newspaper
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ
Πολιτική 27 Μαΐου 2026, 12:59

Γεραπετρίτης: Ιδιαίτερα σημαντική η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας – Τι είπε για «σκιώδη στόλο» και Στενά του Ορμούζ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντηση με την Φινλανδή ομόλογό του αναφέρθηκε στις υβριδικές απειλές, το «σκιώδη στόλο», την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τα Στενά του Ορμούζ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Υβριδικές απειλές, ελευθερία της ναυσιπλοΐας, Στενά του Ορμούζ αλλά και ο «σκιώδης στόλος» της Ρωσίας, ήταν τα βασικά θέματα που βρέθηκαν στην ατζέντα της συνάντησης που είχαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης με την Υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βαλτόνεν το πρωί της Τετάρτης στην Αθήνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Υπουργείο Εξωτερικών 🇬🇷 (@greecemfa)

Ο Γεραπετρίτης σημείωσε ότι Ελλάδα και Φινλανδία ως κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και της  ΕΕ αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, ασύμμετρες απειλές, υβριδικές απειλές που «υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αδιαίρετη».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών οι απειλές αυτές δεν προέρχονται από συμβατικά μέσα αλλά από μέσα που είναι δύσκολες να τα αντιμετωπίσει ένα κράτος μόνος του, τονίζοντας ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών της ΕΕ είναι αναγκαία.

Επιμένει ο Γεραπετρίτης στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας

Ο Γεραπετρίτης επέμεινε στις θέσεις της Αθήνας όσον αφορά την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, τονίζοντας ότι ως έθνος με μακρά ναυτική παράδοση η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Επανέλαβε ότι η Αθήνα τάσσεται κατά της ύπαρξης του σκιώδους στόλου ο οποίος, όπως τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, παραβιάζει ευθέως το Διεθνές Δίκαιο, όλους τους κανόνες της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και βεβαίως αποτελεί έναν ουσιαστικό περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Σημείωσε δε ότι η Ελλάδα προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού .

Τα Στενά του Ορμούζ

Στις δηλώσεις του ο Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα δηλώνει την ετοιμότητα της να συμβάλει σε κατάλληλες προσπάθειες υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, «όταν το περιβάλλον το επιτρέψει» σε πλήρη συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξει ασφάλεια σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές που υπάρχει μεγάλη κίνηση μεταξύ ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών, διαμηνύοντας πως καμία ενέργεια δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών, των ναυτικών και της ναυσιπλοΐας .

Ξεκαθάρισε ότι η πιστή εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου η ενίσχυση των πολυμερών διεθνών οργανισμών αποτελεί πραγματική συνθήκη ευημερίας, τονίζοντας πως είναι υποχρέωση των χωρών να ενώσουν τις φωνές τους για την πολυμερή διπλωματία  ως ένα απαραίτητο εργαλείο για την επίλυση σύνθετων ζητημάτων τα οποία ξεπερνούν τις γεωγραφικές περιοχές και υπερβαίνουν κράτη και εθνότητες.

Δυτικά Βαλκάνια

Στο τραπέζι μπήκε και το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων και της ένταξης τους στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι Ελλάδα και Φινλανδία έχουν κοινή επιδίωξη στο συγκεκριμένο θέμα, τονίζοντας ότι οι απόψεις των δύο χωρών συγκλίνουν στις απόψεις τους για το μέλλον της ΕΕ, μίας ισχυρής, διευρυμένης αλλά και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης.

Για να υπογραμμίσει ότι Αθήνα και Ελσίνκι εταίροι στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ έχουν κοινές προτεραιότητες σχετικά με τις σύνθετες προκλήσεις που εμφανίζονται στην γειτονιά μας στην Ευρώπη.

