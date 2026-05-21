Πέτρος Ίμβριος: Ο 5χρονος γιος του πρωταγωνιστεί στο νέο video clip του

Ο Πέτρος Ίμβριος επιστρέφει δυναμικά με το νέο του τραγούδι, που έχει τίτλο «Να σε χαίρεται η μάνα σου».

Πέτρος Ίμβριος: Μαζί με τον γιο του στο νέο τραγούδι του

Στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού πρωταγωνιστεί για πρώτη φορά ο πεντάχρονος γιος του, Παναγιώτης, χαρίζοντας μοναδικές και άκρως τρυφερές στιγμές δίπλα στον πατέρα του.

Με μουσική και ενορχήστρωση του ίδιου του καλλιτέχνη και στίχους του Γιάννη Λιόντου, το «Να σε χαίρεται η μάνα σου» παντρεύει τον κλασικό καλαματιανό ρυθμό με σύγχρονα μουσικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα άκρως ξεσηκωτικό αποτέλεσμα.

Το τραγούδι, που ξεκίνησε να γίνεται viral μέσα από μικρά αποσπάσματα στα social media, ήταν αυτό που ώθησε τον τραγουδιστή να το κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο, συνοδευόμενο από ένα τρυφερό και γεμάτο συναίσθημα βιντεοκλίπ, σε σκηνοθεσία του Danny Darlas.

Την παράσταση κλέβει ο μικρός Παναγιώτης

Ο μικρός μαζί με τους φίλους του από τον παιδικό σταθμό ξεδιπλώνει το μουσικό του ταπεραμέντο και αποδεικνύει πως το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά.

Μέσα από αυθόρμητες εικόνες, παιχνίδι, αγκαλιές και γεμάτες αγάπη στιγμές ανάμεσα σε πατέρα και γιο, το βιντεοκλίπ καταφέρνει να μεταφέρει μια αυθεντική οικογενειακή ζεστασιά που συγκινεί.

Το «Να σε χαίρεται η μάνα σου» έρχεται να βάλει τον δικό του ρυθμό στο φετινό καλοκαίρι, συνδυάζοντας παράδοση, συναίσθημα και διασκέδαση σε ένα τραγούδι που ήδη ξεχωρίζει.