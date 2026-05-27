Βιβλία για τις διακοπές – Οι κορυφαίες επιλογές

Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι η ιδανική ευκαιρία για να χαλαρώσετε, να αποσυνδεθείτε και να βυθιστείτε σε ιστορίες που σας ταξιδεύουν όσο και το ηλιοβασίλεμα στο αγαπημένο σας νησί. Είτε προτιμάτε να διαβάζετε στην ξαπλώστρα είτε στο μπαλκόνι με θέα το απέραντο γαλάζιο, ένα καλό βιβλίο είναι πάντα ο καλύτερος σύντροφος.

Για όσους αναζητούν την ισορροπία

Αν το καλοκαίρι για εσάς σημαίνει ενδοσκόπηση και προσωπική ανάπτυξη, τότε αυτά τα βιβλία θα σας συντροφεύσουν ιδανικά.

«Θεραπεία»

Ένα βιβλίο που αγγίζει βαθιά θέματα αυτογνωσίας και προσωπικής εξέλιξης. Ιδανικό για όσους θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να βρουν νέους τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων τους.

«Η Τελειότητα»

Μια σύγχρονη ματιά στο πώς η ανάγκη για τελειότητα επηρεάζει την καθημερινότητά μας και πώς μπορούμε να απελευθερωθούμε από αυτήν. Ένα βιβλίο που διαβάζεται εύκολα, αλλά μένει.

«Can’t Hurt Me»

Ένα δυνατό αφήγημα για το πώς η πειθαρχία και η ψυχική αντοχή μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας. Για όσους θέλουν ένα motivational boost στις διακοπές.

Στο βιβλίο αυτό ο Γκόγκινς αφηγείται τη συγκλονιστική ιστορία της ζωής του, αποκαλύπτει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εκμεταλλεύονται μόνο το σαράντα τοις εκατό των ικανοτήτων τους και δείχνει τον δρόμο που μπορούν να ακολουθήσουν όλοι για να ξεπεράσουν τον πόνο, να αψηφήσουν τον φόβο και να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις δυνατότητες τους.

Για τους λάτρεις της ιστορίας

Αν σας συναρπάζει η ελληνική ιστορία, τότε οι παρακάτω τίτλοι θα σας κρατήσουν συντροφιά για ώρες.

«Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας»

Μια ολοκληρωμένη, προσεγμένη αφήγηση των γεγονότων που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Για αναγνώστες που θέλουν να κατανοήσουν σε βάθος το παρελθόν.

«Οι Δοσίλογοι»

Ένα βιβλίο που φωτίζει μια σκοτεινή και συχνά αποσιωπημένη πτυχή της Κατοχής. Αποκαλυπτικό, με μελέτη αρχείων και εξαιρετικά ενδιαφέρον.

Για όσους αγαπούν τη λογοτεχνία

Αν θέλετε να χαθείτε σε ανατρεπτικές ιστορίες, δυνατούς χαρακτήρες και ασύγκριτα συναισθήματα, αυτά τα βιβλία είναι για εσάς.

«Σάρκα»

Ένα μυθιστόρημα που εξερευνά την ανθρώπινη φύση, τις επιθυμίες και τις αδυναμίες μας. Λιτό και διεισδυτικό, το μυθιστόρημα του Ντέιβιντ Σόλοϊ χαρτογραφεί τις λεπτές γραμμές της απώλειας, της αποξένωσης και της ελπίδας, μέσα σε μια Ευρώπη που μεταμορφώνεται, θέτοντας βαθιά ερωτήματα για το τι κινεί μια ζωή: τι της δίνει αξία και τι τη διαλύει.

«Βούτυρο»

Εμπνευσμένο από την πραγματική υπόθεση, το 2012, της μαύρης χήρας Κανάε Κιτζίμα, κατά συρροήν δολοφόνου καταδικασμένης σε θάνατο, το «Βούτυρο» είναι μια συναρπαστική εξερεύνηση της περίπλοκης σχέσης υπερφαγίας και τραύματος, του βαθιά ριζωμένου μισογυνισμού και σεξισμού της σημερινής Ιαπωνίας.

Για παιδιά και εφήβους

Για να περάσουν δημιουργικά και ευχάριστα τις καλοκαιρινές μέρες.

«Dog Man 13 – Ο Μεγάλος Τζιμ Ξεκινάει»

Η νέα περιπέτεια του αγαπημένου ήρωα που λατρεύουν τα παιδιά. Γρήγορο, αστείο και ιδανικό για νεαρούς αναγνώστες.

«Ο Καθρέφτης»

Ένα τρυφερό παιδικό βιβλίο που μιλά για την αυτοεικόνα, την αποδοχή και τη δύναμη της φαντασίας. O «Καθρέφτης» είναι μια ιστορία για τη δύναμη των θετικών λέξεων και της αισιόδοξης σκέψης. Μια ιστορία που ενθαρρύνει τα παιδιά να μιλούν στον εαυτό τους με καλοσύνη, να μην τα παρατούν και να βλέπουν τις δυσκολίες σαν ευκαιρίες.

«K-POP Κυνηγοί Δαιμόνων – Βιβλίο Δραστηριοτήτων»

Για τους μικρούς fans της K-pop, ένα βιβλίο γεμάτο παιχνίδια, δραστηριότητες και δημιουργικές προκλήσεις.