Βολές εναντίον της Ρωσίας από τη Βαλτόνεν

Η Φινλανδή Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά της υποστήριξε ότι υπάρχουν δυνάμεις στον κόσμο που θέλουν να αναστατώσουν τα θεμέλια της ευημερίας, σημειώνοντας ότι η Ρωσία με άλλες χώρες με παρόμοια καθεστώτα χτυπούν την Ευρώπη εκ των έσω.

Όπως είπε «δυστυχώς η Ρωσία επανειλημμένως στην διάρκεια της ιστορίας μας έχει επιχειρήσει να μας κατακτήσει. Ευτυχώς στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τους απωθήσαμε και παρέμεινε η Φινλανδία ανεξάρτητη».

Για να επισημάνει ότι «στην άλλη πλευρά των μακρών συνόρων μας με τη Ρωσία, η κατάσταση είναι διαφορετική. Έχουν αφαιρεθεί ουσιαστικά όλα τα δικαιώματα και οι ελευθερίες από τους πολίτες, όλα αυτά που αποτελούν το θεμέλιο της Ένωσης. Και τώρα που οι Ουκρανοί ήταν ουσιαστικά μια Δημοκρατία μόνο για δέκα χρόνια, με εκατοντάδες χρόνια ρωσικής καταπίεσης, αποφάσισαν ότι θέλουν να ζουν σε συνθήκες ελευθερίας όπως η δική μας. Και ξέρουμε ότι τους αξίζει».

Υποστήριξε ακόμα ότι «η ενότητα που έχουμε καταφέρει να δείξουμε απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα έχει πλέον φέρει καρπούς και ελπίζουμε ότι η Ρωσία θα σταματήσει τον πόλεμο το ταχύτερο δυνατό και ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα επιστρέψει στην τήρηση του διεθνούς δικαίου και τότε θα μπορέσουμε ειρηνικά να έχουμε σχέσεις με τη Ρωσία. Δυστυχώς αυτό δεν είναι εφικτό τώρα».

Η Βαλτόνεν σημείωσε ότι η Φινλανδία είναι υπέρ της πλήρους αποκατάστασης της ναυτιλιακής κίνησης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα φυσικά είναι μια ισχυρή ναυτική δύναμη και αυτό το μέγεθος ωφελεί ολόκληρη την Ευρώπη.

Ωστόσο υπογράμμισε ότι «προς το παρόν πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε στη Ρωσία να εξάγει οτιδήποτε πέραν αυτών που κάνει, ιδίως οτιδήποτε έχει σχέση, ωφελεί τον πόλεμο τον οποίο κάνει».

Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή δήλωσε ότι το Ελσίνκι είναι υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και η Ελλάδα έδειξε δυνατότητα να προβλέψει την κατάσταση και τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο αμφισβητείται και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Business
Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ

Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla
Διπλωματία 20.05.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Το καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο – Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο διαμηνύει η Αθήνα
Διπλωματία 20.05.26

ΥΠΕΞ: Το καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο – «Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο»

Το τελικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα περιμένει η Αθήνα προκειμένου να τοποθετηθεί, ενώ στο θέμα του ουκρανικού drone, σημειώνεται πως όταν υπάρξει πόρισμα θα γίνουν και τα απαραίτητα διαβήματα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια
Διπλωματία 20.05.26

Οι Patriot εγκαταλείπουν Διδυμότειχο και Κάρπαθο και η «Γαλάζια Πατρίδα» φτιάχνει νέα σενάρια

Η ολοκλήρωση της αποστολής των Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο περνά από τη σκιά της Γαλάζιας Πατρίδας, με σενάρια περί ισορροπιών και τουρκικών απαιτήσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;
Πολιτική 20.05.26

Στρέφει το ΝΑΤΟ το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι «ΑΣΠΙΔΕΣ»;

Διευρύνονται οι συζητήσεις για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ πληροφορίες θέλουν και συζητήσεις για επέκταση των «ΑΣΠΙΔΩΝ»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες
Διπλωματία 19.05.26

