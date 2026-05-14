ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται παξιμάδια κανέλας – Ποιος ο λόγος
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση όλων των παρτίδων του εν λόγω τροφίμου
- Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά
- Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
- Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ
- Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Παραδοσιακά παξιμάδια κανέλας ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, κατά τη διενέργεια ελέγχων προέβη σε δειγματοληψία αρτοσκευάσματος με στοιχεία επισήμανσης: «Κανέλας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ», βάρους 450 γρ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΣ.
Ποιος ο λόγος της ανάκλησης
Το προϊόν εξετάστηκε από το Τμήμα B’ – Χημικών κινδύνων τροφίμων & ειδικών αναλύσεων της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε μη κανονικό, μη ασφαλές διότι ενώ στον κατάλογο των συστατικών αναφέρεται το «αλεύρι» δεν διευκρινίζεται το είδος του δημητριακού από το οποίο προέρχεται, όπως προκύπτει από την επισήμανση στην αγγλική γλώσσα «wheat flour», δηλαδή αλεύρι σίτου.
Επιπλέον, στον κατάλογο συστατικών στην αγγλική γλώσσα, το αλλεργιογόνο συστατικό «wheat» δεν τονίζεται με είδος χαρακτήρων ώστε να διακρίνεται σαφώς από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση όλων των παρτίδων του εν λόγω τροφίμου και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές οι οποίοι είναι αλλεργικοί στο άλευρο σίτου και έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.
- Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα
- Για πρώτη φορά μετά το 2022, η Σομαλία βρίσκεται ξανα στο κατώφλι του λιμού
- Οριστικά χωρίς κόσμο το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
- Πατήσια: Συνελήφθη 36χρονη για τον εμπρησμό στο σούπερ μάρκετ
- Οι ΗΠΑ δέχτηκαν να εξάγουν στην Κίνα το δεύτερο ισχυρότερο τσιπ της Nvidia
- Αυτό είναι το «αρχηγείο» του Emily in Paris στη Μύκονο
- «Το σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων του Μαξίμου» έπιασε δουλειά – Πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
- ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται παξιμάδια κανέλας – Ποιος ο λόγος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις