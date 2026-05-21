Πίτερς: «Είναι κάτι σπουδαίο αν κερδίσεις – Όλες οι ομάδες έχουμε τις ίδιες πιθανότητες» (vid)
Ο Άλεκ Πίτερς μίλησε για την πρόκληση του Final 4, δεν θέλησε να βγάλει κάποιο φαβορί ενώ τόνισε πως πρώτα από όλα είναι ο ημιτελικός.
Μέσα από το «T-Center» ο Άλεκ Πίτερς αποκάλυψε τις σκέψεις του για το Final 4 της Euroleague και μεταξύ άλλων τόνισε πως αυτό που προέχει είναι η νίκη στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε (22/5, 18:00).
Παράλληλα ο Αμερικανός φόργουορντ τόνισε τη σημασία της παρουσίας των οπαδών του Ολυμπιακού και στην ώθηση που θα δώσει στους ερυθρόλευκους ώστε αν αρχικά ο Ολυμπιακός να περάσει στον τελικό και στη συνέχεια όλοι μαζί να κατακτήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.
Όσα είπε ο Άλεκ Πίτερς:
«Είναι κάτι σπουδαίο αν κερδίσεις. Όλες οι ομάδες εδώ έχουμε τις ίδιες πιθανότητες, είναι πολύ ιδιαίτερες στιγμές και θα το πάμε περίοδο με περίοδο, έτσι είναι τα Final 4.
Για να πάρουμε το τρόπαιο πρέπει πρώτα να κερδίσουμε στο αυριανό παιχνίδι. Το πρώτο βήμα είναι η νίκη στον ημιτελικό.
Ο κόσμος θέλουμε να μας δώσει αρχικά ενέργεια να νικήσουμε αύριο και μετά όλοι μαζί να καταφέρουμε να πάρουμε το τρόπαιο».
