Κρήτη: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις Γούρνες

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Κρήτη σε παραλία που βρίσκεται εντός της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, όπου ένας 78χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να σπεύδει στο σημείο.

Προβλήματα υγείας

Το πλήρωμα επιχείρησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα αφού είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις αρμόδιες αρχές.