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αρνείται την Γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλλει την Ελλάδα για φρικαλεότητες

Αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων κατηγορώντας παράλληλα την Ελλάδα για εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο της «Μεγάλης Ιδέας», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη «σφαγή της Τρίπολης το 1821», το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του. «Η 19η Μαΐου 1919, η ημερομηνία κατά την οποία ο Μεγάλος Ηγέτης Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποβιβάστηκε στη […]

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Στολίσκος 18.05.26

Διάβημα του ΥΠΕΞ προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία
Ελληνοτουρκικές σχέσεις 18.05.26

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου: Όχι σε αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος για την Τουρκία

Για ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στην ΕΕ, η υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι προϋποθέτει αποδοχή κοινών κανόνων, ισορροπιών και συμβιβασμών και όχι μια αυτόνομη πορεία ειδικού καθεστώτος

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα – «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini
Διπλωματία 18.05.26

Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ - «Πράσινο φως» για τις φρεγάτες Bergamini

Στο πλαίσιο των εξοπλιστικών αποφασίστηκε επίσης η αγορά νέων κρυπτοσυσκευών, για την προστασία των επικοινωνιακών συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν
ΥΠΕΞ 17.05.26

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου – Τι συζήτησαν

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν, μεταξύ άλλων, διμερή ζητήματα και περιφερειακές εξελίξεις λόγω της κρίσης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας και του Λιβάνου.

Σύνταξη
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16.05.26

Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
Στην Κρήτη 16.05.26

Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας

Τη βάση της Σούδας επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επισήμανε τον ρόλο της βάσης στην Κρήτη για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15.05.26

Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Σύνταξη
«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Πολιτική 15.05.26

«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΟΥ: Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Ανάρτηση Γκεμπρεγέσους 27.05.26

Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ο ΠΟΥ

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι αντιμέτωπη με «καταστροφική σύμπτωση υγειονομικής κρίσης και συγκρούσεων», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ - «Σαρώνει» ο Έμπολα

Σύνταξη
Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»
Euroleague 27.05.26

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»

Ο Λουίτζι Ντατόμε υποστήριξε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα επιστρέψει στους πάγκους μόνο για τα χρήματα, αλλά επειδή η ομάδα του θα του προσφέρει κίνητρο, όραμα και ένα ασφαλές περιβάλλον.

Σύνταξη
Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ

Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρώτο σχόλιο για την ΕΛΑΣ με αμηχανία και ειρωνείες επιμένοντας ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός εγγυητής της σταθερότητας και της προοπτικής

Σύνταξη
Αγγελία έγινε viral στην Κίνα: Γιατί εκατοντάδες πτυχιούχοι κάνουν ουρά για μία θέση εργασίας βοσκού
Κόσμος 27.05.26

Αγγελία έγινε viral στην Κίνα: Γιατί εκατοντάδες πτυχιούχοι κάνουν ουρά για μία θέση εργασίας βοσκού

Οι μισοί από τους υποψήφιους είναι γεννημένοι τα χρόνια του 1990, μια ηλικιακή ομάδα στο επίκεντρο αυτού που οι εργαζόμενοι στην Κίνα αποκαλούν «η κατάρα των 35αρηδων»

Σύνταξη
Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη – «Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα φέρατε σε φέρετρα», φώναξε ο Πλακιάς
Ελλάδα 27.05.26

Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη – «Σπουδάζαμε τα παιδιά μας και μας τα φέρατε σε φέρετρα», φώναξε ο Πλακιάς

Οι αναφορές του συνηγόρου της κατηγορουμένης Ιωάννας Τσιαπαρίκου προκάλεσαν αντιδράσεις συγγενών θυμάτων των Τεμπών - Η πρόεδρος της έδρας ζήτησε την αποχώρηση του Νίκου Πλακιά από την αίθουσα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η Γκάια Τραμπάλι στον Ολυμπιακό
Βόλεϊ 27.05.26

