ανεξάρτητος αναλυτής.

«Πρόκειται απλώς για μια τακτική της στρατιωτικής ηγεσίας για να μεταφέρει την εξουσία από το αριστερό της χέρι στο δεξί», πρόσθεσε.