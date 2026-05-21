Πίτερς: «Είναι κάτι σπουδαίο αν κερδίσεις – Όλες οι ομάδες έχουμε τις ίδιες πιθανότητες» (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μέσα από το «T-Center» ο Άλεκ Πίτερς αποκάλυψε τις σκέψεις του για το Final 4 της Euroleague και μεταξύ άλλων τόνισε πως αυτό που προέχει είναι η νίκη στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00).

Παράλληλα ο Αμερικανός φόργουορντ τόνισε τη σημασία της παρουσίας των οπαδών του Ολυμπιακού και στην ώθηση που θα δώσει στους ερυθρόλευκους ώστε αν αρχικά ο Ολυμπιακός να περάσει στον τελικό και στη συνέχεια όλοι μαζί να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.



Όσα είπε ο Άλεκ Πίτερς:

«Είναι κάτι σπουδαίο αν κερδίσεις. Όλες οι ομάδες εδώ έχουμε τις ίδιες πιθανότητες, είναι πολύ ιδιαίτερες στιγμές και θα το πάμε περίοδο με περίοδο, έτσι είναι τα Final 4.

Για να πάρουμε το τρόπαιο πρέπει πρώτα να κερδίσουμε στο αυριανό παιχνίδι. Το πρώτο βήμα είναι η νίκη στον ημιτελικό.

Ο κόσμος θέλουμε να μας δώσει αρχικά ενέργεια να νικήσουμε αύριο και μετά όλοι μαζί να καταφέρουμε να πάρουμε το τρόπαιο».