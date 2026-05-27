Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένοι ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη και η μητέρα της στο τελευταίο αντίο
Συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα αποχαιρετούν τη Γωγώ Μαστροκώστα. Η ταφή θα γίνει στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.
Βαρύ είναι το κλίμα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, όπου συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα αποχαιρετούν τη Γωγώ Μαστροκώστα στην τελευταία της διαδρομή.
Λίγο μετά τις 10 το πρωί στην εκκλησία έφτασε ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας μαζΊ με τη μητέρα της Σπυριδούλα, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονταν φίλοι και συγγενείς να τους συμπαρασταθούν.
Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλευόταν, μετά από πολυετή μάχη, όπως ανέφερε η ανακοίνωση του νοσοκομείου.
Συντετριμένη η μητέρα της
Η στιγμή της άφιξης της σορού της Γωγώς Μαστροκώστα μέσα σε λευκό φέρετρο συγκλόνισε τους παρευρισκόμενους, με τη μητέρα της να λυγίζει μπροστά στον αβάσταχτο πόνο της απώλειας.
«Λουλούδι μου, αστέρι μου σε φέρανε», ακούστηκε να φωνάζει σπαρακτικά.
Λίγη ώρα αργότερα κατέφτασε η κόρη της Βικτωρία στο πλευρό του πατέρα της, ενώ είναι εκείνη που θα εκφωνήσει τον επικήδειο για τη μητέρα της.
Γωγώ Μαστροκώστα: Η επιθυμία της οικογένειας
Η οικογένεια έχει εκφράσει την επιθυμία, αντί για στεφάνια, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το Ίδρυμα «Φλόγα», ενώ στον ναό θα υπάρχει ειδικό κουτί για δωρεές.