Η Γκάια Τραμπάλι στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή για την ομάδα βόλεϊ γυναικών, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Ιταλίδας ακραίας, Γκάια Τραμπάλι.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Από τους Simpsons στον Λευκό Οίκο – Ο βραβευμένος με EMMY, Νταν Γκρίνι, κατεβαίνει για πρόεδρος το 2028
«Ας το κάνουμε» 27.05.26

Από τους Simpsons στον Λευκό Οίκο - Ο βραβευμένος με EMMY, Νταν Γκρίνι, κατεβαίνει για πρόεδρος το 2028

«Θα θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος» αναφέρει ο βραβευμένος σεναριογράφος των Simpsons, Νταν Γκρίνι, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα του θα λέγεται «Αμερική για όλους»

Σύνταξη
Ισπανία: Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Σάντσεθ – Έφοδος της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος
Ισπανία 27.05.26

Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση Σάντσεθ - Έφοδος της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος

Το κόμμα του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους.

Σύνταξη
Γιάκομπ Νίστρουπ: Οι τακτικές του, οι σχέσεις με τους παίκτες, αλλά και η κριτική
On Field 27.05.26

Γιάκομπ Νίστρουπ: Οι τακτικές του, οι σχέσεις με τους παίκτες, αλλά και η κριτική

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και καλείται να επιβεβαιώσει ότι είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους τεχνικούς του σκανδιναβικού ποδοσφαίρου

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης «Μητσοτάκης ή χάος» κατηγορεί τον Τσίπρα για διχαστικά συνθήματα – Η ΕΛΑΣ προκαλεί εγρήγορση
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Ο Μαρινάκης της κυβέρνησης «Μητσοτάκης ή χάος» κατηγορεί τον Τσίπρα για διχαστικά συνθήματα – Η ΕΛΑΣ προκαλεί εγρήγορση

«Θεωρώ ότι έχουμε καταφέρει αρκετά, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Δηλαδή να αυξήσουμε ταχύτητα», λέει ο Παύλος Μαρινάκης για την κυβέρνηση, που τώρα που βρίσκεται σε αποδρομή θέλει να πάει πιο γρήγορα. Και υποστηρίζει ότι «ο κ. Τσίπρας επενδύει στην 'όπισθεν'», παρότι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που έχει γυρίσει τη χώρα πίσω σχεδόν σε κάθε τομέα

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: «Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» – Συστάσεις ειδικών
«Διαχείριση άγχους» 27.05.26

«Οι γονείς να είναι δίπλα στα παιδιά χωρίς να προσθέτουν πίεση» - Συστάσεις ειδικών για τις Πανελλαδικές

«Ο ρόλος των γονέων είναι να παραμένουν ήρεμοι και υποστηρικτικοί», συμβουλεύουν οι ειδικοί - Η σημασία της διαχείρισης της πίεσης εκ μέρους των μαθητών, έπειτα από κάθε εξεταζόμενο μάθημα

Σύνταξη
Κεσσές: Σκυταλοδρομία συγκάλυψης για τις υποκλοπές – Προβληματική η ανάθεση της υπόθεσης από τον Τζαβέλλα στον Μπακέλα
Νέα παρέμβαση 27.05.26

Κεσσές: Σκυταλοδρομία συγκάλυψης για τις υποκλοπές – Προβληματική η ανάθεση της υπόθεσης από τον Τζαβέλλα στον Μπακέλα

Ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, καταγγέλλει ότι με παράκαμψη της μέχρι τώρα πρακτικής του Αρείου Πάγου, ο αντιεισαγγελέας Ευ. Μπακέλας «έχει καταστεί, με άτυπες ή τυπικές αναθέσεις από τον Κ. Τζαβέλλα, το πρόσωπο που μονοπωλιακά διαχειρίζεται κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις υποκλοπές»

Σύνταξη
Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Fizz 27.05.26

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου - Τι απαντά στις κατηγορίες

Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Cookies