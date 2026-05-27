Κάνναβη: Συνελήφθη 25χρονος που είχε στο σπίτι του 76 κιλά skunk – Στα 420.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του για κατοχή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών - κάνναβη και κοκαΐνη
- Άστατος ο καιρός την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες – Έως τους 31 βαθμούς η θερμοκρασία
- Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε εκτενές αφιέρωμα των βρετανικών Times
- Συναγερμός στις γαλλικές αρχές για τις δημοτικές εκλογές - Διεξάγεται έρευνα για ισραηλινή παρέμβαση
- Τελευταία ημέρα σήμερα για όλα τα γυμνάσια - Πότε θα διεξαχθούν οι προαγωγικές εξετάσεις
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Στη σύλληψη 25χρονου για κατοχή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) και κοκαΐνης, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Λίγο πριν από την αστυνομική επιχείρηση, ο 25χρονος είχε παραδώσει στον 20χρονο νάιλον συσκευασία με skunk
Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος 20χρονου αλλοδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και απείθεια.
Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και πολύμηνη έρευνα, κατά την οποία πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του 25χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Η έρευνα
Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), κοκαΐνη, αεροβόλο πιστόλι και μαχαίρι τύπου ματσέτα. Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 76 κιλά skunk, 755 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο μοτοσικλέτες, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τρία κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.975 ευρώ.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, λίγο πριν από την επιχείρηση ο 25χρονος είχε παραδώσει στον 20χρονο αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μεικτού βάρους 1.030 γραμμαρίων. Στη συνέχεια ο 20χρονος, αντιλαμβανόμενος επικείμενο έλεγχο, πέταξε την τσάντα με τα ναρκωτικά σε προαύλιο εγκαταλελειμμένης οικίας στην Αθήνα.
Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των κατασχεμένων ποσοτήτων ξεπερνά τις 420.000 ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
- Οι Γουίζαρντς θέλουν τον Αντετοκούνμπο – Το πακέτο που προσφέρουν στους Μπακς
- Κάνναβη: Συνελήφθη 25χρονος που είχε στο σπίτι του 76 κιλά skunk – Στα 420.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος
- Γάζα: Το Ισραήλ λέει ότι δολοφόνησε τον νέο ηγέτη της Χαμάς και απειλεί εκ νέου με εκτοπισμό των Παλαιστινίων
- Δημήτρης Φιλιππίδης: «Γκρεμίστηκε η εικόνα του πατέρα μου και σήμερα δεν τον αναγνωρίζω»
- Το Google Gemini ανέλαβε τη διαχείριση καφενείου – Το πείραμα κατέληξε σε φιάσκο
- Ποια ομάδα είναι φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague τη σεζόν 2026-27
- Χανιά: Παραμένει στη ΜΕΘ η 3χρονη – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα παιδιά της οικογένειας
- «Λάμπρος Ορφανός: εκφάνσεις χαρακτικής» στο Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις