Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος έπειτα από σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα
Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι του 50χρονου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ο 29χρονος σύντροφος του φερόμενου θύματος αντελήφθη τη σεξουαλική επίθεση και ακολούθησε συμπλοκή
Σε άγρια συμπλοκή οδήγησε περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης μέσα σε οικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου είχε πάει για επίσκεψη ένα νεαρό ζευγάρι.
Κάποια στιγμή η γυναίκα πήγε στο μπάνιο και τότε ο 50χρονος βρήκε την ευκαιρία να της επιτεθεί
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το thestival.gr, ο 50χρονος ένοικος του σπιτιού παρενόχλησε σεξουαλικά τη σύντροφο του 29χρονου φτάνοντας στο σημείο να της επιτεθεί, την ώρα εκείνη είχε πάει στο μπάνιο.
Ειδικότερα, ο 50χρονος με καταγωγή από την Αλβανία δέχτηκε επίσκεψη στο σπίτι του από έναν 29χρονο Βούλγαρο και τη σύντροφό του. Κάποια στιγμή η γυναίκα πήγε στην τουαλέτα και τότε ο 50χρονος βρήκε την ευκαιρία να της επιτεθεί.
Θεσσαλονίκη: Η γυναίκα έβαλε τις φωνές για να γλιτώσει
Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, ο άνδρας φέρεται να της έσκισε την μπλούζα και να την χάιδεψε στο στήθος, προτού εκείνη βάλει τις φωνές για να γλιτώσει από τα χέρια του.
Ακούγοντας τη φωνή της, ο 29χρονος έτρεξε να την βοηθήσει, αλλά – σύμφωνα με την καταγγελία – δέχτηκε χτύπημα από τον 50χρονο με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να έρθουν στα χέρια. Μάλιστα, αμφότεροι χρησιμοποίησαν μεταλλικά αντικείμενα που υπήρχαν στον χώρο, με αποτέλεσμα να αλληλοτραυματιστούν.
Ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 50χρονος χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.
