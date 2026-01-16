Η χούντα της Μιανμάρ απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για γενοκτονία εις βάρος της μειονότητας των Ροχίνγκια, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες».

«Αυτή η υπόθεση θα κριθεί με βάση αποδεδειγμένα γεγονότα και όχι αβάσιμες κατηγορίες. Ο συναισθηματικός λόγος και μια συγκεχυμένη παρουσίαση γεγονότων δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν την αυστηρή ανάλυση της κατάστασης», δήλωσε ο Κο Κο Χλάινγκ υπουργός παρά την προεδρία της Μιανμάρ απευθυνόμενος στο δικαστήριο.

Η Γκάμπια, μια χώρα της δυτικής Αφρικής όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι, έφερε το 2019 την υπόθεση που αφορά την καταστολή του στρατού της Μιανμάρ εις βάρος της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια το 2017 ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, που αποφασίζει για διαφορές μεταξύ κρατών.

Η Γκάμπια κατηγορεί ενώπιον της ανώτατης δικαστικής αρχής του ΟΗΕ τη χούντα της Μιανμάρ για παραβιάσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (1948).

Η Μιανμάρ επιμένει ότι η καταστολή στην οποία επιδόθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις της ήταν δικαιολογημένη καθώς είχε στόχο να αντιμετωπίσει την εξέγερση των Ροχίνγκια έπειτα από σειρά επιθέσεων οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε περισσότερα από δέκα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

«Η Μιανμάρ δεν ήταν υποχρεωμένη να μείνει με σταυρωμένα χέρια και να αφήσει τους τρομοκράτες να δρουν με πλήρη ατιμωρησία στη βόρεια πολιτεία Ραχίν», δήλωσε ο Κο Κο Χλάινγκ απευθυνόμενος στους δικαστές.

«Οι επιθέσεις αυτές δικαιολογούν τις επιχειρήσεις εκκαθάρισης, ένας στρατιωτικός όρος για τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης εξεγέρσεων ή τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Η τελική ετυμηγορία του δικαστηρίου της Χάγης μπορεί να πάρει μήνες, αν όχι χρόνια, προτού ανακοινωθεί. Το δικαστήριο δεν διαθέτει κανένα τρόπο για να επιβάλει την εφαρμογή των αποφάσεών του, όμως μια απόφαση ευνοϊκή για την Γκάμπια θα ασκούσε πολιτική πίεση στη Μιανμάρ.

«Μια καταδίκη για γενοκτονία θα προκαλούσε ανεξίτηλη κηλίδα στη χώρα μου και στον λαό μου (…) Οι διαδικασίες αυτές έχουν ύψιστη σημασία για τη φήμη και το μέλλον της χώρας μου», τόνισε ο Χλάινγκ.

«Γενοκτόνος πρόθεση»

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εκπρόσωποι της Γκάμπιας παρουσίασαν σοκαριστικές μαρτυρίες από τις διώξεις που υπέστη η μουσουλμανική μειονότητα, κυρίως ομαδικούς βιασμούς, φόνους και βασανιστήρια.

«Οι Ροχίνγκια στοχοθετήθηκαν για να εξοντωθούν», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γκάμπιας στο δικαστήριο.

«Όταν το δικαστήριο εξετάσει το σύνολο των αποδεικτικών στοιχειών, το μόνο λογικό συμπέρασμα στο οποίο θα καταλήξει είναι ότι μια γενοκτόνος πρόθεση διαπερνούσε και οδηγούσε τις αμέτρητες ενέργειες που ανέλαβε το κράτος της Μιανμάρ εις βάρος των Ροχίνγκια», εκτίμησε ο Φίλιπ Σαντς δικηγόρος της Γκάμπιας.

Εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι Ροχίνγκια αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το 2017 τις εστίες τους λόγω της αιματηρής καταστολής του στρατού της Μιανμάρ και βουδιστικών παραστρατιωτικών οργανώσεων, βρίσκοντας καταφύγιο στο γειτονικό Μπανγκλαντές. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για δολοφονίες, ομαδικούς βιασμούς και εμπρησμούς.

Πλέον 1,17 εκατομμύριο Ροχίνγκια ζουν στοιβαγμένοι σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς στο Κοξ Μπαζάρ του Μπανγκλαντές.

«Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω ότι η Μιανμάρ είναι αποφασισμένη να επαναπατρίσει όσους κατάγονται από την πολιτεία Ραχίν και οι οποίοι ζουν τώρα σε καταυλισμούς στο Μπανγκλαντές», σημείωσε ο Χλάινγκ.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για μια άλλη που έχει φέρει ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου η Νότια Αφρική η οποία κατηγορεί το Ισραήλ ότι διέπραξε γενοκτονία σε βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού της Γάζας, σημειώνει το AFP.