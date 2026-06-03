Τραυματισμός τουρίστριας στο φαράγγι των Ανύδρων – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στις αρχές, όταν μία 59χρονη τουρίστρια από την Αγγλία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο φαράγγι των Ανύδρων, στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει το φαράγγι, ωστόσο τραυματίστηκε στο πόδι, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να συνεχίσει την πορεία της και να παραμείνει ακινητοποιημένη στο σημείο.

Λίγο πριν τη 1 μ.μ. ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και άμεσα κινητοποιήθηκε δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επτά πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που διήρκεσε περίπου μία ώρα, κατάφεραν να προσεγγίσουν και να μεταφέρουν με ασφάλεια την 59χρονη στον κεντρικό δρόμο κοντά στην Κάντανο.

Εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού της δεν έχουν γίνει γνωστά.