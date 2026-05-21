Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Expla-in 21 Μαΐου 2026, 21:31
The Expla-in Project | ΠΑΣΟΚ: Γιατί οδηγείται στα άκρα η σύγκρουση για τις υποκλοπές;

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το κλίμα στη Βουλή να βαραίνει. Η σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ αποκτά χαρακτηριστικά θεσμικής «μετωπικής» σύγκρουσης.

ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Eικονοληψία: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ: Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με το κλίμα στη Βουλή να βαραίνει εκ νέου και την σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ να αποκτά χαρακτηριστικά θεσμικής «μετωπικής» σύγκρουσης.

Νέα «βέλη», σε υψηλούς μάλιστα τόνους, αντάλλαξαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη «χαρτογραφούν» τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ πρόταση δυσπιστίας.

Κόντρα για τη διαρροή του διαλόγου Δεμίρη-Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέχισε το «πρέσινγκ» απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου, απαντώντας στις κυβερνητικές επιθέσεις των προηγούμενων ημερών. «Η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι» επισήμανε κατά την ομιλία του στη Βουλή.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζουν ότι η πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση δεν περιορίζεται στο «επεισόδιο» της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με πρωταγωνιστή τον επικεφαλής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη αλλά και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν της συνεδρίασης από το Μαξίμου και τον πρόεδρο της Βουλής.

Αντίθετα, συνδέεται με τον συνολικό χειρισμό του σκανδάλου των υποκλοπών και της λειτουργίας του κράτους δικαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ εναντίον της ΝΔ, κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση του ψεύδους και της παραπλάνησης», που παγιδεύτηκε, όπως είπε, στο ίδιο της το ψέμα. «Εδώ και χρόνια μας έλεγε ότι έπρεπε να πάει να ενημερωθεί μόνος του προφορικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σήμερα αποκαλύπτεται ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει διότι οι αρμόδιοι δεν γνωρίζανε για να τον ενημερώσουν» δήλωσε με νόημα.

Πάντως, η διαρροή του διαλόγου που είχαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κ.κ. Δεμίρης και Ανδρουλάκης, δημιούργησαν νέο πεδίο έντασης.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση μιλά για παραβίαση του απορρήτου της διαδικασίας, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, όταν μάλιστα τα ερωτήματα γύρω από το μεγάλο σκάνδαλο παραμένουν αναπάντητα.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στο ζήτημα, επισήμανε ότι «μία απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το Κράτος Δικαίου και τον σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα».
Ποιος γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη;

«Το 2022 ήρθε η ΕΥΠ στη Βουλή, το τότε στέλεχος και σημερινό στέλεχος της ΝΔ, ο κ. Καραγκούνης είπε βγαίνοντας “αποσαφηνίστηκε ότι ουδέποτε ο πρωθυπουργός και το γραφείο του ενημερώθηκε ή ενημερώθηκαν για κάποια απολύτως άρση και διάφορα άλλα”. Τότε γιατί δεν κάνατε τίποτα; Γιατί; Α λα καρτ; Τώρα που μάθαμε την αλήθεια απόρρητο και τότε σκοτάδι;». με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να απαντήσεις στις επικρίσεις της κυβέρνησης και στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη περί διαρροών.

Κι όλα αυτά, ενώ ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ο οποίος δεν ανέσυρε από το αρχείο την υπόθεση, παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν, αποφάσισε να κλείσει την «πόρτα» στην Επιτροπή της Βουλής.

Αντιπαράθεση στη Βουλή για υποκλοπές

Την Παρασκευή, η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να κορυφωθεί, καθώς πρόκειται να συζητηθεί η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής. Από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών καθίσταται σαφές ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα «επενδύσει» στην κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Ο επικεφαλής του Κινήματος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην αλλάξει το πλαίσιο υπερψήφισης της εξεταστικής επιτροπής, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας. Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας, εφόσον η ΝΔ ακολουθήσει το δρόμο της «θεσμικής εκτροπής».

Ο ίδιος, μιλώντας, στον «Κύκλο Ιδεών» απάντησε σε σχετική ερώτηση ότι «είναι καλοπροαίρετος και πιστεύει ότι δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο απόλυτης παρακμής ο πρωθυπουργός». Υπενθύμισε, δε, ότι το 2022 η εξεταστική για τις υποκλοπές υπερψηφίστηκε με 120 και όχι με 151.

Εάν συμβεί αυτό θα γίνει, κατά τον ίδιο για προφανείς λόγους. «Από τη μία είναι ο ανιψιός και από την άλλη ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ ο οποίος δημοσίως τον έχει εκβιάσει λέγοντάς τον Νίξον και είναι προσβλητικά όχι μόνο για τον ίδιο αλλά για τη χώρα μας» σημείωσε χαρακτηριστικά.

CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές

AI brain fry: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες του Χαρβαντ

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.

