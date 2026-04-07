newspaper
Τρίτη 07 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γεραπετρίτης: «Εχει χαθεί η έννοια των σταθερών» σήμερα στη «διεθνή γεωπολιτική αρένα»
Πολιτική Γραμματεία 07 Απριλίου 2026, 04:00

Εχουν καταργηθεί στην πράξη οι κανόνες πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η διεθνής αρένα, το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει χαθεί η έννοια των σταθερών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Αυτό το οποίο χαρακτηρίζει σήμερα τη διεθνή γεωπολιτική αρένα είναι το ότι έχει χαθεί η έννοια των σταθερών. Οι σταθερές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας, αλλά και συνολικά το διεθνές γεωπολιτικό σύστημα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει αυτή τη στιγμή υποστεί μια πολύ μεγάλη ρήξη».

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας χθες Δευτέρα το βράδυ σε εκδήλωση του ΕΒΕΑ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

«Στο νέο διεθνές περιβάλλον εκείνο το οποίο υπολείπεται είναι η προβλεψιμότητα»

Ο κ. Γεραπετρίτης εξήγησε ότι η ρήξη συνίσταται αφενός στο γεγονός ότι έχουν καταργηθεί στην πράξη οι κανόνες πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η διεθνής αρένα, το διεθνές δίκαιο, και από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι αυτήν τη στιγμή έχουμε μια υποβάθμιση της διεθνούς πολυμέρειας.

«Διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι αποτελούσαν στην πραγματικότητα τον διάδρομο μέσα από τον οποίο μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ορισμένες λύσεις σε μεγάλα οικουμενικά προβλήματα, φαίνεται να υποχωρούν και το κενό που αφήνουν οι διεθνείς οργανισμοί – ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ενωση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου – ουσιαστικά καταλαμβάνεται από χώρες, οι οποίες στην πραγματικότητα έρχονται ουσιαστικά να υποκαταστήσουν αυτήν τη διεθνή πολυμέρεια με μια μονομερή απόφαση. Και σε αυτό το νέο περιβάλλον εμφανίζονται και χώρες, οι οποίες δεν ήταν παραδοσιακά ισχυρές» τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ο υπ.Εξ. σημείωσε ότι στο νέο διεθνές περιβάλλον εκείνο το οποίο υπολείπεται είναι η προβλεψιμότητα, και είπε ότι εκείνο το οποίο υφίσταται είναι η υποχρέωση όσων βρίσκονται στο τιμόνι της διπλωματίας να μπορούν να επεξεργάζονται όλα τα δυνατά σενάρια και να έχουν άμεσες λύσεις και γρήγορα αντανακλαστικά.

Τα Στενά του Ορμούζ

«Διότι είναι τέτοια η ταχύτητα των φαινομένων, είναι τέτοια η απρόβλεπτη διάσταση των γεγονότων, έτσι ώστε δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και η ικανότητα να μπορέσεις να σκεφθείς τι είναι αυτό, το οποίο μπορεί αύριο να σου ξημερώσει» είπε.

Εκτίμησε ότι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, υπήρχε ενδεχομένως μια υποτίμηση σε σχέση με την οικονομική αξία σε παγκόσμια μεγέθη του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι και οι ίδιοι οι Ιρανοί υποτίμησαν την αξία αυτών των Στενών για την παγκόσμια οικονομία.

Σημείωσε ότι αυτήν τη στιγμή είναι δύσκολη η κατάκτηση ενός πλαισίου ειρηνευτικού, έστω μεταβατικού και είπε ότι σε κάθε περίπτωση, η χώρα μας είναι προετοιμασμένη για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά είπε:

«Το ζήτημα της βιώσιμης λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία δεν είναι ένα και μόνο ζήτημα, το οποίο ανάγεται στη δικιά μας γεωπολιτική γειτονική σχέση, έχει να κάνει προφανώς με την οικονομία. Εχει να κάνει με το διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό. Εχει, όμως, να κάνει και με κάτι ακόμα.

Τα «ήρεμα νερά»

Η κατάσταση ήρεμων νερών, όπως λέγεται την τελευταία τριετία, έδωσε στη χώρα τη δυνατότητα να μπορέσει να κερδίσει ένα έδαφος, το οποίο χάθηκε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, με μια άμυνα, η οποία ήταν απολύτως υποβαθμισμένη, με διεθνείς σχέσεις, οι οποίες είχαν υποστεί πολύ μεγάλη ρήξη και λόγω στερεοτύπων, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι η Ελλάδα στερήθηκε τα μέσα για να μπορέσει να επιβληθεί στο διεθνές περιβάλλον».

Αναφέρθηκε στις συμμαχίες της χώρας μας, οι οποίες -όπως είπε – καθιστούν την Ελλάδα στην πραγματικότητα έναν κόμβο πολιτικής ισχύος.

«Αυτήν τη στιγμή, έχουμε τη μείζονα στρατηγική εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, τη στρατηγική εταιρική σχέση με τις χώρες του Κόλπου και στρατηγική σχέση με την Ινδία.

Ενα τεράστιο τόξο, το οποίο στην πραγματικότητα πολλαπλασιάζει τη δική μας γεωπολιτική ισχύ, δημιουργεί νέες συνθήκες που έχουν να κάνουν με τη διασυνδεσιμότητα, και ουσιαστικά καθιστά την Ελλάδα έναν ισότιμο εταίρο και συνομιλητή όλων αυτών των χωρών.

»Ετσι ώστε, σήμερα που μιλάμε, η Ελλάδα να είναι σχεδόν σε όλους τους οργανισμούς σε πολύ καίριες θέσεις και να λογίζεται ότι η ίδια είναι παραγωγός και εξαγωγός ασφάλειας σε άλλες χώρες, οι οποίες παραδοσιακά ήταν είτε ισχυρότερες, είτε είχαν το βλέμμα τους στραμμένο σε άλλες ανταγωνιστικές μας χώρες» είπε ο κ. Γεραπετρίτης.

Η εξωστρέφεια

Ο υπ.Εξ. αναφέρθηκε στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και τη δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Είπε ότι το 2025 είχαμε 12 επιχειρηματικές αποστολές σε χώρες στόχους όπως είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, αλλά και της Ευρώπης, όπως είναι η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επισήμανε ότι 200 εταιρείες μέσα από αυτές τις επιχειρηματικές αποστολές, υπέγραψαν περίπου 1300 συμφωνίες διμερείς και ήδη δραστηριοποιούνται σε όλες τις χώρες.

Είπε επίσης ότι στη Λιβύη αναπτύσσονται ήδη μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις σε πολλά πεδία και στην ανατολική Λιβύη και στη δυτική Λιβύη και όλες αυτές οι δράσεις υποστηρίχθηκαν και μέσω της ενίσχυσης την οποία έχει παράσχει το ελληνικό Δημόσιο και η Enterprise Greece για συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις.

«Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας από τη δική μας πλευρά και ενθαρρύνω κι εσάς να είστε όσο πιο ενεργητικοί και τολμηροί μπορείτε για να πάρουμε όλοι μαζί τη χώρα λίγο πιο μπροστά» κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης, απευθυνόμενος στα μέλη του ΕΒΕΑ.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
World
inWellness
Σύνταξη
Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
ΚΚΕ: Μηνύματα από το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν, τα ΚΚ Ισραήλ και Τουρκίας, σε μεγάλη συγκέντρωση στο ΣΕΦ
Στο ΣΕΦ 07.04.26

Μηνύματα από Ιράν, Ισραήλ και Τουρκία σε μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ

Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποίησε το ΚΚΕ στο ΣΕΦ, στη διάρκεια της οποίας διαβάστηκαν μηνύματα διεθνιστικής αλληλεγγύης από το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν, το ΚΚ Ισραήλ και το ΚΚ Τουρκίας.

Σύνταξη
Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις

Άρση ασυλίας ζητά με δήλωσή της η βουλεύτρια της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα που ελέγχεται για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές «εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 – Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 06.04.26

Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 - Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Δεύτερο κόμμα οι αναποφάσιστοι. Δυσμενείς σχεδόν όλοι οι ποιοτικοί δείκτες. «Συγκάλυψη» η πρώτη λέξη που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση.

Σύνταξη
Σε πανικό ο Παύλος Μαρινάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις παλινωδίες του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Σε πανικό ο Παύλος Μαρινάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις παλινωδίες του Μητσοτάκη

Αγωνιώδη προσπάθεια να υπερασπιστεί την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τον «πολιτικό απατεώνα».

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα
Πολιτική 06.04.26

Κουτσούμπας: Ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει το «βαθύ» κράτος ακόμα πιο «βαθύ», εργαλειοποιώντας τα ίδια του τα σκάνδαλα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε αντιπολεμική εκδήλωση στο ΣΕΦ, κάλεσε το λαό να «απορρίψει μαζικά τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί “ακυβερνησίας” και “αστάθειας”».

