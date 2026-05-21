21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
«Με στοίχειωσε» – Το σχόλιο του Άαρον Σπέλινγκ στην Τζόαν Κόλινς για τον ρόλο της στη Δυναστεία
Fizz 21 Μαΐου 2026, 20:05

Η 92χρονη Τζόαν Κόλινς μίλησε για τα σχόλια που έκανε ο παραγωγός της σειράς «Δυναστεία», Άαρον Σπέλινγκ, τα οποία, όπως λέει, την «στοιχειώνουν» από τότε.

Η Τζόαν Κόλινς εντάχθηκε επίσημα στο καστ της σαπουνόπερας του ABC, που προβαλλόταν σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, υποδυόμενη την πονηρή και αδίστακτη Αλέξις Κάρινγκτον Κόλμπι το 1981, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της σειράς στην πρώτη θέση.

Το 2005, σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του πριν από το θάνατό του σε ηλικία 83 ετών, ο Σπέλινγκ είπε για την ηθοποιό:

«Δεν γράψαμε τη Τζόαν Κόλινς. Αυτή υποδύθηκε τη Τζόαν Κόλινς. Έχω δίκιο; Γράψαμε έναν χαρακτήρα, αλλά ο χαρακτήρας θα μπορούσε να είχε υποδυθεί από 50 άτομα, και τα 49 από αυτά θα είχαν αποτύχει. Αυτή τον έκανε να λειτουργήσει».

Η Aμερικανίδα ηθοποιός Τζόαν Κόλινς φτάνει στην τελετή απονομής των βραβείων «Pride of Britain» στο ξενοδοχείο Hilton του Λονδίνου, την Τρίτη 10 Απριλίου 2001. Τα βραβεία απονέμονται σε παιδιά και ενήλικες που έχουν ξεπεράσει μεγάλες αντιξοότητες στη ζωή τους. EPA AFP/HUGO PHILPOT

Πάνω από δύο δεκαετίες αργότερα, η 92χρονη Κόλινς απαντά σε αυτά τα σχόλια, μιλώντας στη βρετανική Vogue για τον νέο της ρόλο ως Γουόλις Σίμπσον στην βιογραφική ταινία «My Duchess».

«Αν είχα γνωρίσει ποτέ τη Γουόλις, θα μπορούσα να τη συμπαρασταθώ για τον τρόπο με τον οποίο με αντιμετώπισε ο Τύπος ενώ υποδύομαι την Αλέξις», προσθέτει.

«Θέλω να πω, όταν ο παραγωγός της Δυναστείας, Άαρον Σπέλινγκ είπε: “Η Τζόαν είναι η Αλέξις”, αυτό με στοίχειωσε για πολύ καιρό. Είπα: “Άαρον, γιατί το είπες αυτό; Ξέρεις ότι δεν είναι αλήθεια”, και εκείνος απάντησε: “Γλυκιά μου, αυτό κάνει πρωτοσέλιδα”».

Η σειρά Δυναστεία προβλήθηκε στο ABC από το 1981 έως το 1989, καταγράφοντας τις περιπέτειες των πλούσιων και αντιμαχόμενων οικογενειών Κάρινγκτον και Κόλμπι του Ντένβερ.

Η Κόλινς εντάχθηκε στο καστ κατά τη δεύτερη σεζόν της σειράς, παραμένοντας σε αυτήν μέχρι το τέλος της το 1989, υποδυόμενη τον ρόλο της Αλέξις σε οκτώ από τις εννέα σεζόν της σειράς του ABC, ενώ αργότερα εμφανίστηκε και στη μίνι-σειρά του 1991 «Dynasty: The Reunion».

Σε συνέντευξή της στο People το 2023, είπε για τον εμβληματικό της χαρακτήρα: «Πιστεύω ότι η Αλέξις ήταν ένας πολύ ευάλωτος και θλιβερός χαρακτήρας. Επειδή είχε απομακρυνθεί από τα παιδιά της από τον Μπλέικ Κάρινγκτον, ο οποίος ήταν δολοφόνος. Καταλαβαίνετε; Φυσικά, δεν ακούμε ποτέ για αυτό, επειδή είναι άντρας. Πιστεύετε ότι το ανέφερε ποτέ κανείς; Ποτέ, ούτε μία φορά, ούτε σε ένα άρθρο ή οπουδήποτε αλλού».

Συνέχισε: «Ποτέ δεν αναφέρθηκε ότι, ίσως, η Αλέξις Κάρινγκτον έγινε κάπως κακιά λόγω του τρόπου με τον οποίο της φέρθηκαν, ενώ ήταν επίσης εξαιρετικά πνευματώδης και είχε υπέροχες ατάκες, και ήταν πολύ δραστήρια όσον αφορά τα επιτεύγματά της. Και αν πάτησε κάποιους ανθρώπους για να τα πετύχει… Λοιπόν, το ίδιο έκαναν και πολλοί άνδρες στον επιχειρηματικό κόσμο».

*Με στοιχεία από people.com

Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος
Η Μπέλα Χαντίντ αναβιώνει το στυλ της Τζέιν Μπίρκιν στις Κάννες με ένα φόρεμα 22.160 ωρών κεντήματος

Η Χάντιντ φόρεσε μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού φορέματος της Μπίρκιν, το οποίο η αείμνηστη ηθοποιός είχε επίσης φορέσει στις Κάννες σχεδόν έξι δεκαετίες πριν.

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv
Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv

Από την ακροδεξιά και το Ευρωκοινοβούλιο... στην κορυφή του ιταλικού Big Brother της Ιταλίας, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εξαργυρώνει το νοσηρό επώνυμο της με απόλυτη τηλεθέαση

Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»

Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες
Η αναπάντεχη εμφάνιση της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ στις Κάννες

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, το οποίο φοράει από τότε που εκείνη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον Αύγουστο του 2025, κέρδισε τις εντυπώσεις.

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα

Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Ρόδο: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο – Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού
Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο - Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν αίσθηση και προκαλούν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο με ένα αυτοκίνητο «όπλο», μετά το τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή του μητέρα και κόρη.

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)

Ο Ντόντα Χολ τόνισε πως δεν αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε καθώς όπως εξήγησε ο Ολυμπιακός δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για βρίσκεται στο Final Four.

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του

Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πιο σκληρός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, σε σχέση με τον περσινό ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι.

Μαρία Καρυστιανού: Περιστέρια, γιγαντοοθόνες και το όνομα αυτού… «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»
Περιστέρια, γιγαντοοθόνες και το όνομα αυτού... «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση που αναμένεται να δείξει τη δυναμική, το στίγμα του νέο πολιτικού φορέα αλλά και τα πρόσωπα που θα στηρίξουν ενεργά το εγχείρημα.

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics)
Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics)

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»
Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»

Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη στις αιχμές του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για τον μη σεβασμό του κράτους δικαίου λόγω της δημοσιοποίησης των όσων διημείφθησαν μεταξύ του επικεφαλής της ΕΥΠ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

