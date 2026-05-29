Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτιμούν ότι η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου πολιτικής πόλωσης στον προοδευτικό χώρο. Άλλωστε, άπαντες, εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, αναγνωρίζουν ότι η επικείμενη εκλογική «μάχη» αποτελεί ταυτόχρονα και μία «μάχη» για την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μάλιστα, κατέστησε σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να κρατήσει χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

Κατά την ομιλία του στην πρώτη εκδήλωση που πραγματοποίησε στο λεκανοπέδιο η Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του Κινήματος, εξαπέλυσε αιχμές για τη στρατηγική που ακολουθεί το νέο κόμμα Τσίπρα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από κανέναν one man show, ούτε από ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες από την τσέπη της εγχώριας ολιγαρχίας».

Το πρόγραμμα ως «όπλο»

Στο επιτελείο του ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι το βασικό πλεονέκτημα του κόμματος απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους παραμένει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζουν ότι, σε αντίθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία, την εργασία και το κοινωνικό κράτος.

«Εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε καταθέσει μία σειρά από συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Παράταξης, Παύλος Χρηστίδης, επιχειρώντας να αναδείξει τη διαφορά πολιτικής συγκρότησης ανάμεσα στα δύο κόμματα.

Την ίδια ώρα, στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι η επιστροφή Τσίπρα ενδέχεται να επηρεάσει και τα κεντρώα ακροατήρια που το προηγούμενο διάστημα προσέγγιζαν το ΠΑΣΟΚ. Για τον λόγο αυτό, επεξεργάζονται μία στρατηγική που θα αποτρέπει, όπως εκτιμούν, την επανασυσπείρωση ψηφοφόρων γύρω από τη Νέα Δημοκρατία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε την εκτίμηση ότι «η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι δεν μπορεί να νικήσει με θετικό αφήγημα και μόνο αν στήσει ένα εμφυλιοπολεμικό, διχαστικό κλίμα, μπορεί από την αντισυσπείρωση που γεννά ο πρώην πρωθυπουργός, να διατηρήσει την ηγεμονία της».

Τα «κλειδιά» για το ρετιρέ της κεντροαριστεράς

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά για το νέο κόμμα Τσίπρα, προκαλούν έντονο εκνευρισμό στο ΠΑΣΟΚ. Επίσημα, σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο για «μεθοδευμένες μετρήσεις», υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία προσπάθεια διαμόρφωσης πολιτικού κλίματος υπέρ της κυβέρνησης.

Με φόντο το συγκρουσιακό κλίμα των τελευταίων ημερών, στο ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζουν ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα θα επιφέρει ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, εκτιμούν ότι πρόκειται για μία συγκυριακή δυναμική, επιμένοντας ότι τα προσωποπαγή κόμματα έχουν περιορισμένη πολιτική αντοχή στον χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση οι επόμενες βουλευτικές εκλογές δεν αργούν και εκεί θα φανεί ποια πολιτική δύναμη θα εξασφαλίσει τα «κλειδιά» στο ρετιρέ της προοδευτικής πολυκατοικίας.