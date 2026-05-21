«Με στοίχειωσε» – Το σχόλιο του Άαρον Σπέλινγκ στην Τζόαν Κόλινς για τον ρόλο της στη Δυναστεία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Τζόαν Κόλινς εντάχθηκε επίσημα στο καστ της σαπουνόπερας του ABC, που προβαλλόταν σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, υποδυόμενη την πονηρή και αδίστακτη Αλέξις Κάρινγκτον Κόλμπι το 1981, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της σειράς στην πρώτη θέση.

Το 2005, σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του πριν από το θάνατό του σε ηλικία 83 ετών, ο Σπέλινγκ είπε για την ηθοποιό:

«Δεν γράψαμε τη Τζόαν Κόλινς. Αυτή υποδύθηκε τη Τζόαν Κόλινς. Έχω δίκιο; Γράψαμε έναν χαρακτήρα, αλλά ο χαρακτήρας θα μπορούσε να είχε υποδυθεί από 50 άτομα, και τα 49 από αυτά θα είχαν αποτύχει. Αυτή τον έκανε να λειτουργήσει».

Αλέξις και Γουόλις

Πάνω από δύο δεκαετίες αργότερα, η 92χρονη Κόλινς απαντά σε αυτά τα σχόλια, μιλώντας στη βρετανική Vogue για τον νέο της ρόλο ως Γουόλις Σίμπσον στην βιογραφική ταινία «My Duchess».

«Αν είχα γνωρίσει ποτέ τη Γουόλις, θα μπορούσα να τη συμπαρασταθώ για τον τρόπο με τον οποίο με αντιμετώπισε ο Τύπος ενώ υποδύομαι την Αλέξις», προσθέτει.

«Θέλω να πω, όταν ο παραγωγός της Δυναστείας, Άαρον Σπέλινγκ είπε: “Η Τζόαν είναι η Αλέξις”, αυτό με στοίχειωσε για πολύ καιρό. Είπα: “Άαρον, γιατί το είπες αυτό; Ξέρεις ότι δεν είναι αλήθεια”, και εκείνος απάντησε: “Γλυκιά μου, αυτό κάνει πρωτοσέλιδα”».

«Αν είχα γνωρίσει ποτέ τη Γουόλις, θα μπορούσα να τη συμπαρασταθώ για τον τρόπο με τον οποίο με αντιμετώπισε ο Τύπος ενώ υποδύομαι την Αλέξις»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Le Piu Affascinanti Di Milano (@lepiuaffascinantidimilano)

Κάρινγκτον και Κόλμπι

Η σειρά Δυναστεία προβλήθηκε στο ABC από το 1981 έως το 1989, καταγράφοντας τις περιπέτειες των πλούσιων και αντιμαχόμενων οικογενειών Κάρινγκτον και Κόλμπι του Ντένβερ.

Η Κόλινς εντάχθηκε στο καστ κατά τη δεύτερη σεζόν της σειράς, παραμένοντας σε αυτήν μέχρι το τέλος της το 1989, υποδυόμενη τον ρόλο της Αλέξις σε οκτώ από τις εννέα σεζόν της σειράς του ABC, ενώ αργότερα εμφανίστηκε και στη μίνι-σειρά του 1991 «Dynasty: The Reunion».

«Η Αλέξις ήταν ένας πολύ ευάλωτος και θλιβερός χαρακτήρας. Επειδή είχε απομακρυνθεί από τα παιδιά της από τον Μπλέικ Κάρινγκτον, ο οποίος ήταν δολοφόνος. Καταλαβαίνετε; Φυσικά, δεν ακούμε ποτέ για αυτό, επειδή είναι άντρας»

Ευάλωτη και τρυφερή

Σε συνέντευξή της στο People το 2023, είπε για τον εμβληματικό της χαρακτήρα: «Πιστεύω ότι η Αλέξις ήταν ένας πολύ ευάλωτος και θλιβερός χαρακτήρας. Επειδή είχε απομακρυνθεί από τα παιδιά της από τον Μπλέικ Κάρινγκτον, ο οποίος ήταν δολοφόνος. Καταλαβαίνετε; Φυσικά, δεν ακούμε ποτέ για αυτό, επειδή είναι άντρας. Πιστεύετε ότι το ανέφερε ποτέ κανείς; Ποτέ, ούτε μία φορά, ούτε σε ένα άρθρο ή οπουδήποτε αλλού».

Συνέχισε: «Ποτέ δεν αναφέρθηκε ότι, ίσως, η Αλέξις Κάρινγκτον έγινε κάπως κακιά λόγω του τρόπου με τον οποίο της φέρθηκαν, ενώ ήταν επίσης εξαιρετικά πνευματώδης και είχε υπέροχες ατάκες, και ήταν πολύ δραστήρια όσον αφορά τα επιτεύγματά της. Και αν πάτησε κάποιους ανθρώπους για να τα πετύχει… Λοιπόν, το ίδιο έκαναν και πολλοί άνδρες στον επιχειρηματικό κόσμο».

*Με στοιχεία από people.com