Σε άγρια συμπλοκή οδήγησε περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης μέσα σε οικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου είχε πάει για επίσκεψη ένα νεαρό ζευγάρι.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το thestival.gr, ο 50χρονος ένοικος του σπιτιού παρενόχλησε σεξουαλικά τη σύντροφο του 29χρονου φτάνοντας στο σημείο να της επιτεθεί, την ώρα εκείνη είχε πάει στο μπάνιο.

Ειδικότερα, ο 50χρονος με καταγωγή από την Αλβανία δέχτηκε επίσκεψη στο σπίτι του από έναν 29χρονο Βούλγαρο και τη σύντροφό του. Κάποια στιγμή η γυναίκα πήγε στην τουαλέτα και τότε ο 50χρονος βρήκε την ευκαιρία να της επιτεθεί.

Θεσσαλονίκη: Η γυναίκα έβαλε τις φωνές για να γλιτώσει

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, ο άνδρας φέρεται να της έσκισε την μπλούζα και να την χάιδεψε στο στήθος, προτού εκείνη βάλει τις φωνές για να γλιτώσει από τα χέρια του.

Ακούγοντας τη φωνή της, ο 29χρονος έτρεξε να την βοηθήσει, αλλά – σύμφωνα με την καταγγελία – δέχτηκε χτύπημα από τον 50χρονο με αποτέλεσμα οι δύο άνδρες να έρθουν στα χέρια. Μάλιστα, αμφότεροι χρησιμοποίησαν μεταλλικά αντικείμενα που υπήρχαν στον χώρο, με αποτέλεσμα να αλληλοτραυματιστούν.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 50χρονος χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.