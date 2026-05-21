Τι είπε ο Κέντρικ Ναν στον Χόρτον-Τάκερ για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
Ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε Χόρτον-Τάκερ αποκάλυψε πως συναντήθηκε με τον γκαρντ του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν. Τι του είπε ο Αμερικανός των πράσινων.
- Κτηνοτρόφος ήρθε αντιμέτωπος με αρκούδα στην Κοζάνη και την απώθησε με ξύλο
- JP Morgan: Διευθύντρια κατηγορείται πως χρησιμοποιούσε σαν «σκλάβο του σεξ» ένα υφιστάμενο τραπεζίτη
- Γωγώ Μαστροκώστα: Η κουμπάρα της «εύχεται να κάνει ένα θαύμα ο Θεός γιατί της αξίζει»
- Εικόνες πλήρους εγκατάλειψης στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης – Αυτοψία του in στο Δικαστικό Μέγαρο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ μίλησε αμέσως μετά την τελευταία προπόνηση της Φενέρμπαχτσε, ενόψει του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό (Παρασκευή 22/5, 18:00) και αποκάλυψε ότι συνομίλησε με τον Κέντρικ Ναν κι ότι ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού, του έδωσε ορισμένες συμβουλές για το παιχνίδι.
Οι δηλώσεις του Χόρτον-Τάκερ
«Είναι λίγο αστείο, ήμουν μαζί με τον Ναν χθες το βράδυ, είχαμε μία όμορφη κουβέντα. Φυσικά, μου ευχήθηκε τα καλύτερα. Σίγουρα θα ήταν ωραίο κατόρθωμα να κερδίσω την Ευρωλίγκα στην πρώτη μου σεζόν και να έχω All-Time κατορθώματα και όλα αυτά, αλλά το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Νιώθω πως έχω βάλει τον εαυτό μου σε μία καλή θέση για την καριέρα μου εδώ.
Να συνεχίσω να παίζω σκληρά και να είμαι ο εαυτός μου. Πολλοί στην Ευρωλίγκα ξέρουν τι παίκτης είμαι και νομίζω πως υπάρχει ένα νέο επίπεδο που μπορώ να φτάσω. Αλλά δεν βλέπω προβλήματα με το πού είμαι τώρα. Αν συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου νομίζω θα είμαι σε καλή θέση και αυτό βοηθάει την ομάδα μας».
- Πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας η Αλ Νασρ με δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid & pic)
- Final Four 2026: Αυτοί οι διαιτητές θα σφυρίξουν τον ημιτελικό Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
- Πλάνα από την τελευταία προπόνηση της Βαλένθια, πριν τη Ρεάλ (vid)
- Οι διαιτητές καταγγέλλουν τον Φλορεντίνο Πέρεθ στην Επιτροπή Κατά της Βίας
- Ο Αντρέα Μποτσέλι φέρνει ξανά τις συναυλίες στο «Μπερναμπέου»
- Ρεάλ Μαδρίτης: Βίντεο από την τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων ενόψει Βαλένθια (vids)
- Εντείνεται η φημολογία για Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκό
- Χαμός με τα διαρκείας του Ολυμπιακού, πάνω από 2.000 ανανεώσεις σε 4 ώρες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις