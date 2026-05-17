Κρήτη: Τουρίστρια τραυματίστηκε σε φαράγγι στα Χανιά – Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την πυροσβεστική
Η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης στα Χανιά και ήταν αδύνατο να συνεχίσει τη διαδρομή της, καλώντας σε βοήθεια.
Μία 65χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία, εγκλωβίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μαΐου στο Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης στα Χανιά, στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.
Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, τραυματίστηκε στο πόδι και ήταν αδύνατο να συνεχίσει τη διαδρομή της, καλώντας σε βοήθεια.
Απομακρύνθηκε από το φαράγγι η τραυματίας
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με δεκατρείς πυροσβέστες, μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα, κατορθώνοντας να προσεγγίσουν την τραυματισμένη γυναίκα, την οποία και απομάκρυναν από το φαράγγι.
Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε τραυματισμένη γυναίκα περιπατήτρια και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σε περιοχή του δήμου Καντάνου Σελίνου στα Χανιά Κρήτης. Επιχείρησαν 13 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 17, 2026
Στη συνέχεια, η 65χρονη παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο της παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Οι συνθήκες του τραυματισμού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
