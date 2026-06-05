Κοντά στην απόκτηση του Κεμ Μπιρτς ο Άρης
Σε προφορική συμφωνία με τον Καναδό σέντερ της Φενέρμπαχτσε, Κεμ Μπιρτς, έχει έρθει ο Άρης.
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Μία μεταγραφή επιπέδου Euroleague είναι έτοιμος να κάνει ο Άρης! Συγκεκριμένα, οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Καναδό σέντερ της Φενέρμπαχτσε, Κεμ Μπιρτς.
Ο Βασίλης Σπανούλης χτίζει τη νέα ομάδα των «κίτρινων», με τη διοίκηση του συλλόγου να είναι αποφασισμένη να δημιουργήσει ένα ρόστερ ικανό να πρωταγωνιστήσει. Στο πλαίσιο αυτό, ο «Αυτοκράτορας» είναι κοντά τόσο ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς της Μπάγερν Μονάχου, όσο και στον Ανταμ Μοκόκα της Μπουργκ.
Τώρα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη φαίνεται πως είναι πολύ κοντά και σε μια ακόμη προσθήκη από αυτές που όντως μπορούν να αλλάξουν επίπεδο το ρόστερ, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Κεμ Μπιρτς.
Ο Καναδός σέντερ αποχωρεί από τη Φενέρμπαχτσε στα 34 του και αναζητεί ήδη την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Ο Άρης του έχει προσφέρει μονοετές συμβόλαιο και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη, ήδη υπάρχει προφορικό deal μεταξύ των δύο πλευρών.
Μπορεί φέτος στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να ερχόταν από τον πάγκο, αλλά από τα play offs της Euroleague με τη Ζάλγκιρις Κάουνας και έπειτα, ο Μπιρτς απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο στη front line του τουρκικού συλλόγου. Υπενθυμίζεται φυσικά πως τη σεζόν 2024-15, ο Καναδός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την ομάδα του Γιασικεβίτσιους.
Σημειώνεται επίσης πως Σπανούλης και Μπιρτς υπήρξαν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό και τώρα το σενάριο να συνεργαστούν ξανά (ο ένας από τη θέση του προπονητή και ο άλλος από εκείνη του παίκτη) είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετικά πιθανό.
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