Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Υβριδικές απειλές, ελευθερία της ναυσιπλοΐας, Στενά του Ορμούζ αλλά και ο «σκιώδης στόλος» της Ρωσίας, ήταν τα βασικά θέματα που βρέθηκαν στην ατζέντα της συνάντησης που είχαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης με την Υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βαλτόνεν το πρωί της Τετάρτης στην Αθήνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Υπουργείο Εξωτερικών 🇬🇷 (@greecemfa)

Ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι Ελλάδα και Φινλανδία ως κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, ασύμμετρες απειλές, υβριδικές απειλές που «υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αδιαίρετη».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών οι απειλές αυτές δεν προέρχονται από συμβατικά μέσα αλλά από μέσα που είναι δύσκολες να τα αντιμετωπίσει ένα κράτος μόνος του, τονίζοντας ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών της ΕΕ είναι αναγκαία.

Επιμένει ο Γεραπετρίτης στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας

Ο Γεραπετρίτης επέμεινε στις θέσεις της Αθήνας όσον αφορά την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, τονίζοντας ότι ως έθνος με μακρά ναυτική παράδοση η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Επανέλαβε ότι η Αθήνα τάσσεται κατά της ύπαρξης του σκιώδους στόλου ο οποίος, όπως τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, παραβιάζει ευθέως το Διεθνές Δίκαιο, όλους τους κανόνες της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και βεβαίως αποτελεί έναν ουσιαστικό περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Σημείωσε δε ότι η Ελλάδα προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού .

Τα Στενά του Ορμούζ

Στις δηλώσεις του ο Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα δηλώνει την ετοιμότητα της να συμβάλει σε κατάλληλες προσπάθειες υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, «όταν το περιβάλλον το επιτρέψει» σε πλήρη συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξει ασφάλεια σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές που υπάρχει μεγάλη κίνηση μεταξύ ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών, διαμηνύοντας πως καμία ενέργεια δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών, των ναυτικών και της ναυσιπλοΐας .

Ξεκαθάρισε ότι η πιστή εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου η ενίσχυση των πολυμερών διεθνών οργανισμών αποτελεί πραγματική συνθήκη ευημερίας, τονίζοντας πως είναι υποχρέωση των χωρών να ενώσουν τις φωνές τους για την πολυμερή διπλωματία ως ένα απαραίτητο εργαλείο για την επίλυση σύνθετων ζητημάτων τα οποία ξεπερνούν τις γεωγραφικές περιοχές και υπερβαίνουν κράτη και εθνότητες.

Δυτικά Βαλκάνια

Στο τραπέζι μπήκε και το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων και της ένταξης τους στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι Ελλάδα και Φινλανδία έχουν κοινή επιδίωξη στο συγκεκριμένο θέμα, τονίζοντας ότι οι απόψεις των δύο χωρών συγκλίνουν στις απόψεις τους για το μέλλον της ΕΕ, μίας ισχυρής, διευρυμένης αλλά και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης.

Για να υπογραμμίσει ότι Αθήνα και Ελσίνκι εταίροι στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ έχουν κοινές προτεραιότητες σχετικά με τις σύνθετες προκλήσεις που εμφανίζονται στην γειτονιά μας στην Ευρώπη.

Βολές εναντίον της Ρωσίας από τη Βαλτόνεν

Η Φινλανδή Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά της υποστήριξε ότι υπάρχουν δυνάμεις στον κόσμο που θέλουν να αναστατώσουν τα θεμέλια της ευημερίας, σημειώνοντας ότι η Ρωσία με άλλες χώρες με παρόμοια καθεστώτα χτυπούν την Ευρώπη εκ των έσω.

Όπως είπε «δυστυχώς η Ρωσία επανειλημμένως στην διάρκεια της ιστορίας μας έχει επιχειρήσει να μας κατακτήσει. Ευτυχώς στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τους απωθήσαμε και παρέμεινε η Φινλανδία ανεξάρτητη».

Για να επισημάνει ότι «στην άλλη πλευρά των μακρών συνόρων μας με τη Ρωσία, η κατάσταση είναι διαφορετική. Έχουν αφαιρεθεί ουσιαστικά όλα τα δικαιώματα και οι ελευθερίες από τους πολίτες, όλα αυτά που αποτελούν το θεμέλιο της Ένωσης. Και τώρα που οι Ουκρανοί ήταν ουσιαστικά μια Δημοκρατία μόνο για δέκα χρόνια, με εκατοντάδες χρόνια ρωσικής καταπίεσης, αποφάσισαν ότι θέλουν να ζουν σε συνθήκες ελευθερίας όπως η δική μας. Και ξέρουμε ότι τους αξίζει».

Υποστήριξε ακόμα ότι «η ενότητα που έχουμε καταφέρει να δείξουμε απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα έχει πλέον φέρει καρπούς και ελπίζουμε ότι η Ρωσία θα σταματήσει τον πόλεμο το ταχύτερο δυνατό και ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα επιστρέψει στην τήρηση του διεθνούς δικαίου και τότε θα μπορέσουμε ειρηνικά να έχουμε σχέσεις με τη Ρωσία. Δυστυχώς αυτό δεν είναι εφικτό τώρα».

Η Βαλτόνεν σημείωσε ότι η Φινλανδία είναι υπέρ της πλήρους αποκατάστασης της ναυτιλιακής κίνησης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα φυσικά είναι μια ισχυρή ναυτική δύναμη και αυτό το μέγεθος ωφελεί ολόκληρη την Ευρώπη.

Ωστόσο υπογράμμισε ότι «προς το παρόν πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε στη Ρωσία να εξάγει οτιδήποτε πέραν αυτών που κάνει, ιδίως οτιδήποτε έχει σχέση, ωφελεί τον πόλεμο τον οποίο κάνει».

Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή δήλωσε ότι το Ελσίνκι είναι υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και η Ελλάδα έδειξε δυνατότητα να προβλέψει την κατάσταση και τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο αμφισβητείται και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.