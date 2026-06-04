Ο Σπανούλης επέλεξε τον Άρη γιατί πάντα του άρεσε να αλλάζει τις ισορροπίες

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Αυτό που φαινόταν απίθανο μέχρι και πριν λίγα 24ωρα έγινε πραγματικότητα το απόγευμα της Τετάρτης (3/6). Ο Βασίλης Σπανούλης στον Άρη! Εδώ που τα λέμε ίσως και να μην ήταν και τόσο απίθανο…

Ο Σπανούλης ως τεράστιος μπασκετάνθρωπος που είναι γνωρίζει πολύ καλά τι εστί Άρης, τι ιστορία, τι μπασκετοσύνη και τι στόφα έχει η ομάδα που μόλις ανέλαβε. Άλλωστε όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Σκουντής ο πρώτος αγώνας μπάσκετ που είδε ποτέ ο 7χρονος τότε Σπανούλης ήταν στο «Αλεξάνδρειο» επί των ημερών της «κιτρινόμαυρης Αυτοκρατορίας».

Άρα η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του «Θεού του πολέμου» για τον 44χρονο πλέον Έλληνα τεχνικό, όχι πισωγύρισμα δεν είναι, όπως άστοχα είπαν κάποιοι, αλλά αποτελεί την απόλυτη μπασκετική πρόκληση! Όμως πάνω από όλα πείστηκε για την μεγάλη προοπτική που υπάρχει.

Ο Σπανούλης έχει την μοναδική ευκαιρία να οδηγήσει τον Άρη στη νέα μεγάλη εποχή του. Μπορεί το να πούμε να «ξαναφτιάξει την Αυτοκρατορία» να είναι υπερβολικό γιατί τέτοιες μυθικές εποχές συμβαίνουν μια φορά στον αθλητισμό. Να ξυπνήσει όμως έναν «κοιμώμενο γίγαντα», με όλη αυτή την κληρονομιά που κουβαλά και τη «δίψα» που υπάρχει στους πολυπληθείς οπαδούς του ναι! Υπάρχουν μεγαλύτερα κίνητρα για έναν προπονητή από όλα αυτά;

Ισως για αυτό ο «V-Span» έκανε πέρα όλες τις προτάσεις που είχε από άλλες ομάδες της Ευρωλίγκα. Γιατί το να πάει σε μία ομάδα όμως πχ η Μπαρτσελόνα που έχει πολλά πολλά εκατομμύρια και να διεκδικήσει άμεσα την κούπα, μπορεί να μην του «λέει» και τόσα πολλά. Όχι όσα μπορεί να του «πει» ο Άρης με όλα όσα πρεσβεύει και αναφέραμε πιο πάνω.

Στον Σπανούλη άλλωστε άρεσε πάντα να αλλάζει τις ισορροπίες. Το έδειξε περίτρανα όταν έφυγε από τη «σιγουριά» του κυρίαρχου τότε Παναθηναϊκού για να έρθει στον Ολυμπιακό και να του αλλάξει τη μοίρα προς το πολύ καλύτερο.

Και με τη Μονακό όμως κάτι τέτοιο έκανε. Πήγε σε μια ομάδα χωρίς ιδιαίτερη ιστορία, χωρίς φανατικό κοινό και η οποία είναι «σοφτ» και λίγο έλειψε να την κάνει πρωταθλήτρια Ευρώπης με το… καλημέρα. Αν δεν αποχωρούσε μεσούσης της σεζόν οι Μονεγάσκοι το πιθανότερο είναι πως θα έδιναν το «παρών» στο Final-4 της Αθήνας.

Πλέον ο ερχομός του Σπανούλη στον Άρη σημαίνει ταυτόχρονα πολλαπλά οφέλη για τον σύλλογο. Πρώτα από όλα το ελληνικό, αλλά και το ευρωπαϊκό μπάσκετ ασχολείται και πάλι μαζικά με τον Άρη. Οι αναφορές είναι εκτενείς παντού, ενώ το σάιτ της ΚΑΕ έπεσε με το άκουσμα της είδησης. Δεύτερον το «ναι» του νεαρού τεχνικού αποτέλεσε επιβεβαίωση ότι ο Ρίτσαρντ Σιάο έχει όντως διάθεση να βάλει πολλά λεφτά και να κάνει τον Άρη να διεκδικήσει τίτλους σε Ελλάδα κι Ευρώπη. Και για χάρη του μάλιστα δεν είναι πρόβλημα το πενταετές πλάνο να… συρρικνωθεί!

Αν σε όλο αυτό το άκρως ελπιδοφόρο σκηνικό συνυπολογίσουμε την «υψηλή εποπτεία» της οικογένειας Αντετοκούνμπο, τότε ο Άρης μπαίνει στη νέα εποχή του σε πολύ πιο ισχυρές βάσεις από εκείνες στις οποίες στηριζόταν η Αυτοκρατορία