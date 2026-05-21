ΕΦΕΤ: Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας
Ο ΕΦΕΤ ζητά την άμεση ανάκληση όλης της συγκεκριμένης παρτίδας.
Σε δειγματοληψία κατεψυγμένου παρασκευάσματος κρέατος προέβη ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κατά τη διενέργεια ελέγχων.
Πρόκειται για το προϊόν με στοιχεία: «ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ» με ημερομηνία ανάλωσης 16/02/2027 και ημερομηνία παραγωγής / κατάψυξης 24/10/2025 που παράγεται από την εταιρεία «Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. – Κοτόπουλα Καραγιαννάκη Χαλκιδικής».
Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο εργαστήριο του Τμήματος Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Καβάλας της Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.