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή: Το «γαλλικό κλειδί» στην «σκουριασμένη» κλειδαριά της κυβέρνησης

Το «ντουλάπι» με τις θεσμικές τομές ανοίγει πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ να αφήνει βαριά σκιά. Η κυβέρνηση, στριμωγμένη από τις αποκαλύψεις, υπόσχεται πάλι να πατάξει το «πελατειακό κράτος». Τι είναι το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή που προτείνει ο πρωθυπουργός.

Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα
Πολιτική 06.04.26

Αλ. Τσίπρας: Το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα

Στη «σέντρα» βγάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας θυμίζοντας όσα έλεγε ο πρωθυπουργός πριν λίγους μήνες για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Σύνταξη
Φάμελλος: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα «λανθασμένο συμβάν» αλλά το αποτέλεσμα ενός σχεδίου
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Φάμελλος: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα «λανθασμένο συμβάν» αλλά το αποτέλεσμα ενός σχεδίου

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι το βαθύ κράτος. Είναι ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σχεδίασε και υλοποίησε ένα σχέδιο γαλάζιου παρακράτους σε όλη την Ελλάδα», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία

Η Πέτη Πέρκα τόνισε ότι πρόκειται για «μια κυβέρνηση που βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με δικογραφίες, μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει αντί να λογοδοτεί, μια κυβέρνηση που δεν έχει πλέον τη νομιμοποίηση να κυβερνάει, που έχει καταρρεύσει ηθικά και πολιτικά»

Σύνταξη
Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο Π. Δουδωνής με αιχμή την πρόθεση Μητσοτάκη να εισηγηθεί ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. «Ο επικεφαλής μιας ντουζίνας υποδίκων εμφανίζεται ως ο αναμορφωτής της χώρας (...) καταφεύγει στο αγαπημένο του χόμπι, τη συνταγματική φακιρική» αναφέρει.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα
«Σε αποδρομή» 06.04.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα

«Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη 'γαλάζια' συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το 'βαθύ κράτος'», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι αυτό μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος
«Μουσικές καρέκλες» 06.04.26

Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι αυτό μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος

«Αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του πρωθυπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος

«Κι αυτό ισχύει και θα συνεχίσει είτε είσαι υπουργός χωρίς βουλευτική έδρα, δηλαδή πλήρως ανεξέλεγκτος, όπως προτείνει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, είτε κρατάς τη βουλευτική έδρα με τον ελλιπή έλεγχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέσα στη Βουλή», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές
Για ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπεραμυνόμενος της παρέμβασής του υπέρ πολίτη, η οποία κατά τον ίδιο δεν ήταν ρουσφέτι. Ξεκαθάρισε δε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές

Σύνταξη
Απάντηση Ανδρουλάκη με βίντεο σε λίγη ώρα στο προκλητικό μήνυμα Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης
Πολιτική 06.04.26

Απάντηση Ανδρουλάκη με βίντεο σε λίγη ώρα στο προκλητικό μήνυμα Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης

Σύμφωνα με πληροφορίες του in στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα μαγνητοσκοπήσει δήλωση - απάντηση στο μήνυμα του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Διάχυση ευθυνών από Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ελληνική παθογένεια «βαπτίζει» το ρουσφέτι της κυβέρνησης – Τι είπε για την ασυλία βουλευτών
Ποιος κυβερνάει; 06.04.26

Διάχυση ευθυνών από Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ελληνική παθογένεια «βαπτίζει» το ρουσφέτι της κυβέρνησης – Τι είπε για την ασυλία βουλευτών

Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «πόλεμο με το βαθύ κράτος» και για «έξοδο από τις χαμηλές προσδοκίες» υπονοώντας ότι δεν ήξερε τίποτα για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις απευθείας αναθέσεις. Άλλος κυβερνά αυτό τον τόπο;

Σύνταξη
Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε μείζονα δοκιμασία για την κυβέρνηση που κλυδωνίζεται συθέμελα μετά τις νέες δικογραφίες με τον διψήφιο αριθμό υποδίκων από το γαλάζιο στρατόπεδο - Το αφήγημα περί διακομματικών παθογενειών, έχει καταρρεύσει ενώ ο ανασχηματισμός της Παρασκευής δεν εκτόνωσε την κυβερνητική κρίση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο