Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: 58χρονος έπεσε από ύψος 10 μέτρων με το τρακτέρ και έχασε τη ζωή του

Σοκαριστική η τραγωδία που έλαβε χώρα χθες, 12 Μαΐου, νωρίς το μεσημέρι λίγο έξω από το χωρίο Ραχούλα στη Λάρισα.

Στην περιοχή αυτή βρήκε τραγικό θάνατο ένας 58χρονος άντρας που χειριζόταν τρακτέρ κόβοντας χόρτα ως εργαζόμενος, σε εταιρεία που είχε αναλάβει την εργασία.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές, ο άτυχος 58χρονος βρέθηκε στο κενό από ύψος 10 μέτρων κοντά σε εκκλησάκι στο οποίο πραγματοποιούσε καθαρισμό στον αύλειο χώρο του, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί από το τρακτέρ και να χάσει τη ζωή του