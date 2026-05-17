Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία των Χανίων η είδηση ότι ένας συντοπίτης τους έχασε τη ζωή του όταν ανετράπη το τρακτέρ στο οποίο επέβαινε.

Όπως αναφέρει το patris.gr, η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Κισσάμου, όταν το τρακτέρ καταπλάκωσε τον άτυχο άνδρα.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι το τρακτέρ ανετράπη κάτω από μέχρι στιγμής άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Κισάμου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.